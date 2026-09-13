El legendario Vans Warped Tour aterriza por primera vez en México con una edición histórica de dos días dedicada al punk, al emo y a la cultura skate. Para esta primera jornada, el festival mantiene intacta su mística original: cero horarios previos y la revelación de la programación oficial en su clásico inflable gigante a las 11:30 de la mañana. La música no dará tregua con un itinerario masivo repleto de nostalgia dosmilera e intensos mosh pits. Entre los actos más esperados del primer día destacan Taking Back Sunday, Papa Roach, Rise Against, Finch, Allison, Insite y The Devil Wears Prada. El cruce simultáneo entre el Vans Stage y el Corona Stage convertirá el evento en un verdadero maratón. Para sobrevivir a este gran arranque, la clave está en armar la ruta con los compas, guardar la captura de los horarios en el celular y llevar los tenis más cómodos.

Lo que necesitas saber: 2 Minutos, Allison, Glassjaw, Goldfinger, Kevis y Maykyy, Papa Roach, Perra Brava, Winona Fighter, The Devil Wears Prada y muchas bandas más estarán en el primer día del Vans Warped Tour.

Por primera vez llega a México el Vans Warped Tour, un festival que reúne a las mejores bandas de punk, emo y rock que se puedan imaginar: legendarias y nuevas, nacionales e internacionales. El sueño hecho realidad para todos los que alguna vez le han dado al skate… o a quienes simplemente les late la música.

Son dos días de shows e intensas actividades, y aquí en Sopitas.com les vamos a mostrar lo más selecto.

Vans Warped Tour / Foto: facebook.com/vanswarpedtour

Para el primer día del Vans Warped Tour están anunciadas agrupaciones como:

2 Minutos

Allison

Atreyu

Glassjaw

Goldfinger

Insite

Kevis y Maykyy

Pedro y el Lobo

Papa Roach

Perra Brava

Rise Against

The Ataris

Winona Fighter

The Devil Wears Prada (¡y muchas más!)

Habrá que ir a las carreras porque, como seguro saben, los horarios del Warped Tour se revelan el mismo día. Una decisión que representa muy bien el espíritu del festival: sin jerarquías, invitando al público a disfrutar de todo y con muchas sorpresas a lo largo de la jornada.

Ya hay horarios para el Vans Warped Tour CDMX y agárrense, porque se viene un maratón

A las 11:30 AM en punto se dejó ver el clásico inflable gigante con los horarios oficiales del Vans Warped Tour CDMX, y la neta es que el día pinta tremendo. Da igual si van en plan nostalgia pura con los dosmiles o a armar el moshpit desde temprano; el cruce entre el Vans Stage y el Corona Stage nos va a traer corriendo todo el día entre actos como Taking Back Sunday, Papa Roach, Rise Against, Finch, Allison e Insite. Guarden la captura en el celular, armen la ruta con sus compas y lleven tenis cómodos, porque esto no va a dar ni un segundo de tregua.

Los horarios oficiales del Vans Warped Tour CDMX 2026 revelados en el inflable gigante. Foto: Sopitas.com

Arranca el Vans Warped Tour en México y nos vamos recio con Girlfriends que no se guardó nada y nos echó un cover de “What’s My Age Again” de Blink-182

Fiesta millennial y catarsis: 3OH!3 en el Vans Warped Tour

No estábamos listos para el descontrol absoluto que desató 3OH!3 temprano en el Vans Warped Tour. Sean Foreman y Nathaniel Motte demostraron que el espíritu electro-pop-punk de finales de los 2000 sigue vivo, y además pusieron a bailar a una multitud ansiosa por viajar en el tiempo.

Desde los primeros sintetizadores nos pusieron a bailar bajo el solazo, con coros ensordecedores y manos formando el clásico círculo con los dedos. Nos pusimos una divertida de aquellas.

La química del dúo de Colorado con el público mexicano fue inmediata, desde sus primeros agradecimientos: “Es nuestra primera vez en México, muchas gracias por esperar”. Su energía arrolladora convirtió el escenario en una fiesta masiva donde los visuales y la nostalgia millennial tomaron el control total del escenario Vans.

El setlist fue una ráfaga constante de energía que no nos dejó descansar. Himnos generacionales como “My First Kiss” y “COLORADO SUNRISE” provocaron un choque entre la vibra del electropop y la potencia destructiva de un verdadero mosh pit de festival punk. El dúo fue muy carismático, bailaron y hasta se cargaron el uno al otro, manteniendo la adrenalina al límite en cada segundo.

Otro punto destacable fue Jessie Bowen en la batería, con solos de batería impresionantes y muy poderosos. La banda la reconocía rola tras rola, porque en verdad es una virtuosa.

El clímax llegó con el riff inconfundible y la explosión vocal de “Don’t Trust Me”, el tema definitivo de su discografía. En la cerradora, miles de gargantas cantaron cada verso a un volumen que opacó a los altavoces, convirtiendo el espacio en un coro colectivo cargado de euforia, sudor y pura catarsis adolescente.

La actuación de 3OH!3 fue un momentazo explosivo y nostálgico, y dejaron en claro que sus ritmos irreverentes siguen siendo el soundtrack perfecto para la fiesta, consolidando un show como paso obligado dentro de la historia del Warped Tour en suelo mexicano.

Un mar de gente disfrutando de las primeras horas del Vans Warped Tour México. / Foto: @daviddbarajas

El garage punk poderoso de Segundos Auxilios en el Vans Warped Tour

La tarde en el Vans Warped Tour México recibió a una de las primeras bandas mexicanas del día con los poderosísimos Segundos Auxilios.

Y luego de batallarle un ratito con el sonido del escenario, el dúo de Zacatecas demostró por qué la escena independiente tiene en ellos a una banda de garage punk poderosa, que tiene un fandom que los sigue a todas partes para armar buenos mosh pits.

Perra Brava y la potencia del garage punk mexicano en el Vans Warped Tour

Perra Brava es una de las bandas emergentes mexicanas que deberías estar escuchando a la de ya. No por nada llegaron al Vans Warped Tour en México…

Y aunque el show que dieron tuvo algunos detalles con el audio, Nestor y Fer demostraron por qué los power duos son magia, en su caso, con la potencia propia del garage punk más recio que te puedas imaginar.

“Sheep en la gran ciudad”, “Holandés Vanderlines” y “Los cobardes se mueren varias veces” son ese tipo de rolas que, si no tienes a la banda en tu radar, debes escuchar porque te capturan para entrarle sin miedo a su nuevo disco, Tenga pa’ que se entretenga.

Además, detallazo que trajeron a Tito Fuentes para su set… porque sí, Perra Brava ha ganado la atención de la vieja guardia del rock mexicano. Y no es para menos.

El potentísimo punk celta de Dropkick Murphys en el Vans Warped Tour

Los Dropkick Murphys jalaron muchísima gente al escenario Vans con un show en vivo que, aunque pasen las décadas, no baja de intensidad.

La banda cumple 30 años en este 2026 y mantiene la energía al tope sobre el escenario; conectaron muchísimo con el espíritu del festival enviando mensajes anti-I.C.E. y dedicando “First Class Loser” a Donald Trump.

La ejecución de punk celta es increíble en vivo, con gaitas, flautas y mandolinas a todo volumen, además de Ken Casey liderando coros épicos con un sonido irlandés innegable en rolas como “Worker’s Song”.

Un detallazo fue la convocatoria de Casey durante “Rose Tattoo”: “Esta canción es para las mujeres. Hagan un pit solo de mujeres”. Por si fuera poco, un fan logró subir al escenario y lo invitaron a cantar con ellos.

La verdadera explosión llegó con “I’m Shipping Up to Boston”, donde los mosh pits agarraron un ritmo de punk celta brutal y se convirtieron en los más grandes que hemos visto en todo el festival. Prometieron regresar muy pronto y ya los estamos esperando.

Cátedra de post-hardcore: La potencia de Glassjaw en el Vans Warped Tour

Directo de NY, una de las bandas más esperadas del Vans Warped Tour. Con su presentación, Glassjaw dejó claro por qué se les considera como reyes del post-hardcore.

Su set fue intenso, lleno de energía y de inmediato provocó el caos entre el público… bueno, el que fue posible despertar entre sus fans de la vieja guardia (muchos de los cuales ya rebasan el cuarto piso).

Daryl Palumbo fue contundente. “Explosivo”, dirían unos… “otro pedo”, dijeron los que no podían dejar de seguirlo, maravillados por la manera en que, aparentemente, maltrata la garganta. Pero cuál: dominio total de una técnica para interpretar el repertorio de Glassjaw.

