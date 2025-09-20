Lo que necesitas saber: La Maldita Vecindad toca en el Velódromo Olímpico este sábado 20 de septiembre.

“En la calle suceden un montón de cosas. Cuando transitas, ves muchas historias, escuchas muchas historias, tu vives tus propias historias”, dice Pato de La Maldita Vecindad cuando recuerda el significado detrás de El Circo, esto a unos días del concierto en el Velódromo Olímpico de CDMX.

La icónica banda celebrará 40 años juntos y 35 años del disco mencionado, que es uno de los más emblemáticos del rock mexicano; uno que le hablaba precisamente a las clases populares en la capital mexicana y la periferia… y son estos temas los que mantienen vigente a ese álbum.

La Maldita Vecindad celebra sus 40 años como banda y los 35 de su disco, ‘El Circo’. Foto: Cortesía OCESA.

Entrevista con Pato de La Maldita Vecindad rumbo al Velódromo

De la mano de El Circo, obviamente se celebra el legado de una bandota que marcó una época y que, junto a otras como Café Tacvba, Caifanes o Fobia, rompió el molde del rock tradicional incorporando una identidad sonora mexicana y latina mucho más marcada.

Aquí, platicamos con Paco Montes sobre el legado del disco, lo que significa seguir perteneciendo a La Maldita Vecindad, los recuerdos de la escena rock de la época, la importancia de nombres como Gustavo Santaolalla y desde luego, el imborrable recuerdo de Sax a cuatro años de su partida.

Portada del ‘El Circo’ de Maldita Vecindad. Foto: Bertelsmann de México.

Sopitas.com: A muchos no nos tocó vivir con plena conciencia el surgimiento de La Maldita Vecindad o los inicios con sus primeros dos discos. Y en ese sentido, siempre me ha parecido un título muy interesante ‘El Circo’. ¿De dónde vino esa idea?

Pato Montes: “Concretamente es porque nosotros crecimos también en el barrio, en colonias muy populares. Nos tocaba también salir mucho a la calle a la escuela, a cotorrear en el barrio jugando fútbol… y en la calle suceden un montón de cosas. Cuando transitas ves muchas historias, escuchas muchas historias, te cuentan también muchas historias, tú vives tus propias historias, y pues la cotidianidad es inacabable.

“Entonces, cuando íbamos en la prepa y en la universidad, también teníamos que irnos en la micro, en el metro… y de repente, veías un malabarista en un semáforo, un tragafuegos en el siguiente, un mago, por ejemplo; veías también que tus papás se vestían con estos trajes así de anchos, comprados en la Lagunilla, y veías películas mexicanas donde te decían: ‘ah, pues este es un pachuco, estas son películas de Tin Tan'”.

Tin Tan. Foto: Especial.

Las historias detrás de algunas canciones de ‘El Circo’

Los contrastes en la calle también eran tan evidentes para los miembros de la Maldita Vecindad que pronto empezaron a componer sobre ello. De uno de esos contrastes producto de las divisiones clasistas, nació la rolota de ambiente ska, “Un poco de sangre”, nos cuenta Pato.

“Veíamos otro tipo de contrastes en la calle. El junior que de repente se ponía bien bien loco porque un limpiaparabrisas llegó y le manchó su carro blanco de suciedad y lo agrede… de ahí salió la canción ‘Un Poco de Sangre'”.

La inspiración detrás de “Solín”

Otra inspiración peculiar vino del gusto de los cómics que tenía la banda. De ahí surgió “Solín”, con la referencia del entrañable compañero del superhéroe Kalimán.

“Un día leíamos muchos cómics y entre ellos estaba Kalimán, nuestro superhéroe mexicano con influencia árabe. Este Solín era su acompañante, su fiel amigo y confidente, entonces se nos hizo muy bien interesante que era así como Robin con Batman, y nos latía mucho esas historias así bien lejanas que nos recordaban estas historias míticas, de cuentos de hadas y todo eso”.

“Kumbala”, la mística mexicana y la cultura de la noche

Por supuesto, cuando se habla de la Maldita Vecindad, no se puede dejar pasar “Kumbala”, una canción que se ha convertido en clásico del rock en México y que ciertamente es el hit insignia de la banda. Y aunque es muy conocida, hay más cosas detrás de sus inspiraciones que vale la pena revisitar…

“‘Kumbala’, por ejemplo, fue un homenaje que nosotros le hicimos a todas estas imágenes sobre la vida nocturna en México, esas imágenes míticas donde se desarrollaban en la noche historias de distinto tipo. Y muy intensas, con mucha pasión, con mucha música… y qué mejor que los centros nocturnos en ese entonces; los salones de baile como el Salón Los Ángeles, el Riviera, el Salón Colonia que nos tocó tocar todavía en esos lugares… el California Dancing Club y otros centros nocturnos legendarios de esa época. “Y los otros más sórdidos de la colonia Doctores, de la Obrera, yo estaba por acá cerca, y todavía está el Balalaika… de esa manera fue como nosotros empezamos a hacer ‘El Circo'”.

¿Críticas por experimentar con otros estilos más allá del rock?

Sopitas.com: Hace poco entrevisté a Rubén Albarrán también por los 30 años de Re de Café Tacvba, y me decía que la escena rockera de esa época sentía renuencia a estas fusiones con estilos musicales más tradicionales como el bolero, la balada romántica, el son jarocho o el mariachi, que Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba también fusionaron con rock.

