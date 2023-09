Lo que necesitas saber: Charles Leclerc estuvo influenciado desde pequeño por su padre, quien murió un año antes de su llegada a Fórmula 1

Charles Leclerc es uno de los pilotos más criticados en Fórmula 1. Algunos lo consideran un piloto sobrevalorado por errores que muchas veces lo han llevado hacia el muro, mientras que otro sector puede decir que el monegasco podría ser campeón del mundo si tuviera un mejor auto que Ferrari y sobre todo un equipo sin tantos errores en pits y en estrategias.

En el mundo del automovilismo, Mónaco es la más grande catedral, y aunque muchos pilotos se mudan al principado, pocos son los originarios de este lugar. En total sólo cuatro pilotos monegascos han llegado a la Fórmula 1 y antes de Leclerc, sólo Louis Chiron pudo sumar puntos, en 1950, lo que convierte a Leclerc en el mejor piloto de Mónaco de todos los tiempos, aunque su historia ha quedado marcada por al menos dos pérdidas importantes en su vida.

Charles Leclerc de niño

¿Quién es Charles Leclerc?

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc nació el 16 de octubre de 1997, en La Condamine, que es una de las tres ciudades que conforman el principado de Mónaco. Es hijo de Hervé Leclerc, quien fue piloto y llegó a disputar más de 20 carreras en Fórmula 3.

Hervé heredó la pasión por el automovilismo a Charles, quien cuenta con dos hermanos: Lorenzo, el mayor, y Arthur, el menor, quien también es piloto. Su madre se llama Pascale y desde hace muchos años cuenta con una estética en Mónaco, y suele aparecer muy pocas veces ante las cámaras.

Charles asegura que su madre se preocupa mucho cada vez que sale a la pista. “Le he explicado muchas veces que esta es mi vida, que solo quiero hacer esto… sería una mentira decirte que seré cauteloso en la pista, porque el riesgo es parte de mi trabajo”.

Charles Leclerc junto a su madre y sus hermanos

Charles Leclerc y las mentiras piadosas a papá

Charles ha explicado que solía mentirle a su padre diciéndole que se sentía mal, de esta manera evitaba ir a la escuela y quedarse con su papá, conduciendo hasta el cansancio, hasta que terminaba la última gota de combustible.

“Le decía a mi padre que estaba muy enfermo para hacer que me llevara al karting. Yo manejaba hasta que me quedaba sin combustible y, de camino a casa, le decía: ‘Esto es lo que quiero hacer’“.

Charles Leclerc tuvo mucho apoyo de su padre durante su formación como piloto. Aportó tanto en lo económico como en lo técnico y deseaba ver a su hijo en Fórmula 1. En 2017, Charles corría en Fórmula 2 y pintaba para campeón y en ese año la condición de su padre empeoró debido a un tumor y en una visita al hospital, le dijo: “Papá, voy a correr en Fórmula 1 en 2018”. Hasta ese momento, la afirmación era una mentira.

Charles Leclerc y su padre

El padre de Charles Leclerc

Leclerc no tenía contrato asegurado en 20 de junio de 2017, el día en que su padre falleció. “Nunca lo he superado, quizás nunca lo haré. Pero nunca tuve dudas sobre continuar. Todo lo que siempre he querido ha sido correr”. En 2018, sin embargo, sí llegó a Fórmula 1 de la mano de Sauber y Alfa Romeo.

Jules Bianchi, el amigo que le enseñó el camino hacia la Fórmula 1

Dos años atrás, Charles Leclerc sufrió la pérdida de Jules Bianchi, quien fue más que un amigo. El francés sufrió un accidente en el Gran Premio de Japón de 2014 tras impactarse con una grúa y falleció el 17 de julio de 2015.

La figura de Jules fue determinante para Charles desde 2010, año en el cual estuvo cerca de abandonar el sueño del automovilismo cuando su padre se quedó sin recursos para financiar la temporada en karts, por lo cual Hervé buscó ayuda de un amigo, Philippe Bianchi, el padre de Jules, y quien tenía relación con Nicolas Todt, quien tenía una empresa que representaba a pilotos. Todt, a la vez, era hijo de Jean Todt, quien fue director deportivo de Ferrari, y así llegó el apoyo para Leclerc.

Además de ese apoyo a través de “palancas”, Jules fue un consejero en aspectos técnicos tanto de conducción como para interpretar telemetría. Con ello pudo competir en 2012 y 2013 con Max Verstappen en karting.

Leclerc siempre estuvo relacionado con el automovilismo

“Cuando terminaba segundo, mi padre no era el más feliz, así que me centré en las victorias. Sólo me vale ganar, para asegurarme que él aún sonríe. Mi padre y Jules siempre me enseñaron a mantener los pies en el suelo y a no parar de esforzarme. Creo que ellos estarían orgullosos viéndome ahora”, indicó en una entrevista con Fórmula 1.

