Lo que debes saber: DND, la nueva boyband latina redefine el pop con su sencillo “Te Acuerdas?” junto a R!ch Yashel. Una colaboración que mezcla raíces, ritmo y evolución musical.

En los últimos años, las boybands y el reciente auge de bandas entrenadas al estilo K-Pop, han demostrando que el talento, carisma y estilo de estos proyectos pueden conectar con varias generaciones. Pero pocas logran redefinir lo que significa ser una boyband latina en 2025, y ahí entra DND, cambiando las reglas del pop.

Hay varios proyectos que han redefinido el concepto de boyband, ahora bajo la visión de Lionfish Entertainment y la guía de Pharrell Williams, DND (Do Not Disturb) combina sus raíces multiculturales para ofrecernos un sonido fresco y potente, que los distingue dentro de la industria.

Foto Cortesía Lionfish Entertainment / DND la nueva banda latina que rompe esquemas en el pop.

Su más reciente sencillo, “Te Acuerdas?”, en colaboración con R!ch Yashel, es un tema cargado de sensualidad, ritmos urbanos y afrobeat, acompañado de un videoclip y una coreografía que demuestra la potencia y sincronía del grupo.

En ZUP.POP tuvimos la oportunidad de platicar con los chicos de DND sobre su impacto en la escena musical, su identidad como boyband y la creación de “Te Acuerdas?”, su reciente colaboración con R!ch Yashel que está dando mucho de qué hablar.

¿Te Acuerdas? nuevo sencillo de DND y R!ch Yashel

DND: una boyband latina que cambia las reglas

Hoy en día hay muchas boybands, pero DND tiene un enfoque distinto que los separa del resto; fusionan sus raíces y personalidades para crear algo único: Javi (Venezuela), Isaac (El Bronx, USA), Emiliano (Chile), Lacayo (Miami, USA) y Emilio (Puerto Rico).

Su esencia va más allá de la música: es la convivencia diaria, la disciplina y la amistad lo que los diferencia. Todo esto se refleja en cada coreografía, en cada ensayo y en cada nota que interpretan.

“Siento que nosotros tenemos un acercamiento distinto a muchas boybands. Vivimos juntos en una casa y todos los días trabajamos para esto. Es una historia de cinco mejores amigos que le dan con todo, y ahora con Richard tenemos un nuevo feature, estamos más fuertes que nunca.” – Javi.

Foto Javiera Eyzaguirre / Boyband DND

Y no solo ellos lo perciben así. Para R!ch Yashel, la esencia bilingüe y multicultural del grupo, sumada al respaldo de Pharrell Williams, les da un plus que pocos pueden alcanzar:

“Ellos tienen esa esencia bilingüe que le da un plus a sus sonidos, además de contar con Pharrell como guía, lo cual es súper cool.” – R!ch Yashel.

Con esta base sólida, DND no solo busca entretener, sino redefinir lo que significa ser una boyband latina en 2025, mezclando autenticidad, talento y multiculturalidad.

Foto Cortesía: Lionfish Entertainment / DND, la nueva boyband latina, y R!ch Yashel en entrevista con ZUP.POP

“Te Acuerdas?” y la evolución musical de DND como boyband latina.

La primera colaboración de DND como boyband llega de la mano de R!ch Yashel, ex integrante de CNCO. Pero más que un simple feat, el tema representa un momento clave en la evolución musical del grupo.

Emiliano reflexiona sobre cómo se sintió trabajar con un artista experimentado:

“Es nuestra primera colaboración y se sintió muy natural porque R!ch conectaba perfectamente con el proyecto. Su experiencia en boybands y su energía nos han enseñado mucho, desde los ensayos de baile hasta todo lo que hemos compartido juntos. Ha sido un gran aprendizaje y un honor. La música que estamos haciendo como grupo conecta de manera increíble con el flow de R!ch en su carrera solista. Fue algo muy natural y mágico. Todo fluyó con autenticidad, como si hubiera sido destinado a suceder.” –Emiliano

R!ch Yashel también nos explica su experiencia, pero desde una perspectiva con su nuevo proyecto como solista:

“Como solista, trato de hacer música que tenga significado. Hacerlo con DND se sintió perfecto; desde que los escuché supe que esta canción era para ellos. Esta colaboración marca el inicio de algo más grande y real.” – R!ch Yashel

Foto Cortesía: Lionfish Entertainment / R!ch Yashel, ex integrante de CNCO.

Las raíces culturales de DND y R!ch Yashel, se sienten en cada nota

Además de la química personal, la diversidad de los integrantes aporta un sabor único a la canción. Cada uno trae su propia herencia cultural y musical, lo que enriquece el sonido de DND.

“Mis raíces caribeñas siempre están presentes. Este tema tiene ese flow y sazón que nos caracteriza. Todos los lugares de donde venimos influyen en nuestra música y se siente la vibra de cada uno en la canción. Es increíble que podamos fusionar eso y que se note tan natural.” –R!ch Yashel

Foto Cortesía: Lionfish Entertainment / R!ch Yashel en entrevista con DND, boyband latina.

Esta mezcla cultural no solo define el estilo de cada uno, sino que también conecta con un público amplio, demostrando que la música latina puede ser universal y diversa al mismo tiempo.

