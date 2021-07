Paren todo: ¡Foo Fighters volverá a la CDMX para dar un concierto en el Foro Sol!

Ya decíamos nosotros que no podían dejarnos con las ganas de verlos en la capital chilanga. Luego de que nos sorprendieran confirmando su participación como uno de los headliners del festival Pa’l Norte 2021 (ACÁ les dejamos el cartel completo por si no lo han checado), los Foo Fighters acaban de darle una alegría a sus fans de la CDMX que ya estaban planeando el viaje a la tierra de la carnita asada para verlos en vivo y a todo color.

El próximo 10 de noviembre, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee regresarán luego de aquella épica presentación que dieron en el Corona Capital de 2017 para dar un conciertazo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Esta fecha no solo es especial porque vuelven luego de un buen rato sin visitarnos, sino porque además de tocar sus hitazos, seguramente sonarán rolas de su nuevo disco, Medicine at Midnight.

¡Tendremos a los Foo Fighters en la CDMX!

A través de sus redes sociales, los Foo Fighters confirmaron esta presentación en la CDMX. Por si esto no fuera suficiente, revelaron que no vendrán solos, pues en este show los acompañarán dos invitados muy especiales: The Warning (la banda mexa chicas que la están rompiendo desde hace ya varios años) y la banda de Los Ángeles, Kills Birds. Así que como verán, este concierto promete darnos un montón de guitarrazos poderosos.

La preventa de boletos para el show de los Foo en la capital chilanga arrancará el 6 y 7 de julio. Mientras que la venta general iniciará el 8 de julio, ya saben, todo a través del sistema Ticketmaster.

Un concierto que promete muchísimo

Como ya lo mencionábamos antes, la última vez que los Foo Fighters visitaron la capital chilanga fue como headliner del Corona Capital de 2017, donde compartieron cartel con bandas como Green Day, Phoenix, The xx, PJ Harvey, Alt-J, Metronomy, Cage the Elephant y muchos más. Sin embargo, y a pesar de que dieron un showsazo de aquella (POR ACÁ pueden checar cómo se puso), la verdad es que nos quedamos con las ganas de un concierto individual de ellos.

Es por eso que este concierto en el Foro Sol es la oportunidad perfecta de ver a Dave Grohl y compañía reventándose hits como “Everlong”, “My Hero”, “Times Like These”, “The Pretender”, “Learn To Fly” o “Best of You” con las rolas de su décimo álbum de estudio, Medicine at Midnight. Por si esto no fuera suficiente, en una de esas hasta nos sorprenden echándose sus covers a Queen, Radiohead –como lo hicieron con Dave Chappelle– y hasta de Bee Gees.

Y mientras esperamos a que los Foo Fighters vuelvan a México con todo y disco nuevo, les dejamos la plática que tuvimos hace unos meses con el mismísimo Dave Grohl sobre Medicine at Midnight y los 25 años de la banda: