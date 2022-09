Incluso si no eres un metalero en toda la extensión de la palabra, seguro que conoces “Du Hast” de Rammstein. Con esta rola, la banda alemana pasó de ser un acto de renombre únicamente en Europa, a ser una de las propuestas más interesantes de la escena del metal en el mundo entero hacia finales de los 90. Y bueno, desde el lanzamiento de este track, prácticamente no han desaparecido del panorama de la música.

Justamente, el éxito de esta canción es un poco peculiar. Y no lo decimos por una cuestión relacionada al estilo o la ejecución ya que sabemos que en lo técnico, Till Lindemann y compañía no flaquean de nada. Más bien, lo comentamos por el hecho de que el idioma alemán -hablando en términos de la industria musical- quizá no es tan digerible o no era tan común de escuchar en un mega hit de ese tamaño.

Rammstein en México en 1999.

En ese contexto, por ejemplo, bandas alemanas legendarias como Scorpions (que son geniales como sea) consiguieron sus mayores éxitos cantando en inglés. Y en suma de todo, para finales de los 90 era casi un hecho que si un artista quería alcanzar el máximo reconocimiento a nivel internacional, debía componer sus letras en el idioma oficial de Estados Unidos e Inglaterra; las dos fuerzas musicales que históricamente predominan la escena musical.

Rammstein decidió que no. O al menos no comulgaban tanto con esa idea de que sus canciones solo alcanzarían las listas mundiales escribiéndolas en inglés. Ahora bien, “Du Hast” demostró que podían llegar al estrellato internacional respetando sus raíces germanas en cuanto al idioma… y en el proceso, al parecer dejaron abierta la interpretación de la letra para los hablantes nativos alemanes.

Para quienes no hablamos alemán, es normal que se nos pase desapercibido algunos detalles de pronunciación y en consecuencia, el significado de la canción. Así que ahora en esta bonita sección a la que llamamos la ‘Historia detrás de la canción’, hablaremos un poco de este temazo, sus diferentes traducciones y cómo la banda se decepcionó cuando hicieron una versión en inglés.

Votos matrimoniales y un significado sobre lo unida que es la banda

La magia detrás de “Du Hast” tiene varios puntos: mantiene una estructura de composición minimalista, secciones sonoras repetitivas (que para nada es una desventaja como muchos creerían), un equilibrio perfecto entre un riff elemental de heavy metal con tintes de electrónica industrial…. Y claro, una letra bastante sencilla que esconde más detalles de los que aparenta.

En términos generales, como seguro ya muchos sabrán, la letra hace referencia a los votos matrimoniales pero en el idioma alemán. El coro dice “Willst du bis der Tod uns scheidet, Treue sein für alle Tage“, que se traduce en su forma más simple como “¿quieres serle fiel todos los dÍas hasta que la muerte los separe?”. Y la repuesta a la pregunta en el mismo coro es simplemente “No”, en un desaire de boda que nadie desearía.

Rammstein en 1997

Pero más allá de esa evidente referencia al tradicional diálogo de las bodas, el tema tenía un trasfondo especial para la banda. La canción fue grabada entre 1996 y 1997, pero en esos años la cosa estaba delicada con Rammstein pues, se platica por ahí, había fricciones disparadas principalmente por el guitarrista Richard Z. Kruspe, quien quería tener el control creativo casi total del proyecto cuando andaban grabado el disco Sehnsucht.

Los miembros del grupo han sido transparentes en el sentido de hablar sobre esa tensión que hubo y que casi los llevó a separarse. Pero el tiempo pasó e incluso, el propio Kruspe encontró un trasfondo muy significativo sobre la rola.

“Esta canción en realidad trata sobre una especie de lealtad… Vemos a Rammstein como una especie de familia. Tenemos una conciencia fuerte, un fuerte sentido de la tradición en esta banda. Y para mí, esta canción es un poco como esa promesa de fe que conocemos de las bodas, que se ha integrado en esta familia”, dijo el músico en una serie de declaraciones recogidas de LouderSound.