Y bueno, como casi todas las bandas del Warped Tour, Palumbo y compañía dejaron con ganas de más. Apenas fue un set de no más de 10 canciones. Frenéticas casi todas: “Tip Your Bartender”, “The Gillette Cavalcade of Sports”… parecía que apenas iban calentando cuando fue tiempo de cerrar. Ni modo, así es esto.

La fiesta, inflables y el debut alocado de The Aquabats! en el Vans Warped Tour

Como se esperaba, un show de The Aquabats! es una de las experiencias más alocadas y divertidas que se puedan vivir en un festival.

Ska-punk, surf, trajes de superhéroes y comedia… ¿qué más podían pedir los asistentes al Vans Warped Tour de esta legendaria banda de Huntington Beach, California que, por primera vez, se presentó en México?

“Pool Party!” fue el gran inicio y, con la canción, la ola de inflables que no dejaron de desfilar durante casi una hora de show. “Martian Girl” fue una de las más bailadas y, con “Pizza Day!”, llegó la locura del pizza surfing (con ayuda de un inflable gigante).

Una de las mejores presentaciones del día 1 del Vans Warped Tour que terminó con la promesa (en español) de regresar muy pronto. Esperemos que sí.

Cardiel se rifó uno de los shows más duros que hemos visto en el primer día del Vans Warped Tour México.

El dúo mexicano-venezolano nos mostró su poderosísima combinación de metal con reggae y hasta thrash, que es una completa locura en vivo. A pura guitarra distorsionada y batería veloz, nos hicieron armar mosh pits hasta que sacaron un cocodrilo inflable en el que la gente se subió para hacer crowdsurfing (¡y que terminaron regalandole al público al final del show!).

Su skaterock fue de lo más destacado de la jornada: potencia pura y sin fallas.

“Es muy especial estar aquí, cuiden mucho a Cocodrilín”, fueron las palabras con las que se despidieron de un escenario encendido.

Dropkick Murphys: Punk celta, mensaje político y potencia en el Vans Stage

La energía de Dropkick Murphys en el Vans Stage nos hizo vivir momentos increíbles en un show brutal de principio a fin.

Tres décadas de trayectoria se dicen fácil, pero la potencia de la banda sigue intacta. Su set tuvo una carga política clarísima con mensajes en contra del I.C.E. y una dedicatoria directa a Donald Trump previa a “First Class Loser”, acompañada de visuales divertidísimos y sarcásticos.

Dropkick Murphys en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: César Vicuña / OCESA.

Ver en vivo la combinación de gaitas, mandolinas y flautas con una base punk es una locura total, con Ken Casey adueñándose del micrófono en rolotas como “Worker’s Song”, todo un clásico de la agrupación bostoniana.

El ambiente se encendió aún más durante “Rose Tattoo”, cuando Ken pidió armar un pit exclusivo para mujeres y hasta subió a un fan al escenario para cantar juntos abrazados.

Ken Casey conectando con los fans en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: César Vicuña / OCESA.

La banda conectó muchísimo con el público mexicano, reconociendo que no vienen tanto como deberían y desplegando un virtuosismo único con instrumentos tradicionales que nos encanta.

El cierre con “I’m Shipping Up to Boston” desató uno de los mosh pits más masivos de todo el festival. Nos dejaron con la promesa de volver pronto y con ganas de más punk celta de raíz irlandesa.

Taking Back Sunday: Nostalgia emo, teatralidad y un cierre monumental

Los años pasan y queda claro, hoy más que nunca, que Taking Back Sunday es una banda generacional para quienes crecieron con el emo-core como parte de su ADN.

Y es que, justamente, los liderados por Adam Lazzara siguen transmitiendo una presencia sobre el escenario que muy pocas agrupaciones de aquella camada conservan. Fue una nostalgia absoluta la que se apoderó del público cuando sonaron rolotas como “Error Operator” y “My Blue Heaven”.

Adam Lazzara de Taking Back Sunday en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

“Se siente tan bien estar en México… gracias”, expresó Adam a la multitud. Y cómo no, si recibir el primer Warped Tour en nuestro país no es cualquier cosa, y menos contando con una de las bandas pioneras del festival.

