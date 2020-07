Disco, emoción en la música y giras virtuales: Una entrevista con L’Impératrice

No es que nunca haya desaparecido, pero la música disco está viviendo un extraordinario momento justo ahora. Desde hace algunos años, varios grupos alrededor del mundo han intentado llevar este espectacular género a nuevas generaciones, poniéndole por completo su toque personal. Pero nadie ha logrado cautivar al público con su música y sobre todo en sus conciertos como L’Impératrice, pues verlos en vivo es espectacular.

En cuestión de años pero con mucho trabajo detrás, se convirtieron en una banda que definitivamente no te puedes perder, pues bajita la mano se han ganado un lugar en los mejores festivales de todo el mundo, llevando las ganas de bailar y perdernos en su música hasta todos los rincones del planeta, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido y por supuesto en México. Una propuesta fenomenal.

En medio de la pandemia y a unos cuántos días de dar una presentación virtual para todos sus fans mexas, tuvimos chance de platicar con Flore Benguigui y Charles de Boisseguin, la vocalista y el miembro fundador de la banda francesa. Quienes nos contaron sobre sus inicios, trabajar con amigos, la súper banda que armarían, lo que los hace tan especiales y sobre todo, la interesante gira virtual que tienen en puerta.

El comienzo de todo

Toda banda tiene un inicio, y el de L’Impératrice fue igual de peculiar que el de muchas otras. Charles de Boisseguin tenía muchas ganas de crear música, pues siempre le apasionó, sin embargo, tenía un trabajo que no lo dejaba concentrarse completamente en ese objetivo. Un buen día comenzó a componer una rola y lo que empezó como un simple pasatiempo, terminó siendo un proyecto formal:

Al principio yo estaba solo, trabajaba como periodista. Y un día de 2012 decidí, tú sabes, componer una canción. Tengo unos amigos que son dueños de una discográfica independiente y ellos me ayudaron a darle forma. Al final, lo que comenzó como una rola terminó siendo un EP”.

Pero la ambición por tener una banda jamás se le fue de la mente a Charles. Poco a poco fue conociendo a músicos que entendieron la esencia de sus rolas y decidieron entrar para aportarle un toque distinto a sus composiciones. Pero todo cambió cuando Flore Benguigui llegó a sus vidas, pues ella se encargó de ser la voz y la frontwoman del grupo, cerrando por completo la alineación con la que la romperían.

Después de que se estrenó el EP, tenía ganas de armar una banda pero en aquel momento no tenía idea de quienes estarían interesados en entrar. Más tarde conocí a Hagni, el tecladista, quien me presentó a un baterista y este me recomendó a un bajista. Poco a poco fue tomando forma y en 2015 conocí a Flore, así comenzó a tocar juntos y surgió la magia”.

¿Qué es lo que hace especial a esta banda?

Como comentábamos antes, el funk y el disco son parte esencial del sonido de L’Impératrice, pero más allá de traer esta onda que nos hace

“Creo que nuestro sonido es especial porque no se centra particularmente en el disco o el funk. Siempre intentamos meter algo diferente para que no sea siempre lo mismo, quizá un toque de jazz, música clásica. Todo puede cambiar aunque nos basemos en los primeros dos géneros. También creo que la música que creamos es especial por los instrumentos que utilizamos, sintetizadores vintage de los 70 y 80, que le dan un tono diferente a las canciones, un sonido muy cálido y analógico que hace la diferencia. No sé, a veces siento que componemos canciones para películas, sabes, siempre intentamos hacer algo nuevo”.

La música de manera análoga siempre será mejor

Y quizá tengan razón en que los instrumentos que L’Impératrice usa tanto en el estudio como en vivo, hablando específicamente de los sintetizadores análogos, le dan un toque diferente a su música. En la actualidad, miles de programas y teclados súper avanzados tienen la capacidad de recrear ese sonido, pero nunca será lo mismo usar el de verdad que una simulación, es por eso que convirtieron eso en un sello de la casa.

“Siento que todos estos instrumentos viejos o antiguos tienen cierto carácter que le aportan un montón de riqueza a las canciones, de cierta manera le dan vida y alma, es como si estuviera naciendo una persona. Al principio quería imitar esos sonidos, pero me di cuenta que lo mejor era sacarlos directamente del instrumento original. Hay algo en ellos que no podemos comprender, como si se te brindaran cierta calidez que no puede encontrar con uno de los teclados modernos que hay hoy en día. Es muy fácil imitar ese sonido en una computadora, pero se sienten como si fueran fríos, no te dicen mucho y eso es lo interesante de utilizar instrumentos puramente análogos”.

