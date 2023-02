Desde tiempos inmemorables, han aparecido varias bandas y artistas que nos vuelan la cabeza por el enorme talento y habilidad que tienen para combinar géneros que quizá nos parecerían ajenas. Por supuesto que hay muchos ejemplos de proyectos que son una verdadera maravilla porque parecen una gran paleta de sonidos, pero de un tiempo para acá, los Dirty Heads nos han dejado claro que el reggae se lleva muy bien con otros ritmos que jamás imaginamos juntos.

Con casi dos décadas en la industria musical, esta agrupación ha pasado por un montón de cambios –tanto de integrantes como de propuesta–. Pero lo que se ha mantenido intacto es su compromiso con crear rolas y discos en los que convivan la buena vibra, grandes colaboradores y toda clase de expresiones musicales como el ska, el rock, el punk, el hip-hop y más. Y si no los conocen, a continuación les presentamos a esta bandota que seguro les volará la cabeza.

Foto: Getty Images

¿Quiénes son los Dirty Heads?

Dirty Heads es una banda fundada en 2006 por Jared ‘Dirty J”‘Watson y Dustin ‘Duddy B’ Bushnell en Orange County, California. Ambos se conocieron en una fiesta durante su primer año en la universidad y desde entonces se hicieron muy buenos amigos. Luego de escuchar una maqueta de rap que Dustin había armado, Jared se animó a iniciar un nuevo proyecto con él. Sin embargo, Bushnell ya formaba parte de una banda de punk rock y Watson no tenía experiencia musical. De cualquier manera, ambos se reunían a escribir sus propias inspirados en el reggae, el punk, el ska y hip-hop.

Antes de dar el siguiente paso, los dos empezaron a tocar en la banda del hermano de Dustin, HB Surround Sound. Pero luego de un buen rato, decidieron apartarse para crear su propia propuesta. Según lo que han comentado, el nombre de la banda viene de un apodo que sus hermanos mayores y familia les pusieron, pues durante su juventud los llamaban “cabezas sucias” (porque ya saben, cuando eres chavo empiezas a descubrir muchas cosas que quizá son algo indebidas para los adultos).

Jared Watson y Dustin Bushnell/Foto: Getty Images

Su primer álbum estuvo lleno de invitadazos musicales

Para 2007, Dirty Heads lanzó el demo, Dirty Demo, el cual incluía ocho rolas y que llamó la atención dentro de la escena independiente de California. Poco a poco, el proyecto agarró forma, sobre todo con la llegada del percusionista Jon Olazabal y el bajista David Foral. Aunque lograron conseguir un contrato con Warner Music –gracias a que el famoso productor Rob Cavallo les echó el ojo–, abandonaron el sello discográfico debido a diferencias creativas. Sin embargo, a pesar de la situación, lograron conservar las rolas que ya tenían, pues comenzaron a grabar lo que sería su álbum debut.

En 2008 y después de ir y venir, la banda estrenó su primer material discográfico, Any Port in a Storm, donde contaron con un montón de colaboradores espectaculares. Para que chequen el dato, la producción corrió a cargo de Steve Fox y Stan Frazier (baterista de Sugar Ray), Mario C (productor de Beastie Boys) armó la mezcla y tuvieron las participaciones de ni más ni menos que el legendario Billy Preston (quien trabajó con The Beatles), Slash, M. Shadows de Avenged Sevenfold, el percusionista de jazz peruano Alex Acuña, la cantante de reggae británica nominada a los premios Grammy Tippa Irie, y el presentador de reggae, Native Wayne… una verdadera alineación de lujo.

