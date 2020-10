‘Heroes’: Recordamos algunos datos curiosos sobre el álbum de David Bowie

Un día como hoy pero de 1977 fue lanzado ‘Heroes’, el duodécimo álbum del músico y compositor británico David Bowie. Es la segunda entrega de su ‘Berlin Trilogy’ junto a Brian Eno, siendo este álbum el único que fue íntegramente grabado en aquella ciudad, pues los demás discos de la trilogía tuvieron que ser en parte trabajados fuera de territorio alemán.

Muy pocas obras artísticas son capaces de trascender la dura prueba del tiempo y de lograr mantenerse vigentes a pesar de sus años de existencia. ‘Heroes’, de David Bowie celebra 43 años de vida, un trabajo que nos ha acompañado en diferentes escenarios de nuestro día a día y que tiene en su haber diversos datos curiosos que vale la pena recordar.

El ADN del álbum ‘Heroes’

Previo a la realización del álbum, David Bowie se trasladó a Berlín para darle un poco de orden a su vida, luego de sus años intensos vividos en Los Ángeles. En contexto, Bowie estuvo viviendo en esa ciudad entre los años 1976 y 1978 en el 155 de Hauptstrasse.

Grabado en el mítico Hansa Tonstudio, ubicado en el número 38 de Köthener Straße, en el distrito berlinés de Kreuzberg en lo que entonces era Berlín del Oeste, “Heroes”, reflejó el Zeitgeist (espíritu) de la época de la Guerra Fría, simbolizado por la ciudad dividida.

El histórico estudio de grabación activo desde 1974, estaba en ese entonces a unas 500 yardas (460 metros) del Muro de Berlín, es por eso que también es conocido como “Hansa Studio by the Wall” o “Hansa by the Wall”.

La inspiración detrás de la canción ‘Heroes’

“Heroes” es una canción sumamente especial ya que guarda una historia de amor y valentía de una pareja en el Muro de Berlín, que tiempo después se sabría de quiénes se trataba exactamente.

Bowie, en aquel entonces encontrándose en medio de un proceso creativo para lanzar el disco, observó una imagen que le inspiró para componer esta canción, y así narrar una historia real que él mismo apreció. Dicha imagen de inspiración consiste en unos jóvenes amantes que el cantante solía observar a través de una ventana del Hansa Tonstudio, besándose a través del muro de Berlín, burlando el sistema de vigilancia.

Dicha pareja estaba conformada por Tony Visconti, su productor y mano derecha, y la cantante alemana Antonia Maass. Antes de todo esto, la pieza ya contaba con una realización instrumental pero carecía de letra, de esos fuertes versos como, “Standing by the wall, the guns shot above our heads, and we kissed as though nothing could fall”.

Una canción que posteriormente se convertiría en el himno de la unificación de las dos Alemanias, y que al pasar de los años también ha sido fuente de inspiración de muchas personas, incluso en nuestro país.

El impacto del álbum desde su creación hasta la actualidad

El álbum en un principio no fue comercialmente exitoso, se mantuvo tercero en los rankings de Reino Unido y Países Bajos, nada despreciable. Sin embargo “Heroes”, la canción principal del disco, solo logró el lugar 24 en los ránking de Reino Unido y no llegó a los top 100 en Estados Unidos.

El pasar de los años le ha dado la razón a Bowie y a su álbum, que hoy en día es considerado por los críticos como uno de los mejores del artista, en parte gracias a la contribución del guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, quién voló desde Estados Unidos y grabó sus partes en tan solo un día.

Por otro lado, hubo parcialidad de la crítica que si lo recibió de buena manera ya que fue nombrado el ‘Álbum del año’ por NME, posteriormente el disco formaría parte del libro “1001 Albums You Must Hear Before You Die”, publicado por primera vez en el 2005.

Cabe destacar, que el álbum fue lanzado en Alemania con la canción principal titulada “Héroes” a “Helden”, y cuenta con partes de la letra en alemán.

Peculiaridades en el sonido del álbum

Junto con las voces, coros y producción del álbum, David Bowie grabó dicho material con cinco instrumentos: piano/teclado, saxofón, guitarra, tamborín, y Koto, un instrumento japonés de cuerdas que usó para “Moss Garden” la octava canción del disco.

“Sense of doubt”, la séptima canción que conforma el álbum, fue hecha casi completamente a través de las Oblique Strategy Cards de Brian Eno, dichas cartas están diseñadas para estimular el pensamiento lateral y para restringir al compositor.

Para la grabación de “Heroes” se utilizaron tres micrófonos, los cuales estaban estratégicamente posicionados de tal forma que Bowie tenía que cantar cada vez más fuerte a medida que avanzaba la canción. Asimismo, en la sexta canción “V-2 Schneider”, Bowie accidentalmente tocó una nota errada en su saxo, pero le gustó tanto que la dejaron. Porque asta para equivocarse hay que tener gracia y talento.

En un principio, la cuarta canción del disco “Sons of the silent age” fue la única pieza escrita antes de que se comenzara a trabajar en el álbum. De hecho fue el nombre provisional del disco hasta que lo bautizaron “Heroes”, de ahí en más todas las canciones fueron improvisadas en el estudio. Finalmente el 30% de las canciones del álbum son instrumentales, y sin duda, de las mejores que el músico nos dejó durante su trayectoria.

Por: Salvador Medina