Colaborar con bandas amigas

A lo largo de su corta pero fructífera carrera, esta bandota ha colaborado con otros artistas que de alguna manera crecieron con ellos. Uno de esos grupos es Isaac Delusion, con quienes han trabajado en temas como “Sonate Pacifique” y “Dreaming Of You”, que juntos son un verdadero combo de experimentación y pura buena vibra con el cual te dan ganas de bailar como si no hubiera un mañana.

“En un principio estuvimos en la misma disquera, así que ahí nos conocimos. Ellos comenzaron a ser una banda conocida y un día los invitamos a un concierto nuestro en París y Loïc, el cantante de Isaac Delusion, se subió a tocar con nosotros y de ahí comenzamos a planear ‘Sonate Pacifique’. Vino a verme y trabajamos en algunas ideas para una canción y el resultado fue esa rola, todo fue muy espontáneo y orgánico, nos encanta tocar con ellos porque además de ser grandes músicos, los consideramos amigos”.

La súper banda que L’Impératrice armaría y cómo se definirían ellos mismos

Todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos preguntado quienes serían los miembros de nuestra súper banda si pudiéramos armar una. Las opciones son muchísimas, considerando que a lo largo de los años, un montón de músicos han dejado huella en la industria, pero L’Impératrice tiene muy claro los artistas con los que armarían una bandota, y acá hay de todo, hasta el legendario Ennio Morricone que nos dejó hace algunos días.

“Qué complicado, pero creo que Michael Jackson, David Bowie, Giorgio Moroder y por supuesto Ennio Morricone, quizá Michel Legrand, creo que tendríamos a todos en un castillo para componer. No lo sé, es una pregunta muy complicada pero por el momento, ellos formarían parte de nuestra súper banda”.

Es muy complicado definir a una banda con una sola palabra, pues en su música puedes sentir miles de cosas, desde ganas de llorar de felicidad o de tristeza, bailar, reír, reflexionar y más. Sin embargo, el grupo francés reconoce que hay algo en común dentro de ellos que engloba por completo su concepto musical, las emociones.

“Creo que lo más importante para nosotros es la emoción, puede que un grupo no sea muy famoso dentro de la industria pero si su música logra emocionarte hace la diferencia. Así que pienso que eso es un elemento en común dentro de L’Impératrice, siempre queremos hacer canciones que conecten y lleguen directo a las emociones de quien nos escucha”.

Una de las primeras giras virtuales de la historia

La pandemia del coronavirus ha hecho que la forma en que consumamos música cambie, sobre todo cuando hablamos de los conciertos en vivo. Como sabemos, muchas presentaciones alrededor del mundo tuvieron que cancelarse o posponerse para evitar que miles de personas salieran contagiadas, desde entonces los shows en streaming son nuestro pan de cada día, sin embargo, están saliendo ideas geniales en medio de esta situación.

L’Impératrice tenía planeada una gira mundial, donde además de recorrer parte de Europa y Estados Unidos, serían uno de los actos fuertes del festival Ceremonia 2020. Para compensar a todos los fans que tienen en todo el planeta, se les ocurrió una grandiosa idea, armar un tour virtual, una serie de presentaciones especiales para cada país para que sientan que están en un verdadero show en vivo de la banda.

“La idea de hacer todo esto vino de nuestra discográfica, ellos nos dijeron que esto podría ser algo espectacular porque durante el encierro buscamos formas creativas de llevar nuestra música. Intentamos estar ocupados pero al mismo tiempo cerca de nuestros fans, hemos hecho muchas cosas durante la cuarentena, covers y videos, pero llegaron con esta idea y es una buena manera de tocar en vivo y hacerle sentir a los fans que en realidad están en un concierto nuestro”

Lo que nos espera en su show especial para México

Algo que hará de estos conciertos algo muy especial, es que así como lo harían en cualquier presentación, contarán con bandas locales para abrir el show. Por más que intentamos sacarles la sopa sobre quiénes serán los invitados, Flore y Charles fueron muy fuertes y no nos dijeron nada más, pero nos aseguraron que será una presentación única.

“Siempre que hacemos un show en cualquier parte del mundo, buscamos que lo abra una banda local, y eso mismo pasará en México. No podemos dar muchos detalles, pero tenemos algunos invitados especiales y estamos seguros que a nuestros fans mexicanos les encantará. Lo que sí te puedo contar es que haremos algunas reversiones de nuestras canciones, los músicos de la banda pueden tocar otra clase de instrumentos, así que aprovecharemos eso. La primera parte del show será acústica, lo cual es raro porque esto es muy complicado de hacer en un concierto normal”.

Si tienes ganas de conocer la magia que hay detrás de L’Impératrice y ser parte de una gira virtual (quizá de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia), no te puedes perder el conciertazo que esta banda francesa dará el próximo 13 de julio. Puedes comprar tus boletos dando click justo POR ACÁ.