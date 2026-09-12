Lo que necesitas saber:

El festival revela los horarios durante la mañana en su respectivo día. Aquí los del sábado.

Ya llegó el fin de semana del Vans Warped Tour México 2026 y si andabas con el ansia de los horarios, tranquilo que ya tenemos el dato para este sábado 12 de septiembre, que es el primer día.

Horarios del Vans Warped Tour México 2026 – sábado 12 de septiembre

Le caímos desde temprano a la revelación de horarios porque, ya saben, la tradición del Warped Tour es anunciarlos en su respectivo día. Así, de alguna forma, se guarda el misterio para que la gente llegue temprano y vea a todas las bandas… o bueno, a la mayoría.

Y bueno, sin hacerle más al cuento, aquí les dejamos los horarios del Vans Warped Tour México 2026 para este sábado… y de paso, sigue la cobertura del festival por acá.

horarios del vans warped tour méxico 2026 para sábado
Horarios del Vans Warped Tour México para el sábado 12 de septiembre. Foto: Andrés Vilchis para Sopitas.com

¡Aquí tienes los horarios extraídos directamente del inflable gigante, organizados por escenario en tablas limpias de Markdown para que solo tengas que copiar y pegar en WordPress o en el maquetador!

Vans Stage

HorarioBanda / Acto
12:15 PMLetlive.
01:25 PM30OH!3
02:40 PMDropkick Murphys
04:00 PMInsite
05:30 PMTaking Back Sunday
07:00 PMRise Against
08:35 PMPapa Roach

Corona Stage

HorarioBanda / Acto
12:00 PMGirlfriends
01:05 PMFinch
02:15 PMMayday Parade
03:30 PMChiddos
04:45 PMAllison
07:10 PMYellowcard
08:35 PMThe All-American Rejects

Ghost Stage

HorarioBanda / Acto
01:14 PMBLNKO
02:32 PMGlassjaw
03:58 PMJoyce Manor
05:24 PMSaosin
07:00 PMThe Devil Wears Prada
08:34 PMWe Came As Romans
10:12 PMBowling For Soup

Beatbox Stage

HorarioBanda / Acto
12:58 PMDon Tetto
01:54 PMGoldfinger
03:00 PMThe Aquabats
04:41 PMAnberlin
06:12 PMOf Mice & Men
07:48 PMAtreyu
09:24 PMStory of the Year
11:05 PMKevis & Maykyy

Little Caesars Stage

HorarioBanda / Acto
12:15 PMOmega Hardcore
01:05 PMSegundos Auxilios
02:00 PMRaue
02:55 PMSpanish Love Songs
03:55 PMWinona Fighter
04:55 PMLess Than Jake
05:55 PMHere Comes The Kraken
06:55 PMDestroy Boys
07:55 PMThe Ataris
08:55 PMSan Venus

Corona Cero Stage

HorarioBanda / Acto
12:30 PMMuérete Tú
01:20 PMPerra Brava
02:15 PMPedro y el Lobo
03:10 PMBig Ass Truck
04:10 PMModsun
05:10 PMCardiel
06:10 PMThe Home Team
07:10 PMSay Ocean
08:10 PMJutes
09:10 PM2 Minutos

¿Por qué el festival revela los horarios hasta el mismo día?

Si te preguntas por qué el Vans Warped Tour tiene esta extraña tradición de revelar los horarios en sus respectivos días, todo tiene que ver con la propia experiencia del fundador, Kevin Lyman, durante sus épocas como stage manager de Lollapalooza a inicios de los 90.

Según cuenta, durante el festival vio al icónico Henry Rollins (ex vocalista de Black Flag) tocando con su proyecto Rollins Band… solo que le tocó presentarse a a eso de la 1pm y no había mucho público, ni siquiera para un artista tan legendario.

Al definir el Vans Warped Tour, eso lo hizo plantearse que todos los artistas merecían la misma atención, y la solución fue no revelar los horarios previamente. Aquí te contamos más a detalle la historia y checa el reportaje sobre la historia del Warped Tour acá mero…

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Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

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