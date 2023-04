Hay momentos en la vida en los que nos sentimos atorados, atrapados o estancados.

Instantes que se convierten en etapas en las cuales no sabemos qué hacer para sentirnos útiles, productivos, brillantes.

¿Se fue para siempre la magia? ¿A esto se refieren con las crisis existenciales?

¿Alguna vez volveremos a ser lo que soñamos y quisimos ser?

La música siempre ha sido un bálsamo para curar los miedos, un arte que nos acompaña en los vacíos y nos ayuda con el vértigo. Pero ¿qué pasa cuando The National —uno de los grupos independientes más importantes del siglo 21— atraviesa por su propia crisis?

Hasta hace algunos años pocas cosas nos habrían sugerido que The National se convertiría en una banda capaz de agotar los boletos de todos los pabellones y auditorios; acaparar las portadas de revistas y las críticas de las y los especialistas…

Todo ello casi sin sonar en las radios o en los bares.

The National: De la crisis a la consolidación

¿Qué convirtió a este grupo de amigos de Cincinnati en un referente obligado de la música contemporánea?

“First Two Pages of Frankenstein” es el noveno álbum de estudio de The National. El disco que nos pone frente a frente para platicar con su vocalista Matt Berninger en Los Ángeles sobre los miedos y ansiedades de enfrentarnos a nuestro trabajo.

Foto: Sopitas

La entrevista con Matt Berninger nos ayuda a profundizar el proceso humano de enfrentarnos a crisis existenciales y evolucionar como personas y profesionales.

First Two Pages Of Frankenstein toma su nombre precisamente de la novela de Mary Shelley, a la que recurrió The National para entender cada uno de los pedazos que hemos soltado y perdido a lo largo de nuestra vida y con ellos, reconstruirse.

Y así, tal como sucede en el libro de Shelley, Matt Berninger como el Dr. Víctor Frankenstein hace un experimento y desde el miedo, oscuridad e inseguridad da vida a un nuevo ser.

The National moldeó un disco improbable sobre todo en medio de una pandemia, esa misma que desarticuló todo…

Para este álbum, The National contó con las colaboraciones especiales de Sufijan Stevens, Phoebe Bridgers o Taylor Swift.

En este sentido, Matt Berninger nos comparte la manera en la que colaborar con otras personas y equipos termina por enriquecernos, no solo como profesionales sino como personas.

Y, ¿Por qué, no? ¿Cómo afrontar el miedo a las paternidades y los constantes retos que le acompañan?

El resultado es una mezcla emocionante y original. Recordemos que esas estrellas que le dan luz a nuestros días, también son de carne, hueso y sentimientos.

De hecho, esa es la magia detrás de cada acorde, palabra o juego de luces arriba del escenario.