El mexicano Armando León se lució con un doblete en la victoria 4-2 del NK Osijek sobre el Dinamo Zagreb en la Primera División de Croacia.

Lo que necesitas saber: Armando León sumó su quinto gol en apenas siete partidos con el NK Osijek.

¡Rugió el león mexicano! Armando León se lució con un doblete en la victoria 4-2 del NK Osijek sobre el Dinamo Zagreb en la Primera División de Croacia. Dos mexicanos se convirtieron en los héroes de sus respectivos equipos: primero Johan Vásquez con el Genoa y ahora, Armando con el Osijek; solo nos faltó el gol de la ‘Hormiga’ González con el Olympiacos para completar la tercia.

Por lo pronto, Armando León ya sumó su quinto gol de la temporada en apenas siete partidos.

Así fue el doblete de Armando León con el NK Osijek

El primer gol de Armando León contra el Dinamo de Zagreb llegó justo al minuto 11. El mexicano aprovechó un pase largo para cabecear el balón y clavar el 1-0. Vean cómo se adelantó a los defensas y se lanzó al balón.

Pero ese era solo el inicio. Al minuto 34, Armando marcó el 2-0 tras armar un contragolpe que tomó por sorpresa al Dinamo de Zagreb. El mexicano condujo el balón hasta la media cancha, para darle el pase a su compañero Admir Ljatifi, quien tenía todo para marcar su gol.

Sin embargo, el portero desvió el disparo de Ljatifi y el balón quedó justo en los pies de León, quien no falló y consiguió su doblete para aumentar la ventaja de NK Osijek.

¿Mejor aún? León también contribuyó con la asistencia en el tercer gol de su equipo. Vean esa lectura de juego con la que armó otro contragolpe.

Armando recién llegó a Croacia y ya comenzó a robarse los reflectores, marcar goles y convertirse en pieza importante para el equipo. Esperemos que sean los primeros de muchos goles más para el mexicano.