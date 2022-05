Por ahí a finales de los 90, los Backstreet Boys eran una de las sensaciones pop más grandes del mundo con tres álbumes lanzados hasta ese momento, siendo Millennium el material que promocionaban por aquel entonces. Y sí: ese disco es el que contiene la clásica “I Want It That Way”.

La gente alrededor del mundo se volvió loca con esa balada instrumentalmente emotiva… pero una buena parte del público y la crítica estaba desconcertado. ¿Qué significaba la letra? Aunque a todas luces se trata de una canción de amor (o desamor), lo cierto es que por mucho tiempo la gente de habla inglesa se quebró la cabeza intentando explicar qué significaba. Y al final, la única respuesta es que su compositor original no hablaba bien inglés.

Ahora en la historia detrás de la canción, repasamos la anécdota de la confusión, la inspiración y los detalles detrás de la rola más emblemática de los Backstreet Boys.

Backstreet Boys en 1999. Foto: Getty

La inspiración en Metallica

Curiosamente, para su más grande éxito los Backstreet Boys recurrieron a dos compositores suecos que apenas comenzaban a brillar a finales de los 90. Andreas Carlsson y Max Martin son los compositores de “I Want It That Way”, siendo el primero un cantante que decidió terminar su carrera y dedicarse a la escritura, mientras el segundo era un compositor que de a poco ganaba terreno en el mainstream internacional.

Solo para que se den una idea, Martin con los años se convirtió en el autor de hitazos del pop para artistas como Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber y muchas mega estrellas internacionales. Pero bueno, uno de sus primeros pasos en grande fue con la boy band más icónica de los 90. Y lo haría con una balada que aunque no tiene un trasfondo sumamente elaborado, sí es rica en detalles curiosos.

Max Martin. Foto: Getty

En lo que respecta a la parte instrumental, “I Want It That Way” comienza con un emotivo arpegio de guitarra acústica que aunque no lo crean, tiene su inspiración en “Nothing Else Matters” de Metallica. No es una réplica exacta del sonido o las secuencias, pero al escucharlas uno se da cuenta que hay algo de influencia. El mismo Carlsson lo ha dicho en infinidad de entrevistas, de hecho.

“La última cosa que se le agregó fue el ‘ ‘ba-do-do-ba-do-do-do’ [la línea inicial de guitarra], que es un riff estilo Metallica que era algo que no se había probado en la escena musical de las boy-bands en aquel momento”, dijo Andreas en declaraciones recogidas por la Rolling Stone. Pero la creación de esta canción tiene más carnita en sí misma.

Quizá el legado más notable que dejó después de muchos años, es el hecho de lo confusa que resultó la letra para su tiempo. Y al final, la respuesta es más peculiar de lo que uno podría esperar.

La confusión detrás del clásico de Backstreet Boys

Para mucha gente, “I Want It That Way” de Backstreet Boys es el ejemplo perfecto de cómo hacer un hit masivo sin la necesidad de hacer una lírica tremendamente elaborada. Y todo empezó por cuenta de Max Martin, quien en algún momento tenía en mente ese verso que dice “You are my fire, the one desire”.

El tema necesitaba terminarse y Martin recurrió a Carlsson para elaborar un puente, coros, más estrofas, etc…. la canción se reelaboró varias veces, pero nada quedaba. En ese momento, una de las cosas que simplemente se les ocurrió fue reutilizar el verso ya existente (el que les dijimos arriba) y convertirlo en pregunta para que quedara: “Am i your fire? Your one desire”. Así se concretó la segunda parte de la canción, de acuerdo con lo que Andreas Carlsson contó alguna vez:

“Cuando a Max se le ocurrió la idea original de la canción, ya tenía la línea ‘eres mi fuego, el único deseo’. Probamos un millón de variaciones diferentes en el segundo verso y finalmente tuvimos que volver a lo que sonaba tan bien. Y luego lo cambiamos a ‘soy tu fuego?, tu único deseo'”, Andreas Carlsson vía SongFacts

Andreas Carlsson. Foto: Getty.

Sin embargo, la gran bronca vendría con el coro, que es lo que confundió a todos y que puso en duda de qué hablaba la canción. “I Want It That Way”, traducido como “lo quiero de esa manera”, sin quererlo resultó ser un título y una letra muy ambigua para un sencillo de pop. Las confusiones más comentadas fueron sobre qué es lo que quiere el protagonista y de qué forma, si se refiere a sí mismo o si habla de la otra persona. O si es la otra persona la que responde en el segundo verso. En fin, muchas más cuestiones de las que uno creería.

A final de cuentas, el concepto más claro (o al menos lo que varios fans entusiastas del internet mencionan) es que se trata de una letra de desamor y de las complicaciones de estar juntos ya sea por la distancia, por un sentimiento no correspondido o lo que sea (algo que queda claro en la línea “but we are two worlds apart”). Pero los grandes problemas eran si había uno o dos protagonistas en la canción, qué era lo que cada uno “quería de esa manera”, entre otros detallitos medio densos.

También puedes leer: Esta es la historia real detrás de “Amor Prohibido” de Selena y cómo se creó

¿Por qué era confusa la letra?

El mundo entero le rebuscó el signficado y Andreas Carlsson ha explicado que la ambiguedad de la letra se debe simplemente a que Max Martin, también sueco, apenas dominaba el inglés en un nivel muy básico por aquellos días. Por eso, las ideas de cada línea no dan un sentido preciso de lo que dice el protagonista. A pesar de ello, las rimas y las estrofas sonaban genial y a los Backstreet Boys les había gustado el resultado.

Sin embargo, con todo y que a la banda le gustaba la rola, su sello discográfico no estaba muy convencido de si sería un éxito debido a su letra tan poco directa para los estándares del pop de la época. “Se preguntaron si podríamos reescribir la letra… porque no significaba nada”, contó Carlsson al Washignton Post.

Entonces, “I Want It That Way” se regrabó con el reconocido productor Mutt Lange (conocido por su trabajo con Def Leppard y Shania Twain) para hacer una versión alternativa, cuya letra efectivamente era más directa y ya no tanto de desamor. Aquí abajito se las mostramos.

Comparación entre la versión original y la alternativa de “I Want It That Way”. Foto: Captura de pantalla (vía Business Insider).

Y aunque la nueva versión tenía más sentido en la letra, a los Backstreet Boys no les gustó tanto. En un movimiento inusual, la disquera accedió a que se agregara a Millennium la versión original de Max Martin y Andreas Carlsson. “En realidad tenía más sentido, pero simplemente no tenía ese sentimiento de la primera“, dijo AJ McLean, miembro de la banda, a Billboard hace algunos años.

Así que sí: “I Want It That Way” se convirtió en el ‘éxito sin sentido’ de la icónica boy-band; un hitazo que obtuvo reconocimiento masivo aún cuando su compositor principal no hablaba bien el inglés y confundió a varios con la letra. Así lo recordó también Kevin Richardson, miembro del grupo, en una entrevista con LA Weekly del 2011:

“En última instancia, la canción realmente no tiene mucho sentido… La canción fue coescrita por el compositor sueco Max Martin, quien sigue siendo un creador de éxitos. Su inglés ha mejorado mucho, pero en ese momento…”, dijo Kevin dejando un silencio al final que dice mucho. Pero reiteramos: qué hitazo es esta rola aún después de tanto tiempo.

Backstreet Boys en 1999. Foto: Getty.