Teniendo en cuenta que estuvieron lanzando algunos sencillos previos, solo cuestión de tiempo para que Empire Of The Sun anunciara un nuevo disco. Y aún así, no deja de ser sorprendente que estén en la antesala de una nueva era musical después de tanto tiempo… Ahora, lo harán con Ask That God.

El dúo australiano ya le puso fecha a este álbum para el próximo mes de julio y para que vayamos calando lo que se viene con el material, nos traen el sencillo “Music On The Radio” con todo y su video oficial.

Empire Of The Sun en el video de “Music On The Radio”. Foto: Captura de YouTube.

Checa el video de “Music On The Radio”

Si ustedes son de aquellos que no se sienten plenamente convencidos o vinculados a la música de moda, esa que suena en las radios convencionales, entonces conectarán de lleno con la nueva canción de Empire Of The Sun.

Y es que el track es todo lo que uno esperaría del dúo conformado por Luke Steele y Nick Littlemore, quienes retoman a estos personajes clásicos de su concepto, Emperor y Lord respectivamente. Una línea de bajo pegadiza, muchos toques synthpop, un ritmo disco y la voz de Steele en un coro que se quedará en la mente del público… Les quedó de aquellas, eh.

“Para mí esta canción es como un adolescente que se rebela contra sus emociones imaginarias. Está escrita de la manera única en que Lord Littlemore puede dar vida a las palabras”, dijo Luke Steele en un comunicado.

‘Ask That God’: El nuevo disco de Empire Of The Sun ya tiene fecha de lanzamiento

Es oficial: tendremos nuevo disco de Empire Of The Sun después de ocho años desde su último material. Como les decíamos, el álbum llevará por nombre Ask That God y la fecha de lanzamiento está programada para el 26 de julio.

“Ha sido un viaje como ningún otro que haya emprendido Empire Of The Sun… Este conjunto de trabajos representa el mayor cambio de conciencia que nuestro mundo haya visto jamás y eso se refleja en la música”, dijo Nick Littlemore sobre esta producción discográfica.

¿Emocionados o qué onda? Como que ya se antoja que anuncien conciertos en México (coff, coff… pone las pilas, Corona Capital). Aquí abajito les dejamos la portada del nuevo disco de la banda y pues a esperar un par de meses más. Ya lo pueden preordenar en el sitio web de la banda.

Esta es la portada de ‘Ask That God’, el nuevo disco de Empire Of The Sun. Foto: Capitol.