En aquel entonces, la agrupación no tenía bataco, así que en ese lugar entró Josh Freese (conocido por tocar con Nine Inch Nails, Guns N’ Roses, Weezer, Devo, A Perfect Circle, Paramore, Sting y más). Aunque Freese no duró mucho en el grupo, ya que un año más tarde lo reemplazó Matt Ochoa. Con esta nueva alineación y gracias a rolas como “”Ring the Alarm” y “Lay Me Down” (donde participa Rome Ramirez de Sublime”, Dirty Heads empezó a hacer ruido en la industria musical y comenzaron a salir de gira por California, Arizona y algunas partes del norte de México hasta llegar a un montón de ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Fue hasta 2012, tras la llegada del tecladista Shawn Gonzalez cuando la banda volvió con música nueva estrenando la canción “Spread Too Thin”, de su segundo álbum de estudio, Cabin by the Sea. El 19 de junio de aquel año, el grupo lanzó este disco, el cuanto contó con la participación de Del the Funky Homosapien –a quien recordarán por rapear en “Clint Eastwood” de Gorillaz– y una vez más, Rome Ramirez. Por supuesto que armaron un tour para promocionarlo, el cual prolongaron hasta 2013 y que los llevó a tocar en países como Brasil, Costa Rica, Reino Unido, Holanda y Dinamarca.

De un disco acústico a colaborar con Travis Barker y B-Real

Para finales de 2012, los Dirty Heads estrenaron su tercer material discográfico, Home – Phantoms of Summer, un disco acústico con 11 rolas bastante íntimas. Sin embargo, durante ese tiempo estuvieron trabajando en rolas recién salidas del horno que más tarde aparecerían en su siguiente placa, Sound of Change (2014), que contó con sencillos como “My Sweet Summer”, “End of the World” y “Franco Eyed”, donde colabora B-Real de Cypress Hill. Durante 2015 y 2017, la agrupación se la pasó bastante movida, pues además de salir de gira por varios lugares del mundo, también estrenaron dos álbumes más: uno homónimo y Swim Team, donde aparece una de las rolas más famosas del grupo, “Vacation” (que segurito han escuchado).

A pesar de que siguieron tocando en varias ciudades y festivales, la agrupación se dio un descanso y durante un buen rato se alejaron en estudio. Pero en 2019 estrenaron Super Moon, un material que grabaron en vivo en el Estudio A del edificio RCA de Nashville, Tennessee, donde Johnny Cash y Elvis Presley crearon algunas de sus canciones y álbumes más famosos. Por si esto no fuera suficiente, en 2021 y cuando el mundo todavía vivía incertidumbre por el coronavirus, lanzaron su primer álbum de grandes éxitos, en el que incluyeron colaboraciones con Travis Barker de Blink-182 y Aimee Allen de The Interrupters.

Aunque como ya lo habrán notado, los Dirty Heads no se pueden quedar quietos. Es por eso que luego de un par de años de gira casi constante por Estados Unidos, en 2022 volvieron con su octavo álbum de estudio llamado Midnight Control, del que sobresalieron temas como “Life’s Been Good” (compuesta junto al cantautor Joe Walsh) y “Heavy Water” con Common Kings, la banda de reggae nominada al Grammy. Por ahora, parece que la banda se tomará un descanso de los enormes tours que se avientan cada año, pero seguro este 2023 nos sorprenderán de alguna manera y es muy buena oportunidad para que le den una oportunidad a su proyecto.

¿Qué hace especiales a los Dirty Heads?

No cabe duda que los Dirty Heads son una banda muy especial, pues como lo comentábamos desde el inicio, su propuesta es completamente única y no se parece a ningún otro proyecto de los últimos tiempos. Y vaya que han demostrado que como ellos no hay nadie más, ya que muy pocos –como ellos– han logrado combinar muy bien géneros como el reggae con ska, rock, punk y hasta hip-hop, que si bien no son ajenos (ya que los podemos escuchar fácilmente en un solo festival de música), jamás los habíamos encontrado en un solo grupo.

Pero además de su versatilidad musical y que se han codeado de grandes colaboradores que han aportado su granito de arena a su sonido, también tenemos qué mencionar que sus rolas son ideales para pasarla bien y relajarte cuando más lo necesitan. Quizá eso es lo más valioso de esta banda, que a través de sus canciones, hacen que nos olvidemos por un buen rato de los problemas con los que lidiamos a cada rato para llenarnos de buena vibra y traer una actitud positiva. Así que ya lo saben, si buscan una dosis de serotonina en forma de rolas, tienen qué darle una escuchada a los Dirty Heads.