Aún con la emoción a tope, el vocalista se movía con una soltura única: sus ademanes con las manos eran elegantes pero profundamente teatrales, con el cabello cubriéndole el rostro para añadirle ese toque de misterio tan característico. Es su sello distintivo para adueñarse del escenario.

Pero si de genialidades se trata, no hubo mejor remate que el cierre con “Cute Without the ‘E’ (Cut From the Team)” y “MakeDamnSure”. Un absoluto showazo de principio a fin.

Taking Back Sunday en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

Chale: Rise Against cancela su show en el Vans Warped Tour México por problemas de salud

Rise Against canceló su presentación en el Vans Warped Tour México tras la hospitalización de emergencia de su vocalista, Tim McIlrath, por un problema de salud repentino. El fundador del festival, Kevin Lyman, confirmó que la banda regresará como parte del cartel para la edición 2027.

El mensaje proyectado en las pantallas del festival anunciando la cancelación del show. / Foto: Sopitas.com

The All-American Rejects: Disfraces de KISS, debut en México y catarsis en el Corona Stage

The All-American Rejects se aventaron un set divertidísimo de principio a fin, repleto de su característico happy punk y mucha interacción en español con sus fans mexas.

Arrancaron con un video de introducción del mismísimo Gene Simmons y salieron al escenario completamente caracterizados como KISS. Con todo y disfraces con plataformas, se rifaron una de las actuaciones más sólidas e impecables de todo el primer día del festival.

The All-American Rejects caracterizados como KISS en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

El Corona Stage ya lucía abarrotado. A pesar de los charcos, la lluvia se detuvo a tiempo para dejarnos disfrutar sin interrupciones el primer show de los Rejects en nuestro país en sus 25 años de trayectoria.

Tyson Ritter y compañía tomaron el escenario principal con una energía intacta, entregando un espectáculo cargado de nostalgia y carisma. El público coreó a todo pulmón clásicos insuperables como “Dirty Little Secret” y “Swing, Swing”.

The All-American Rejects caracterizados como KISS en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

La catarsis definitiva llegó al ritmo de “Gives You Hell”. Miles de personas gritando cada verso de despecho a la par de la agrupación convirtieron el cierre del show en uno de los puntos más altos de toda la jornada.

Bowling For Soup: Humor, poses para la foto y nostalgia ‘happy punk’

Bowling For Soup fue toda una experiencia en vivo. La primera presentación de la agrupación tejana en México quedará guardada en la memoria de todos los asistentes al primer día del Vans Warped Tour 2026.

Se aventaron “Punk Rock 101”, incluyendo un divertido interludio en el que hicieron una pausa sobre el escenario para posar y dejar que el público les tomara fotos. Además, se rifaron un cover memorable de “Teenage Dirtbag” de Wheatus, acompañados en el micrófono por Shira de Gritty in Pink.

Con una combinación ideal de comedia, carisma y rolotas de happy punk directo, la banda cautivó a la multitud de principio a fin. Incluso se dieron el lujo de agradecer en tono de broma a sus “abridores”, The All-American Rejects y Less Than Jake.

Para cerrar con broche de oro, “1985” nos puso a brincar casi a la medianoche, exprimiendo hasta la última gota de energía que nos quedaba tras una jornada épica.

Yellowcard: Violines, nostalgia retro y un triunfo total en el lodo

Vamos a decirlo tal cual: Yellowcard fue una de las bandas que se llevó por completo el primer día del Vans Warped Tour Ciudad de México. De esos shows que emocionan de verdad, incluso cuando ya andábamos caminando entre el lodo.

Ryan Key de Yellowcard en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

Everything arrancó con unos visuales que evocaban una máquina de arcade, un concepto muy gamer. Si ya había nostalgia acumulada, ese toque retro le terminó de dar el ambiente perfecto para hacernos recordar la infancia y adolescencia.

Eso sí, no se fueron sin interpretar temas recientes como “Better Days”, que aunque salió en 2025, mantiene toda esa esencia pop punk que convirtió a Yellowcard en leyendas.

Y de pronto, vinieron las canciones que definieron la juventud de varios de nosotros, como “Way Away” y “For You and Your Denial”.

Entre las muchas cosas que hacen genial a Yellowcard está su violinista, Sean Mackin, quien disfruta el concierto como nadie y se lució por completo con sus arreglos en “Always Summer”, abriendo paso a “Light Up the Sky”. Un verdadero tipazo y musicazo.

