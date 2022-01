¿Se acabó la bronca? Damon Albarn vuelve a hablar sobre su pleito con Taylor Swift

Apenas le vamos agarrando la onda al 2022 y ya pasaron algunos momentos que nos dejaron con el ojo cuadrado. Hablando específicamente de la industria musical, y mas allá de los anuncios de discos, rolas y conciertos, algunos artistas sorprendieron a propios y extraños declarando cosas que le dieron la vuelta a las redes sociales. Pero estamos seguros que nadie veía venir el pleito entre Damon Albarn y Taylor Swift, un tiro sumamente raro.

Por más increíble que parezca, el pasado 24 de enero, el frontman de Blur y Gorillaz declaró en una entrevista para Los Angeles Times que la cantante de “Bad Reputation” no componía sus propias canciones. Por supuesto que Taylor no se quedó con las manos cruzadas, ya que le contestó a través de su cuenta de Twitter y al final de todo, a Damon no le quedó de otra más que disculparse (ACÁ les contamos todo el chismecito).

Damon Albarn continúa mencionado su pleito con Taylor Swift

Claro que esta peculiar batalla entre Damon Albarn y Taylor Swift –además de recordarnos su rivalidad con los Gallagher en los 90 y que incluso contó con la participación del actual presidente elenco de Chile–, sorprendió a los fans de ambos. Sin embargo, a pesar de que al parecer las cosas entre ambos se calmaron, todo indica que el músico británico aún tiene un montón de cosas qué decir al respecto, sobre todo de quien publicó todo esto.

Resulta que el mismo día en el que todo se salió de control, Damon tenía un concierto como solista programado en el Walt Disney Concert Hall. Además de tocar las rolas de su segundo álbum como solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, también se aventó covers íntimos de canciones de sus otras bandas. Y fue justo después de terminar su presentación con “Song 2” que Albarn decidió hablar de esta situación que lo metió en medio del huracán.

Albarn le dedicó “Song 2” al periodista de Los Angeles Times

De acuerdo con SPIN, luego de acabar de tocar ese clásico de Blur, Damon Albarn abordó la tormenta de fuego que creó en contra de Taylor Swift. Bromeando que “antes de arrojarme al abismo de las redes sociales”, el músico dijo que Mikael Wood, el periodista de Los Angeles Times que lo entrevistó, le preguntó si tocaría “Song 2” en su show. Después de todo lo hizo y bajita la mano le dejó un mensaje: “puedes juzgar por ti mismo”.

Por último pero no menos importante, Albarn mencionó que “creo que me estoy volviendo anticuado” con respecto a la rola. Al final, terminó dedicándole la canción a Wood, lo que obtuvo una enorme reacción por parte del público. A lo largo del concierto, Damon bromeó y se burló de sí mismo sobre lo que pasó con Taylor Swift, lo único que faltó fue invitarla al escenario para limar asperezas, pero al parecer, aún no termina este tema.