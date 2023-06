Liam lo hizo en su momento, pero tal y como es su costumbre, Noel Gallagher ya dio a conocer su opinión sobre ‘AISIS – THE LOST TAPES‘, el álbum de Oasis que una banda hizo con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). Y sí, claro que la idea no le gustó al mayor de los Gallagher.

En una charla con el portal NME, para su serie ‘In Conversations’, Noel Gallagher dejó ver que eso de la IA en la música no le gusta, pues a diferencia de su hermano, él no le encuentra sentido a que alguien gaste su tiempo haciendo un disco ‘perdido’ de Oasis.

Noel Gallagher opinó sobre el disco de Oasis hecho con IA. Foto: Getty Images

Noel Gallagher llamó “idiotas” a quienes hicieron el disco de Oasis con IA

“Estos jodidos idiotas claramente tienen demasiado tiempo libre y demasiado dinero para poder tener la tecnología para joder haciendo eso, sólo para reírse”, dijo Noel Gallagher antes de revelar que él se está guardando para la tecnología.

“Luego me conectaré a una computadora y sacaré música en masa cuando tenga 73 años. Tendré 140 álbumes para lanzar después de que me muera y así mantener a mis hijos en chocolates y hierba”, dijo irónicamente sobre el uso de la IA para hacer canciones de artistas que ya no existen.

A diferencia de Liam, Noel no le encuentra chiste a ese disco. foto: Getty Images

A diferencia de Liam, Noel no encuentra nada atractivo en hacer canciones de Oasis con IA

Como les contamos, fue una banda británica llamada Breezer la que se armó el disco de Oasis bajo un concepto de ‘album perdido’, para el cual se basaron en el sonido de los primeros álbumes de la banda de Manchester y usaron la IA para generar la voz de Liam Gallagher a como sonaba entre los años de 1995 y 1997.

Aunque Liam Gallagher se sorprendió con el resultado, para Noel no hay sentido en hacer canciones de Oasis u otros artistas con la IA, pues aunque a muchos les podría resultar interesante él considera que la tecnología no puede igualar su talento.

Y dice que el día que la IA iguale su talento él se va a jubilar

“‘Oasis: The Lost Tapes’. ¿De verdad? ¿Es así como crees que suena? La AI puede reemplazar la voz del cantante y su pandereta tocando, pero me temo que no puede hacer lo que yo hago. Tan pronto como pueda, me jubilo”, aseguró el líder de High Flying Birds.

“La gente seguía enviándome cosas como Ringo Starr cantando ‘She’s Electric’… ¿Necesitamos a Freddie Mercury cantando ‘Don’t Look Back In Anger’? ¿A alguien le importa una mierda?”, mencionó el músico británico sobre el tema de la IA en la música.

Noel Gallagher. Foto: Getty Images

“La gente dice: ‘Sí, pero es interesante, ¿no?’. ¿Para quién diablos es interesante?”, preguntó Noel Gallagher durante la charla donde nos confirmó que no ve muy gracioso el hecho de que alguien se tome el tiempo de hacer un álbum de Oasis con la ayuda de la IA.

No bueno, entendemos la molesta de Noel Gallagher, aunque igual debería de considerar la reunión de Oasis y lanzar música nueva –o de a perdis salir de gira– antes de que la IA lo haga primero.

Oasis fue uno de los protagonistas de la llamada ‘batalla del Britpop’. Foto: Getty Images