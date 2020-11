Foo Fighters dará un concierto en streaming este fin de semana y aquí te decimos cómo verlo

La contingencia sanitaria por la pandemia no afloja ni tantito. No sabemos con precisión hasta cuándo volveremos a presenciar música en vivo y, en ese sentido, la industria de la música encontró la alternativa para continuar a través de los shows en streaming. Ahora, el turno será para Foo Fighters.

El grupo liderado por Dave Grohl ha estado bastante activo en los recientes días. Luego de una enérgica presentación en Saturday Night Live (SNL) y la presentación oficial de su nuevo video, la banda se prepara para ofrecer un concierto en streaming desde el mítico The Roxy de Hollywood este próximo fin de semana. Por supuesto, acá te decimos cómo verlo.

Cuando Foo Fighters emprende el vuelo en una nueva etapa de su carrera, nadie los detiene. Tan solo el día de ayer, la banda liberó el video oficial de la canción “Shame Shame”, esto después de haberla presentado el fin de semana pasado en SNL. Pero el regreso de Dave Grohl y compañía, pospuesto en gran medida por la aparición del coronavirus, no podía estar completo sin un concierto suyo.

El grupo de Seattle acaba de anunciar que arribarán al escenario de The Roxy Theatre este próximo sábado 14 de noviembre. El recinto hollywoodense recibirá a la agrupación para un set lleno de clásicos y algunas sorpresas de lo que será su nuevo disco Medicine At Midnight.

Foo Fighters first full ROCK livestream. 🤘

THIS Saturday, Nov. 14th at 5pm PT

Ticket to view $15: https://t.co/AdA7r7ssIT

Video will be available for 48 hours following initial livestream.

Tune in anywhere you are in the world!

Get a ticket here: https://t.co/AdA7r7ssIT pic.twitter.com/G5tw3ptT2S

— Foo Fighters (@foofighters) November 11, 2020