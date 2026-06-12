Lo que necesitas saber: “No se trata de que tú cantes la primera canción de reggae, sino del primer ritmo reggae”, dijo alguna vez Stranger Cole para defender que él hizo la primera canción reggae de la historia: "Bangarang".

En 2025, reportamos el fallecimiento de Jimmy Cliff, una de las máximas leyendas del reggae; hoy toca decir adiós a Stranger Cole, otro de los grandes del género… al punto que algunos le atribuyen la primera canción reggae de la historia.

Stranger Cole / Foto: facebook.com/SquidlyCole

Funcionaria de Jamaica confirmó muerte de Stranger Cole

La muerte de Wilburn Theodore Stranger Cole fue confirmada por la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Babsy Grange. En su mensaje, la funcionaria no dejó de recordar que Stranger Cole fue una de las figuras que ayudó a darle forma a la música de su país.

Así lo hizo por más de seis décadas, abarcando desde el ska, pasando por el rocksteady y llegando hasta el reggae.

“Sus éxitos atemporales incluyen ‘Bangarang’, ‘Rough and Tough’, ‘When You Call My Name’, ‘Just Like a River’ y ‘Run Joe’. ‘Bangarang’ es, de hecho, ampliamente considerado como una de las primeras grabaciones del género reggae”, señaló Babsy Grange.

Stranger Cole / Foto: facebook.com/SquidlyCole

De acuerdo con los reportes, Stranger Cole murió el jueves 11 de junio en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales, ubicado en Kingston, Jamaica. Según información que cita al hijo del músico, Squiddly Cole, desde hace dos semanas la leyenda se encontraba hospitalizado.

Para Stranger Cole, él sí grabó la primera canción reggae

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Stranger, pero se sabe que atravesó por una larga enfermedad. Tenía 83 años, muchos de los cuales dedicó a la música: a los 20 –y luego de componer varias canciones para otros artistas– Stranger Cole debutó con el sencillo “Rough and Tough”, el cual fue un éxito en Jamaica.

Respecto a que “Bangarang” fuera considerada la primera canción reggae de la historia, él mismo lo presumía: “‘Bangarang’ es conocida como la primera música reggae y yo canté la primera canción reggae en la música… porque mucha gente lo entiende mal”.

Algunas personas desmienten a Stranger Cole, señalando que fue Toots Hibbert el primero en mencionar la palabra reggae en una canción (en “Do the Reggay”), sin embargo, para Stranger el asunto no era sólo mencionarlo, sino hacerlo: “No se trata de que tú cantes la primera canción de reggae, sino del primer ritmo reggae”.

Como haya sido, Stranger Cole fue uno de los grandes del género y uno de los que ayudó a su difusión internacional, al realizar giras por Reino Unido, para luego establecerse en Toronto, Canadá. En 2009 fue una de las figuras que colaboró para el gran documental Rocksteady: The Roots of Reggae.