¡Checa el emotivo mini documental de Foo Fighters sobre su regreso a los escenarios!

Foo Fighters ha decidido que este 2021 sea su regreso en grande desee todos los ángulos posibles. La banda está celebrando más de 26 años de carrera y para ello, lanzaron en febrero pasado su décimo álbum de estudio titulado Medicine At Midnight… Pero todo esta celebración no ha sido precisamente fácil, ya saben, por aquello de la pandemia.

Como muchos otros artistas, Dave Grohl y compañía debieron esperar un buen rato para regresar a los escenarios y afortunadamente, de a poquito y con los respectivos cuidados, lo están haciendo. La banda hace poco ofreció un recital en el mítico Madison Square Garden como parte de su vuelta a las tarimas. Por ello, decidieron lanzar un mini documental llamado The Day Music Came Back (o ‘el día que la música volvió).

Foo Fighters nos muestra su emotivo regreso a los escenarios con un mini documental

Como muchas bandas de la escena musical mundial, los Foo Fighters ya le están dando con todo a la agenda de conciertos y se preparan para reventar la tarimas en diversas partes del mundo. Ahí nomás para que se den una idea, la banda encabezará Tecate Pa’l Norte en Monterrey para noviembre y también pasará por la CDMX a mediados de ese mes.

Pero antes de pasar por tierras mexas, los liderados por el buen Dave Grohl ya se han presentado en algunos eventos dentro de Estados Unidos e incluso han ofrecido sus propios shows. Uno de lo más emblemáticos hasta el momento, tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado 20 de junio.

Y es que la velada en realidad fue bastante especial por un montón de razones. Una de ellas es que fue el primer concierto con capacidad entera que se celebró en Nueva York desde la pandemia pero, sin duda, lo más especial es que se trató de un show donde el 100 por ciento de los asistentes ya estaban vacunados contra Covid-19.

El show, por supuesto y como es costumbre por parte de la banda, no quedó a deber. Foo Fighters se echó un set vertiginoso con sus rolas más ponchadas como “The Pretender” y “Mokey Wrench”, y por supuesto hubo lugar para otras canciones más emotivas como “Best Of You” y “Times Like These”. Vaya, hasta covers de Radiohead, Queen y Bee Gees se echaron (ojalá nos toque ver algo así cuado vengan a México).

Si quieres sentir la emoción del regreso de la banda a los escenarios, por acá te dejamos el mini documental titulado The Day That Music Cambe Back que los Foos compartieron este jueves. Activa los subtítulos y disfruta.

Entrevista con Dave Grohl

Ya que andamos en esas, por acá te dejamos la entrevista que tuvimos con el buen Dave Grohl previo al lanzamiento del décimo disco de Foo Fighters. Medicine At Midnight. El vocalista nos contó cómo ha evolucionado y lo mucho que ha disfrutado trabajar y tocar durante tantos años con sus compañeros y amigos de la banda.

No te contamos más. Pícale a play y checa todo lo que el músico nos platicó porque se puso muy buena la charla.