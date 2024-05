Lo que necesitas saber: Llegó el refresh musical con los discos y canciones de la semana que más nos gustaron. ¿Cuál fue tu favorito?

Pues como cada finde, traemos los mejor con los discos y canciones de la semana para que vayan actualizando la playlist, queridos sopilectores. Y la cosa pintó genial para estos días.

Discazos de Billie Eilish, Cage The Elephant, rolas de TR/ST, The The, Fatboy Slim, Girl Ultra y más… Vayamos a la lista para que agarren su favorita.

Las canciones de la semana

“Where Is Your Pride?” – Moby ft Benjamin Zephaniah

El nuevo disco de Moby está nada de salir, se titula Always Centred At Night y llegará a nuestras vidas el 14 de junio próximo. Para preparar el terreno rumbo al lanzamiento, el neoyorquino nos trajo esta nueva canción llamada “Where Is Your Pride?”.

Se trata de un lanzamiento especial pues en ella se escucha la voz de Benjamin Zephaniah, un reconocido actor, músico y escritor impulsor del rastafarismo en Reino Unido que marcó al propio Moby y a quien varios recordarán por su papel como Jeremiah Jesus en Peaky Blinders.

“Role Model” – Fatboy Slim

Hace un año, Fatboy Slim celebraba el 25 aniversario de You’ve Come A Long Way y ahora, se vuelve a poner de fiesta con el sencillo 500 que lanza a través de su sello discográfico Southern Fried Records.

Para junio, el productor británico emprenderá una gira en Reino Unido e Irlanda. ¿Será que se nos haga verlo también en México? ¿Habrá nuevo disco? Estaría de lujo.

“Music On The Radio” – Empire of The Sun

Por fin se hizo oficial: Empire Of The Sun anunció el lanzamiento de Ask That God, disco que lanzarán tras 8 años de ausencia. Y bueno, ya estamos en el tren de la ilusión de verlos pronto en México.

Mientras se confirma esto último, toca disfrutar su nueva canción “Music On The Radio”, que es todo lo que uno esperaría de una rola del dúo australiano. Para que lo pongan en su agenda: el nuevo disco sale el 26 de julio próximo.

“Soon” – TR/ST

Las buenas noticias: habrá nuevo disco de TR/ST este año. Las no tan buenas: todavía no hay una fecha de lanzamiento revelada. Pero bueno, no se desanimen… la cosa pinta bastante bien.

Para esta lista de canciones de la semana, traemos “Soon”, el más reciente sencillo de lo que será este próximo material discográfico del que ya esperamos más detalles. La expectativa está a tope.

“Putivuelta” – Las Dianas

Las Dianas se han convertido en una de las bandas españolas que más ganas dan de ver. Y para este 2024, ya tienen en la mira su segundo disco de larga duración que llega en octubre.

Ya pudimos agregar una de sus canciones, “Síndrome del impostor” a estas bellas listas con las mejores canciones de la semana. Ahora, el combo de Granada repite con esta rolita de energía punk llamada “Putivuelta”. Échenle oído.

“Blu” – Girl Ultra

Vaya año para Girl Ultra… y eso que apenas vamos en la primera mitad. Primero, conquistó Coachella 2024 con un show donde demostró que es una de las artistas mexicanas imperdibles de los últimos años.

Y ahora, anunció su nuevo EP Blush que saldrá el próximo 12 de julio. Lo mejor del asunto es que el material viene precedido por este nuevo sencillo llamado “Blu”, con un ritmo inquietante, atmosférico y arreglos musicales pegadizos.

“Zombieland”– Jake Bugg

¡Oh, sorpresa! También tendremos nuevo disco de Jake Bugg en este 2024. Se trata de A Modern Day Distraction que saldrá el 20 de septiembre próximo.

Ahorita anda de gira con Liam Gallagher y John Squire… Así que para seguir con la inercia, no sería raro que aprovechara para continuar la gira en otros países (coff, coff… ponte pilas Corona Capital, por favor). Acá les dejamos esta nueva canción llamada “Zombieland”, que está bastante enérgica.

“Cognitive Dissident“– The The

Vaya cantidad de anuncios de discos geniales para lo que falta del año, eh… Y sí, en medio de todo, uno de los más sorpresivos y emocionantes es el regreso de The The que luego de 25 años, por fin se dignan a lanzar un álbum.

Será el 6 de septiembre cuando el combo post-punk lance este material llamado Ensoulment, del que acaba de llegar una nueva canción sombría (como nos gusta) bajo el título “Cognitive Dissident”.

Ahora, los discos de la semana

‘Hit Me Hard And Soft” de Billie Eilish

El disco pop en lo que va del año… y sí, ya está siendo catalogado por muchos el mejor trabajo que ha hecho Billie Eilish en su carrera.

Billie y Finneas decidieron no lanzar un solo sencillo para promocionarlo previamente y entendemos por qué: querían que fuera una verdadera sorpresa el lanzamiento. La jugada les salió, porque es una maravilla de material.

Checa la reseña de 5 estrellas que hicimos de Hit Me Hard And Soft, aquí.

‘Neon Pill’ de Cage The Elephant

Otro regreso que ya esperábamos y que no podíamos dejar para la lista de discos y canciones de la semana. Tras cinco años de ausencia, Cage The Elephant regresa con Neon Pill.

Musicalmente, es un disco que no se diferencia mucho, por ejemplo, de Social Cues. Pero temáticamente, vemos a un Matt Shultz en un estado de vulnerabilidad que te toca en el fondo. Es un álbum sobre el miedo de sentir que pierdes el rumbo… pero también de estar consciente de que no todo está perdido.

Checa la reseña de 4 estrellas que hicimos del material, por acá.

“Lives Outgrown” – Beth Gibbons

Uno quisiera que Portishead se animara a sacar un disco nuevo pero, ¿qué tan necesario es en realidad? Si somos honestos, no tanto. Y más cuando Beth Gibbons nos trae materiales discográficos como Lives Outgrown, que llega como una reflexión sobre la existencia individual y colectiva.

Es un ambiente acústico y experimental que te captura, y que al mismo tiempo te recuerda un poco a Radiohead (si es valido poner una referencia para que le entren sin miedo). Checa la reseña de 5 estrellas del disco aquí.

Everyone’s Getting Involved: Tributo a Talking Heads

Y ahora, para la mención especial, traemos este material que ya queríamos escuchar desde que Paramore compartió su cover de “Burning Down The House”.

Tremendos los covers de Lorde, Miley Cyrus, BadBadNotGood, Girl In Red y más… Pero que esos no opaquen el gran trabajo de los artistas de origen latino en este disco como Él Mato a un Policía Motorizado y Chicano Batman.

Creemos firmemente que es uno de los mejores discos tributo jamás hechos de la historia. Y vaya que lo hicieron para una de las más grandes e influyentes bandas de todos los tiempos.