“Gracias a toda la gente del Warped Tour por hacerse cargo de nosotros y por traernos a México para este show tan grande”, expresó Ryan Key para agradecer la noche, dejando en claro lo significativo que es este primer Warped Tour en nuestro país.

Yellowcard en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

Papa Roach: “No era una fase”, nu metal dosmilero y tributo legendario en el Vans Stage

“Te dije que no era una fase”, se leía en un cartel que anduvo paseándose por varios escenarios del Vans Warped Tour CDMX. Y parece que ese fue exactamente el sentir colectivo durante la presentación de Papa Roach.

Gritos, empujones y sacudidas de lo que queda de melena: la juventud dosmilera, hoy convertida en público adulto, se plantó con firmeza en el Vans Stage para revivir glorias pasadas y reventar con el nu metal con el que desahogaban sus angustias a inicios del milenio.

Y hubo material de sobra para rasparse la garganta. La previa arrancó calentando motores con “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi y “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance (un momentazo colectivo). En cuanto Papa Roach tomó el escenario, soltó un bombardeo con “Dead Cell”, “Between Angels and Insects”, “Getting Away With Murder”, “Scars” y, por supuesto, el súper clásico “Last Resort”.

Aunque hizo falta “Broken Home”, lo que nunca decayó fue la energía incansable de Jacoby Shaddix por encender el mosh pit.

“¡Viva la cucaracha!”, gritó el vocalista en varias ocasiones para encender a la multitud, que respondió con todo el aliento que le quedaba.

Por si fuera poco, se aventaron un potente medley rindiendo homenaje a bandas insignias de toda una generación: “Blind” de Korn, “My Own Summer (Shove It)” de Deftones, “Break Stuff” de Limp Bizkit y “Chop Suey!” de System of a Down.

Clásicos que la mayoría escuchaba en sus reproductores de CD a inicios de los 2000 y sigue escuchando hoy en día, porque queda claro que no: definitivamente no era solo una fase.

Kevis y Maykyy: Hip hop regio, homenajes y el slam más punk para cerrar el Beatbox Stage

Kevis y Maykyy cerraron por primera vez un escenario en un festival de la Ciudad de México, ¡y vaya showazo que nos regalaron!

Los regios demostraron que aventarse un set de puro hip hop para cerrar una jornada del Vans Warped Tour fue, tal como ellos mismos dijeron, una jugada profundamente punk. Durante su presentación, rindieron homenaje a Plastilina Mosh y Control Machete, dos influencias clave de Monterrey sin las cuales no se entendería su sonido.

Kevis y Maykyy en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: Víctor Fuentes / OCESA.

“NO IMPORTA”, “BIG MOMMA” y “LOS CHICOS DEL NORTE” fueron algunas de las rolotas más coreadas de la noche, además de sorprender al público con el estreno de un tema inédito que suena tremendo: “HP HOP”.

El nivel de entrega fue tal que se bajaron directamente a armar el slam con la gente durante “BACK TO THE 90s”. Kevis no pudo brincar al 100% debido a una intervención médica reciente, pero lo dejó en claro desde el micrófono:

“Una oportunidad como esta no se pospone”.

Los chicos del norte se siguen apoderando del país y, con presentaciones de este calibre, van que vuelan para convertirse en un acto enorme. Siempre da gusto verlos en vivo, y más cuando no paran de entregar sorpresas show tras show.

Vista general del show de Kevis y Maykyy en el Vans Warped Tour CDMX 2026. Foto: Víctor Fuentes / OCESA.



Nos vemos en el pit: Así se vivió el histórico Día 1 del Vans Warped Tour CDMX

Entre charcos, lodo, nostalgia pura y mosh pits que nos recargaron el alma, el primer día del Vans Warped Tour CDMX 2026 superó cualquier expectativa. Desde las propuestas independientes que abrieron cancha desde temprano hasta las leyendas generacionales que cerraron la noche a lo grande, esta primera jornada dejó en claro que la espera de décadas para tener el festival en México valió cada segundo.

Toca secar los tenis, recargar pila y preparar la ruta para mañana, porque el Día 2 promete estar igual o más intenso. Manténganse al pendiente de Sopitas.com y nuestras redes sociales para la cobertura en vivo, galerías de fotos y todo lo que ocurra en el cierre de esta fiesta histórica. ¡Nos vemos de nuevo en el pit!