Imagen del disco Sehnsucht.

El curioso caso de la traducción

“Du Hast”, como mencionamos, tomó al mundo por sorpresa cuando se lanzó en 1997 convirtiéndose en un éxito sin precedentes para Rammstein. Y es justo decir que no todo el mundo entendió de qué hablaba la letra de inmediato, esto en el entendido de que el idioma alemán no tenía tanta cabida en las grandes listas de hits mundiales a finales de los 90.

Pero con el tiempo, el mundo descubrió esa magia de la simpleza de la que hablamos arriba; de ese detalle hipnótico en la sencillez de una canción contagiosa en muchos sentidos. Esencialmente, el aspecto curioso de la canción es la homofonía del título, donde la palabra ‘hast’ (del verbo ‘tener’) también se ha llegado a entender como ‘hasst’ (odiar).

Con eso en mente, la traducción del verso principal puede ser “tú tienes/tú me tienes” o “tú odias/tú me odias”. Todo depende de lo marcado que se acentúe la ‘s’ en la pronunciación, pero popularmente la canción se conoce con la palabra ‘hast’ solamente.

Rammstein en México en 1999.

El otro verso que causó controversia en su momento, fue el penúltimo coro de la canción. En esa parte, se modifica el estribillo principal y la frase queda como “Willst du bis zum Tod, der Scheidet, Sie lieben auch in schlechten Tagen?”. Esto último se traduce como “¿La quieres, hasta que la muerte los separe, y también la amas durante los días malos?“

La polémica viene con la palabra ‘scheidet’ ya que si bien la mayoría de las transcripciones se leen escritas con la ‘t’ al final, la pronunciación de Till Lindemann suprime la última letra. Con ese detalle, la palabra queda como ‘scheide’, que entre sus diversos significados se traduce como ‘vagina’.

Y según dos que tres teorías teorías conspirativas (o no tanto) sobre ello, la traducción de ese penúltimo coro quedaría en algo como: “¿La deseas, hasta la muerte de la vagina, y también la quieres en los días malos?” … Sí, sabemos que en primera instancia eso no parece tener mucho sentido o que es bastante agresivo en su lectura, pero también hay que tener en cuenta el estilo polémico que el propio Lindemann suele imprimirle a una que otra canción. Esta, como tal, posiblemente no sea la excepción.

La no muy agraciada versión en inglés de “Du Hast”

Los fans deben saber lo bien. Algunas versiones especial del disco Sehnsucht, donde viene la canción, tienen una versión en inglés que realmente no le gustaba mucho a la banda. Y era algo bastante obvio si tomamos en cuenta que a Till Lindemann le costó adaptarse a ese idioma.

“El problema fue que crecí en Alemania Oriental, por lo que nunca hablamos inglés en la escuela además de traducir canciones de Sex Pistols y cosas así… Fue muy difícil al principio…”, dijo Lindemann alguna vez, además de revelar que aprendió mejor el inglés cuando salió de gira con Slipknot, Korn y Limp Bizkit en los 90.

Así que lo intentaron: en algún momento, intentaron que la versión original de “Du Hast” fuera en inglés, pero el resultado no los complació del todo. “Lo hicimos, luego estábamos escuchando la canción y de repente dejó de funcionar. Así que se deshizo eso. La eliminamos…”, contó Richard Kruspe en entrevista con Metal Insider. La canción en su versión inglesa de todas formas se compartió en algún momento como parte de unas rarezas del álbum antes mencionado y pues qué les decimos… es difícil digerirla una vez que tienes bien arraigada la original.

Como sea, “Du Hast” de Rammstein es ahora una de las canciones más exitosas en la historia del metal y su éxito ha sido tal que ha aparecido en los soundtracks de The Matrix, How High, en cualquier cantidad de videojuegos y hoy en día, la podemos considerar ya un clásico de todos los tiempos.