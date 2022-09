Uno de los nombres más recordados del hip-hop de la década de los 90 se ha ido. Durante la noche de este miércoles 28 de septiembre, se reportó el fallecimiento de Coolio a los 59 años.

El portal TMZ dio a conocer la noticia. Según los primeros informes, el artista se encontraba en la casa de un amigo justo cuando fue al baño y después de un largo rato, no salió. Las fuentes dicen que el dueño de la casa abrió la puerta del WC y encontró al rapero tendido sobre el suelo.

Coolio en la década de los 90. Foto: Getty.

El amigo del rapero llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Jarez, el manager de Coolio de prácticamente toda la vida, dijo que los paramédicos sospechan sobre un paro cardiaco, esto según lo que detalla TMZ. Sin embargo, no se ha dado un comunicado oficial sobre la causa de fallecimiento.

Descanse en paz.

Coolio y su llegada al éxito

Artis Leon Ivey Jr, conocido artísticamente como Coolio, nació el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania, pero después se mudó a Compton en el estado de California. Durante su juventud, como él mismo lo contó a The Independent, se vio involucrado en temas de pandillas y tuvo algunos problemas de adicción, aunque tiempo después cambió esos hábitos e incluso fue bombero voluntario mientras a la par le daba vuelo a su carrera en el hip-hop.

Hacia finales de los 80 e inicios de los 90, formó parte del grupo de rap conocido como WC and the Maad Circle, con quienes lanzó el álbum Ain’t a Damn Thang Changed. Unos años después, precisamente en 1994, lanzó su disco debut como solista, It Takes a Thief. Ya adentrado en la industria, fue en 1995 cuando alcanzó su pico más grande de éxito con el material discográfico Gangsta’s Paradise del cuál se desprendió la canción homónima, misma que fue utilizada en la película Dangerous Minds protagonizada por Michelle Pfeiffer.

El tema recibió mucha difusión de parte de los medios y se convirtió en un clásico del rap de los 90. El sencillo principal de ese disco ganó un Grammy en 1997 en la categoría de Mejor Performance de Rap en Solitario.

Su siguiente disco, My Soul de 1997, también tuvo una recepción importante aunque no logró los mismos registros de ventas que sus lanzamientos pasados. El rapero siguió entregando más discos como Coolio.com (2001), El Cool Magnífico (2002), The Return Of The Gangsta (2005), entre otros más que tuvieron un recibimiento más moderado.

En la televisión también tuvo diversos créditos con apariciones esporádicas. Coolio tuvo participación en un episodio de The Nanny, alguno más de Sabrina: La bruja adolescente, Black Jesus de Adult Swim, así como en realities de la talla de Celebrity Big Brother y Wife Swap, entre muchos otros. De igual manera, se le recuerda por interpretar una de las canciones de intro de la serie Kenan & Kel de Nickelodeon.