Dream Track: La función de YouTube con inteligencia artificial para imitar voces de cantantes

Lo que necesitas saber: La plataforma de videos permitirá que utilices la voz de ciertos artistas para crear canciones. Te contamos cómo está todo el rollo.

¿Habrá un antes y un después para la música con la intervención de la inteligencia artificial? Quizá aún no hay una revolución –o involución según sea el caso– respecto a ello, pero lo cierto es que esta tecnología gana cada vez más terreno… Y la prueba está en Dream Track de YouTube.

Esta es una de las diversas herramientas que la plataforma de videos está impulsando de la mano de Google DeepMind, la empresa de desarrollo de IA de Google. Y justo como lo leyeron en el título, permitirá que los usuarios imiten las voces de algunos cantantes reconocidos.

Imagen ilustrativa. Foto: Google/YouTube.

Dream Track de YouTube

Es cierto que muchos cantantes no están nada contentos con el uso de la IA en la música. Ahí tienen el ejemplo de Bad Bunny, que recientemente hizo el coraje del momento cuando se viralizó una rola en la que se generaba su voz con esta tecnología. O ahí está Noel Gallagher, que le tiró gacho a quienes crearon un disco de Oasis con IA.

Y en ese sentido, se entiende que un artista no vea con buenos ojos todo esto. Pero así como hay quienes no están de acuerdo con ello, hay otros que no tienen bronca en prestar su voz para la generación de este tipo de contenidos. Y ahí es donde entra Dream Track de YouTube.

Así se ve Dream Track en YouTube Shorts. Foto: YouTube.

Esta herramienta solo se implementará (por el momento) para los llamados Shorts, que son los videos cortos con los que YouTube ha intentado hacerle competencia a TikTok. Por supuesto que este mano a mano entre redes sociales de videos cortos lo va ganando TT, pero YT ahora puede presumir de tener esta función basada en inteligencia artificial como distintivo.

¿De qué va Dream Track de YouTube? Cuando quieras grabar un Short, la nueva herramienta solo te pedirá escribir una descripción del tipo de canción que deseas. Luego, podrás escoger la voz del cantante que quieras para esa rola, que podrá durar hasta 30 segundos con todo y letra… Aquí les dejamos un video de demostración de cómo funciona.

Estos son los cantantes que autorizaron el uso de sus voces para Dream Track

Esto es uno de los detalles interesantes de toda esta onda. A diferencia de lo que hacen muchos creadores de contenido reproduciendo la voz de ciertos artistas sin autorización, Dream Track de YouTube ha llegado a un acuerdo con algunos cantantes para que sus voces puedan ser ‘clonadas’.

Por el momento, son nueve famosos intérpretes y compositores los que permitieron el uso de su voz para esta herramienta: Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain y Troye Sivan. Se espera poder agregar más gente al catálogo de voces en el futuro, pero eso dependerá de cómo avance esta función.

Hay que tomar en cuenta que Dream Track por ahora está en una fase experimental, y solo unos pocos usuarios de YouTube podrán acceder a esta nueva opción que funciona a través de Lyria, el modelo de generación musical creado por la ya mencionada Google DeepMind.

Charlie Puth es uno de los artistas que autorizó su voz para Dream Track. Foto: Getty.

Más allá de Dream Track: YouTube y sus planes con la inteligencia artificial

Dream Track de YouTube llega en un momento en el que Google (dueña de la plataforma de videos) busca delinear algunas reglas de uso de propiedad intelectual, políticas y licencias musicales en el marco de la implementación de la inteligencia artificial.

En agosto pasado, se anunció que Google, YouTube y sus socios musicales, incluidos Universal Music Group, habían llegado a un acuerdo para “desarrollar un marco de IA que nos ayude a trabajar hacia nuestros objetivos comunes”. Esto con el fin de que los contenidos musicales elaborados con IA se generen de manera responsable (o legal, mejor dicho).

Y como parte de estas acciones para desarrollar música con inteligencia artificial, también se han mostrado otras herramientas que no solo permitirán utilizar voces de artistas conocidos, sino hasta hacer tus propias composiciones. Esa es la tarea fundamental de Music AI…

Imagen de Music AI. Foto: YouTube.

Presentan Music AI

Si Dream Track de YouTube ya era algo interesante, espérense a ver lo que es Music AI. Esta es una herramienta que sirve como un software de estudio de producción musical… Pero no es una interfaz de grabación con la que tu agarras tu instrumento, tocas y generas una pista para mezcla.

Por poner un ejemplo, tú puedes tararear cualquier melodía que se te ocurra, la subes a Music AI, y el programa se encargará de convertir esa melodía en una pista de saxofón o de cualquier instrumento que gustes y mandes. Te dejamos a continuación un ejemplo.

Funciona de manera similar a Dream Track en el sentido de que introduces la descripción del tipo de sonido que quieres, y el software genera el resultado a través del modelo de inteligencia artificial Lyria.

Los artistas que lo deseen, tendrán una forma más rápida para crear canciones originales. Y es ahí donde entra la duda de qué tan accesible será esta herramienta para el usuario común de Google/YouTube, aunque en su anuncio prometen acercar más al fanático con los creativos.

Music AI está en etapa experimental también, y solo se sabe que la herramienta será probada por los miembros de la Incubadora Music AI (algunos productores y compositores asociados) antes de que acabe este año. ¿Qué les parece todo lo que se está armando con la IA y la música?