Creo que esta camada de bandas se afianzaron precisamente porque le dieron una identidad más mexicana al sonido. ¿Qué piensas tú sobre ello?

Pato Montes: “Era muy irreverente hacerlo porque contradecía muchas cosas, principalmente a la ortodoxia rocanrolera. Fuimos muy criticados entonces, pero años después se volvió ya un recurso para el rock mexicano; ya todo el mundo hacía homenajes. Pero en su momento nos tocó que todo el mundo negaba que le gustaba Juan Gabriel, que te gustaba la música mexicana, que te gustaba el mariachi… trataban de seguir el manual del rocanrolero”.

Imagen ilustrativa de Juan Gabriel. Foto: Getty.

Pato Montes: “Fuimos una generación que estaba asumiendo (…) una posición en términos culturales, en términos ideológicos, de identidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que era algo necesario, una voz necesaria que nosotros necesitábamos tener y comunicar todas estas desigualdades sociales que siguen permaneciendo… y por eso, las canciones siguen vigentes, porque hay temas que siguen presentes, como estas desigualdades que se viven en la calle a través del desempleo, por ejemplo, con estos artistas callejeros. “También estas diferencias intergeneracionales que nunca van a terminar, porque cada generación contradice la otra y es el proceso, es la naturaleza. Eso siempre va a ocurrir, a nosotros también nos toca, ¿no?”

La importancia de Gustavo Santaolalla para ‘El Circo’ de Maldita Vecindad

Sopitas.com: Pasando a otro detalle del disco que me encanta, es la producción de Gustavo Santaolalla, quien fue una especie de cacique del rock latinoamericano en los 90 que impulsó el rock latinoamericano, y me encanta también que él encontró en México una ventana para apoyar mucho talento.

Lo hizo con El Re, colaboró igual con Caifanes, en tiempos más recientes con con Julieta Venegas… creo que es increíble como él, incluso siendo argentino, logró entender cómo la idiosincrasia, el sonido y la identidad musical del mexicano. ¿Tú qué recuerdas de esas épocas de trabajo con Gustavo Santaolalla?

Pato Montes: “Él ya había producido el primer disco de Maldita Vecindad, pero en El Circo, me acuerdo que estuvo dos semanas con nosotros, junto con Aníbal Kerpel, preproduciendo el disco. A decir verdad, no cambió mucho tampoco de lo que veníamos haciendo ya, porque teníamos claro lo que veníamos tocando, pero Gustavo se metió mucho con nosotros a hacer el trabajo ya con detalle.

“Y nosotros también lo involucramos mucho a él en la música mexicana. Fue un diálogo que tuvimos con Gustavo, porque efectivamente él siendo argentino, pues no había vivido en México y quizá no tenía mucha noción. No había tampoco redes digitales, tampoco había manera de googlear nada. Tenías que informarte con libros o con revistas, o visitar el país en cuestión… entonces eso implicaba tener este diálogo que tuvimos con él y con Aníbal. Con ellos hablábamos nosotros sobre música argentina, que nos encantaba, música tradicional de allá también, y eso originó un diálogo creativo también bien importante… y eso yo creo que fue un importante click para que hubiéramos hecho en ese momento buena mancuerna”.

Gustavo Santaolalla produjo ‘El Circo’/Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¿Cómo se encuentran con Gustavo Santaolalla?

Pato Montes: “Fue una propuesta de la disquera desde el primer disco,y a nosotros sí nos gustaba ya el trabajo que él había hecho desde sus primeros proyectos en Argentina. Según me cuenta la banda, porque yo no estaba en el primer disco, fue una manera de poder conocer a Gustavo y ver de qué manera también se podía trabajar. Desde un principio, fue un trabajo también muy retroactivo en términos creativos y por eso se propuso para el siguiente disco, que fue El Circo.

“Este disco, particularmente, se grabó con un presupuesto muy precario. La disquera BMG Ariola, que ya no existe [ahora es Sony Music México], estaba apostando por algunos grupos de rock y a otros como que no nos contemplaban a largo plazo, porque Maldita Vecindad era un grupo muy raro. No tenía que ver con el rock argentino ni con el rock español, que eran los que tenían mayor presencia. De ninguna manera nos acercábamos a Soda Stereo, ni tampoco a los Hombres G.

“Entonces, con este disco se tenía que cumplir un contrato de hacer otro disco para que ya nos liberaban, pero pues ellos querían ya como mocharnos, yo creo”.

Recordando a Sax

Sopitas.com: Es inevitable no recordar a Sax que ya tiene cuatro años de su partida. Con un discazo que cumplió 35 años y una banda que cumple 40 de trayectoria, me imagino que las sensaciones de nostalgia les abordan por recordar a un compañero, a un amigo, a una mente creativa que los acompañó en un largo periodo de tiempo. ¿Cómo definirías tú el legado de Sax para la banda después de todos estos años?

Pato Montes: “Totalmente es un legado invaluable, incalculable porque imagínate cuántos años estuvimos juntos… es uno de los compas [amigos] con los que he permanecido más tiempo en mi vida. Entonces, toda esa etapa creativa ha sido muy importante, inolvidable y el mejor homenaje que podemos hacerle es tocar las canciones que compusimos en esa etapa donde crecimos juntos en todos los sentidos.

“Sax obviamente es un músico, una persona insustituible, irreemplazable, también como cada uno de nosotros, como cada persona en el mundo. Y en ese sentido, nosotros pensamos que la mejor manera de mantener su memoria viva es a través de las canciones…”.