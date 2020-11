Shame Shame: Los Foo Fighters estrenan single y confirman los detalles de su nuevo disco

Y de repente, el 2020 mejora por completo. Los Foo Fighters están de regreso y tras su grandiosa aparición en Saturday Night Live al lado de Dave Chappel nos comparten oficialmente ‘Shame Shame’, primera canción de su esperado décimo álbum de estudio, que llevará por nombre ‘Medicine at Midnight’ y que estará disponible el próximo 5 de Febrero del 2021.

De hecho, habríamos de decir que si alguien tiene voz de profeta, son precisamente los Foo Fighters que el pasado 14 de Enero, adelantaron en un post de Twitter que el 2020 sería un año lleno de muchas locuras…. y bueno, diez meses después, todos sabemos lo que ha ocurrido, ¿cierto?

Holy Shit!!! 25 years?!

Thank you guys for being with us year after year…for singing along & making every show the best night of our lives.

We’re JUST getting started, so

Buckle up, 2020… it’s going to be an INSANE year full of some seriously crazy shit…#FF25 #FF2020 pic.twitter.com/BVesTPAIDp

— Foo Fighters (@foofighters) January 14, 2020