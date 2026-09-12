Lo que necesitas saber:
El festival revela los horarios durante la mañana en su respectivo día. Aquí los del sábado.
Ya llegó el fin de semana del Vans Warped Tour México 2026 y si andabas con el ansia de los horarios, tranquilo que ya tenemos el dato para este sábado 12 de septiembre, que es el primer día.
Horarios del Vans Warped Tour México 2026 – sábado 12 de septiembre
Le caímos desde temprano a la revelación de horarios porque, ya saben, la tradición del Warped Tour es anunciarlos en su respectivo día. Así, de alguna forma, se guarda el misterio para que la gente llegue temprano y vea a todas las bandas… o bueno, a la mayoría.
Y bueno, sin hacerle más al cuento, aquí les dejamos los horarios del Vans Warped Tour México 2026 para este sábado… y de paso, sigue la cobertura del festival por acá.
¡Aquí tienes los horarios extraídos directamente del inflable gigante, organizados por escenario en tablas limpias de Markdown para que solo tengas que copiar y pegar en WordPress o en el maquetador!
Vans Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:15 PM
|Letlive.
|01:25 PM
|30OH!3
|02:40 PM
|Dropkick Murphys
|04:00 PM
|Insite
|05:30 PM
|Taking Back Sunday
|07:00 PM
|Rise Against
|08:35 PM
|Papa Roach
Corona Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:00 PM
|Girlfriends
|01:05 PM
|Finch
|02:15 PM
|Mayday Parade
|03:30 PM
|Chiddos
|04:45 PM
|Allison
|07:10 PM
|Yellowcard
|08:35 PM
|The All-American Rejects
Ghost Stage
|Horario
|Banda / Acto
|01:14 PM
|BLNKO
|02:32 PM
|Glassjaw
|03:58 PM
|Joyce Manor
|05:24 PM
|Saosin
|07:00 PM
|The Devil Wears Prada
|08:34 PM
|We Came As Romans
|10:12 PM
|Bowling For Soup
Beatbox Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:58 PM
|Don Tetto
|01:54 PM
|Goldfinger
|03:00 PM
|The Aquabats
|04:41 PM
|Anberlin
|06:12 PM
|Of Mice & Men
|07:48 PM
|Atreyu
|09:24 PM
|Story of the Year
|11:05 PM
|Kevis & Maykyy
Little Caesars Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:15 PM
|Omega Hardcore
|01:05 PM
|Segundos Auxilios
|02:00 PM
|Raue
|02:55 PM
|Spanish Love Songs
|03:55 PM
|Winona Fighter
|04:55 PM
|Less Than Jake
|05:55 PM
|Here Comes The Kraken
|06:55 PM
|Destroy Boys
|07:55 PM
|The Ataris
|08:55 PM
|San Venus
Corona Cero Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:30 PM
|Muérete Tú
|01:20 PM
|Perra Brava
|02:15 PM
|Pedro y el Lobo
|03:10 PM
|Big Ass Truck
|04:10 PM
|Modsun
|05:10 PM
|Cardiel
|06:10 PM
|The Home Team
|07:10 PM
|Say Ocean
|08:10 PM
|Jutes
|09:10 PM
|2 Minutos
¿Por qué el festival revela los horarios hasta el mismo día?
Si te preguntas por qué el Vans Warped Tour tiene esta extraña tradición de revelar los horarios en sus respectivos días, todo tiene que ver con la propia experiencia del fundador, Kevin Lyman, durante sus épocas como stage manager de Lollapalooza a inicios de los 90.
Según cuenta, durante el festival vio al icónico Henry Rollins (ex vocalista de Black Flag) tocando con su proyecto Rollins Band… solo que le tocó presentarse a a eso de la 1pm y no había mucho público, ni siquiera para un artista tan legendario.
Al definir el Vans Warped Tour, eso lo hizo plantearse que todos los artistas merecían la misma atención, y la solución fue no revelar los horarios previamente. Aquí te contamos más a detalle la historia y checa el reportaje sobre la historia del Warped Tour acá mero…