Trabajar con Pharrell Williams: un aprendizaje constante

Ser parte de un proyecto respaldado por Pharrell Williams, uno de los músicos más influyentes, y Lionfish Entertainment, seguro es el sueño de muchos; pero no solo implica beneficios, es exigencia, aprendizaje y constante evolución.

Los chicos nos lo explican así:

“Lo más importante que hemos descubierto al trabajar con gente tan experimentada es que debemos estar a la altura de las personas con las que colaboramos. Cada vez que trabajamos con Pharrell, nos llega un nuevo beat y sentimos: ‘¡Uff! tenemos que darlo todo’. También nos han enseñado a ser agradecidos y entender de dónde venimos; todo lo que logramos es fruto de esfuerzo y disciplina.” –Emiliano “Hacer música en solitario y colaborar con un grupo son experiencias diferentes. Aquí pongo mi granito de arena en un proyecto con mucho potencial, que busca dejar huella en la industria. Es increíble ver cómo cada integrante aporta su esencia.” – R!ch Yashel

Foto Jose Musa / DND, Cover “La Primera Vez”

Y claro no podemos dejar atras las emociones y lo que debió pasar pos las mentes de cada integrante cuando se enteraron de la participación de Pharrell en este proyecto.

“Fue una locura. Vivimos en su casa tres meses, aprendimos de él en música, baile y estilo. Nos inspiró su aura: todo es posible.” – Javi “Soy de Nueva York y trabajar con un pionero del hip hop es increíble. Estar en su presencia fue icónico.” – Isaac “Es un honor estar con alguien tan icónico y humilde como Pharrell, un ejemplo a seguir en todo.” –R!ch Yashel

Foto Jose Musa / DND en entrevista con ZUP.POP

La esencia de “Te Acuerdas?”

“¿Te acuerdas?” no solo significa una evolución para DND, sino que es una nueva etapa musical para R!ch Yashel. Esta canción fue compuesta y producida por él mismo, con la ayuda de DND, RK, Animal, Symon y Jean Rodríguez.

Dando como resultado una rolita de ritmos frescos y una letra cargada de sentimientos, ¿pero de dónde salió la inspiración de esta canción?

“Este tema surgió con mi pana RK. Y fue algo basado en cosas reales, pero no solo mías, sino de él y de otra gente que conocemos. Todo eso, lo quisimos plasmar no desde un punto triste, sino que celebrando al desamor, tú quieres decirle que vuelva pero no ansiosamente llorando, sino con un abrazo y recordando lo que lo que hemos vivido de forma positiva.” -R!ch Yashel

Aparte de la letra y el sonido, “¿Te acuerdas?”, tiene un videoclip increíble desde la imagen, dirigido por la cineasta chilena Javiera Eyzaguirre (mamá de uno de los integrante), hasta la coreografía protagonizada por los seis artistas.

“Yo estuve a cargo de hacer la coreografía; hablé con Rich por teléfono y tuvimos un ensayo como de dos horas y a Rich le salió increíble la coreografía, entonces eso también fue como que un momento de oro de “¿Te acuerdas?”, fue un placer de principio a fin hacer esta canción y video.” – Emiliano Ya habíamos trabajado con R!ch antes, por eso funcionó tan bien. Él también nos ayudó a escribir “Tinder”, la canción que salió antes de esta. Así que la química ya existía, solo que a la distancia y cuando por fin estuvimos en el mismo lugar, todo fluyó increíble. – Isaac “La experiencia de grabar el video y la coreo fue super divertida. Aparte de todo, nos estábamos derritiendo porque fue en Miami. Y había un calor… que no se podía ni respirar. Pero todo salió super cool, en verdad uno lo pasa bien en esos sets.” – Emilio

Un mensaje para los fans

DND y R!ch Yashel buscan inspirar a su público con disciplina y autenticidad; estos son los consejos que quieren dar a sus fans:

“Hagan lo que les apasiona sin miedo, aparte del talento, la disciplina es muy importante, hay mucha gente con disciplina que sobrepasan el talento y eso hay que tenerlo muy presente. Siempre hay que seguir trabajando, en lo que tú de verdad quieres y amas, nada es imposible en esta vida.” – R!ch Yashel “Sigue trabajando, siempre hay alguien viendo tu arte. Y eso puede que te cambie la vida.” – Danny Lacayo “Vive tu delulu, de verdad, vive dentro de tu delirio.Porque cuando crees con tanta pasión en algo, al final va a pasar.” – Isaac “Muchas gracias siempre por ese apoyo incondicional y ese amor. Nos estamos viendo por ahí y espero que sigan apoyando a los muchachos y a mi en mi nuevo proyecto. Hay muchas cosas que dar, mucha arte, mucha música que viene por ahí, así que pendientes. Las queremos mucho, en verdad.” – R!ch Yashel

Foto Cortesía Lionfish Entertainment / DND, boyband latina pop del 2025.

DND y R!ch Yashel: conectando generaciones

Con “Te Acuerdas?”, DND nos demuestra que son una boyband latina disciplinada, multicultural y auténtica, capaz de fusionar ritmos urbanos con sus raíces latinas, mientras que R!ch les aporta experiencia y frescura.

Esta colaboración representa un nuevo capítulo no solo para la música latina, sino para el crecimiento de cada uno de los chicos, que quieren dejar su huella en la industria musical con su talento.

