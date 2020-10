Trent Reznor, Billy Corgan y más rendirán tributo a David Bowie y te decimos cómo verlo

El próximo 8 de enero de 2021 David Bowie habría cumplido 74 años edad. El cantante inglés, quien falleció tan solo unos días (10 de enero) después de su cumpleaños en 2016 , aún se mantiene como una de las figuras más icónicas de la industria musical. Y como tal, su día de nacimiento significa mucho para seguidores y artistas por igual.

Ahora, diversos músicos, productores y hasta actores se alistan para celebrar la fecha en la que nuestro eterno “Starman” hubiera llegado a su septuagésimo cuarto cumpleaños. Lo mejor de todo: podrás sintonizar este especial evento y acá te platicamos cómo.

‘A Bowie Celebration… Just for One Day!’

“Hace cinco años, el mundo perdió a una persona muy especial. Un brillante músico y talentoso artista como ningún otro”, es la primera línea que se escucha el breve video promocional que se compartió hoy en YouTube.

El reconocido pianista estadounidense Mike Garson -viejo amigo y colaborador de Bowie- volverá con una nueva edición del evento que realiza desde hace algunos años. A Bowie Celebration… Just for One Day! se llevará a cabo el próximo 8 de enero en streaming y retomará el show The David Bowie Alumni Experience con el que Garson realiza giras por el mundo para conmemorar la memoria del compositor de “Let’s Dance”.

Consciente de las complicaciones que la pandemia por coronavirus ha provocado en la industria musical, Garson menciona en este video que el evento también servirá para reconectar a la gente durante un momento especial donde podremos ver a varios colegas, amigos y antiguos colaboradores de David.

“El mundo cambió de nuevo en 2020. La música en vivo se apagó. Las giras se cancelaron y tanto artistas como equipos de producción se fueron a casa… Hemos trabajado duro para encontrar una manera de reconectarnos y comenzar el año nuevo con algo especial para recordar lo que se perdió hace cinco años, así lo haremos con la celebración del cumpleaños de David Bowie y sus enormes contribuciones para el mundo entero“, se escucha en el clip.

Los invitados de lujo

Mike Garson no solo es conocido en el mundo de la música como uno de los colaboradores más frecuentes de David Bowie. El pianista también recibe crédito como compañero de gira en diversos tours de Nine Inch Nails, además de su trabajo junto a The Smashing Pumpkins.

Gracias a esta cercanía, podremos ver a Trent Reznor y Billy Corgan participar en el evento el próximo mes de enero. Y no solo serán ellos quienes adornen con su talento este nuevo tributo a Bowie; también veremos a figuras de la talla de Ian Astubury (vocalista de The Cult), Gail Ann Dorsey (Bowie, Tears For Fears), Joe Elliot (cantante de Def Leppard), Perry Farrel (Jane’s Addiction), Bernard Fowler (corista de The Rolling Stones), entre otros que se subirán al escenario a tocar los éxitos del fallecido músico inglés.

Además de estos músicos, el actor Gary Oldman -conocido amigo de Bowie- también aparecerá en el evento como uno de los presentadores. Y no es para menos. Tras la muerte del David, Gary recibió un premio en honor del cantante durante los BRIT Awards de 2016.

“Lo que estamos planeando es un espectáculo increíble con los músicos más talentosos de cada período de la carrera de David… Escucharemos diferentes interpretaciones de las canciones de David; algunos con arreglos totalmente nuevos que nunca antes se habían escuchado“, dijo Garson sobre el concierto.

Cómo ver el streaming

Al igual que tú, estamos muy emocionados por este concierto. Aunque no se traté precisamente de un show en el que podamos estar presentes, siempre es bueno ver a artistas de este calibre rompiendo la tarima con canciones de David Bowie.

Los fanáticos interesados en acceder a tributo tendrán la opción de escoger varios paquetes. El ‘Early Bird’ incluye únicamente el boleto del evento por 20 dólares (poco más de $400.00 pesos mexicanos); el segundo paquete incluye una playera especial y el boleto por 50 billetes (aproximadamente $1,000.00 pesos) y el tercer combo incluye un libro de piano firmado por Mike Garson más el ticket por 60 dólares ($1,200.00 pesitos).

Hay cinco paquetes extra con los que tendrás acceso a ensayos privados, mercancía exclusiva y hasta a una pista inédita del mismo Garson. Lo único que tienes que hacer es acceder a este enlace, crear una cuenta con nombre de usuario y contraseña, y podrás hacer tu compra para sintonizar A Bowie Celebration… Just for One Day! el próximo 8 de enero.