¿Qué nos quieren decir? Coldplay sigue dando pistas sobre música nueva

No cabe duda de que la industria musical sigue preparando un montón de sorpresas para este año. En lo que esperamos poco a poco a que regresen los conciertos y festivales en todo el mundo, muchas bandas están armando cosas para lanzar en los próximos meses. Sin embargo, hay quienes prefieren hacerle de emoción –como dirían por ahí– y ese es justo el caso de Coldplay, que se la han pasado jugando con nuestras mentes recientemente.

Como recordarán, hace algunos días Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion dieron señales de vida de manera muy extraña. Resulta que comenzaron a aparecer ciertos carteles en distintas ciudades del mundo, en los cuales se podían ver símbolos desconocidos y sobre todo, llevaban a un sitio llamado alienradio.fm (ACÁ les contamos todo el chismecito). Sin embargo, estas no fueron las únicas raras que han soltado.

Este 27 de abril y para sorpresa de todos, Coldplay volvió a soltar pistas muy extrañas sobre un posible nuevo lanzamiento. De acuerdo con NME, la banda publicó un video en sus redes sociales donde se les ve presentando una serie de misteriosos símbolos morados sobre una señal de radio estática y de nueva cuenta, invitan a todos sus fans a visitar la página web que ya les habíamos comentado antes, Alien Radio.

Por si esto no fuera suficiente, al darle click al sitio un globo terráqueo giratorio en el centro de la pantalla, antes de que el cursor se transforme en una estrella de cuatro puntas. Después de esto, con el cursor, los fans pueden acceder a una selección de mensajes multilingües que van desde anuncios de lanzamientos de satélites hasta extractos de obras literarias clásicas, como La aventura de los hombres que bailan de Sherlock Holmes y Alicia en el País de las Maravillas.

Por supuesto que varios fanáticos clavados con Coldplay no se quedaron con la duda y pusieron manos a la obra para descubrir lo que quieren decirnos. Según algunas personas que visitaron el sitio de Alien Radio, los misteriosos símbolos pueden ser descifrados para insinuar el lanzamiento de una nueva rola el próximo mes, que pasados a nuestro abecedarios quedarían como: COLDPLAY HIGHER POWER, SIETE DE MAYO.

Por otra parte, una sección de texto que se desplaza en la parte superior del sitio web muestra una larga frase que muchos fans sospechan que es la letra de “Higher Power”. Supuestamente dice lo siguiente: “This joy is electric and you’re circuiting through / I’m so happy that I’m alive happy I’m alive at the same time as you”. Por supuesto que la banda no ha dejado muy claro qué onda con todo esto, solo nos queda esperar al 7 de mayo para ver qué traen entre manos.

In case you’re only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:

Coldplay • #HigherPower · May 7

New music here we come 👽📻 pic.twitter.com/Q8c3G0OVIf

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) April 27, 2021