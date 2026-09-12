No les gustó su llegada: Miles de personas se manifiestan en Dublín por la visita de Trump

Más de 10 mil personas se dieron cita para manifestarse en contra de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irlanda. Con pancartas, carteles, globos, los asistentes se pronunciaron en contra de Trump y las autoridades de Irlanda por haber permitido la visita.

Lo que necesitas saber: Donald Trump llegó desde muy temprano a Irlanda para una visita informal de dos días a la isla, en donde durante la mañana se ha reunido en Dublín con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, y el "taoiseach", primer ministro irlandés.

“¡Sííí, que se largue!”, casi casi gritaron las más de 10 mil personas que salieron a las calles de Dublín para manifestarse en contra de la visita del presidente de EU, Donald Trump.

Asociaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL) y el Movimiento Irlandés contra la Guerra convocaron esta marcha bajo el lema “Trump, no eres bienvenido”, la cual contó además con la presencia de formaciones políticas como el Partido Laborista irlandés y los izquierdistas Sinn Féin y People Before Profit.

Marchas en contra de la visita de Trump a Irlanda | Foto: @QudsNen

Los asistentes partieron del Jardín del Recuerdo —espacio dedicado en honor a los irlandeses caídos en diferentes conflictos— y caminaron en dirección hacia el centro de Dublín y, más tarde, hasta la sede de la Asamblea irlandesa (Dáil).

Con consignas, carteles y globos, los asistentes se manifestaron en contra del presidente de las barras y las estrellas, pero también contra las autoridades de Irlanda por haber permitido la visita.

Las marchas en contra de la visita de Trump

Donald Trump llegó desde muy temprano a Irlanda para una visita informal de dos días a la isla, en donde durante la mañana se ha reunido en Dublín con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, y el “taoiseach”, primer ministro irlandés.

Mientras la reunión se lleva a cabo, la gente afuera gritaba alto y claro que Trump no era bienvenido, argumentando que en vez de andar en la isla irlandesa, debe estar en un tribunal, tras las rejas o denunciar que es “cómplice del genocidio” en Gaza.

En la marcha abundaban las banderas y los pañuelos de Palestina, incluso por encima de las de Irlanda, otros llevaban inflables de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una postura algo rara, mejor juzga por ti mismo.

Igual apareció en la marcha una estatua satírica del presidente de EU saliendo de una papelería con una cáscara de plátano en la cabeza.

“No queremos a Trump en Irlanda, ni ahora, ni nunca jamás”, dijo para EFE Connor Ready, concejal en Dublín del partido People Before Profit.

Igual durante las manifestaciones, la exparlamentaria y activista irlandesa Ailbhe Smyth tomó el micrófono al término de la marcha y gritó: “¿Por qué quisiéramos recibir a esta basura?”, además de lanzarle adjetivos como “repugnante”, “racista” y “misógino” a Trump.

Las protestas no terminan aquí porque también se han organizado para hacer una en el aeropuerto de Shannon, así como en el complejo de golf en Doonbeg para hoy y el domingo.