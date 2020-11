¡Qué joya! Funko lanzará una figura de Eminem en ‘8 Mile’

En casi 30 años de trayectoria Eminem ha logrado hacerse de varios logros que lo han llevado a ser catalogado como uno de los raperos más importantes de los últimos tiempos, pues las décadas pasan y su nombre sigue tan presente como hace unos años cuando el mundo enloqueció con discos como The Slim Shady LP o The Marshall Mathers LP.

Tan sólo basta con recordar el revuelo que Eminem causó hace unos meses cuando se presentó sorpresivamente en la ceremonia 92 de los premios Oscar, donde después de muchos años saldó una cuenta pendiente con la Academia al interpretar la canción “Lose Yourself” desde el ya conocido Dolby Theater.

¡Habrá un Funko de B-Rabbit (a.k.a. Eminem)!

Como recordarán, en el 2003 dicha canción le dio a Eminem un Oscar a “Mejor Canción Original” gracias a la película 8 Mile, cinta inspirada en los primeros pasos que dio Eminem en el mundo del rap y una que seguramente muchos de ustedes recuerdan haber visto hace 17 años (ya llovió). Si ese es el caso y son fans de la película, entonces están de suerte.

Y es que la empresa Funko dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que próximamente se pondrá a la venta una figura de James (Jimmy) “B-Rabbit” Smith Jr., el personaje que Eminem interpreta en 8 Mile, y la cual estará caracterizada con el vestuario que el rapero muestra en la cinta (sí, con gorrito y toda la cosa).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funko (@originalfunko)

La figura del personaje de ‘8 Mile’ ya está en preventa

De acuerdo con su publicación, el Funko de B-Rabbit ya se encuentra en preventa a través del sitio Hot Topic. La mala noticia es que por ahora sólo estará disponible para envíos en Estados Unidos, por lo que seguro acá en México deberemos esperar unos meses (porque pandemia) para poder tener este valioso personaje de Funko que le suma una raya más al tigre de Eminem.

En fin, al menos podemos decir que Eminem ha estado muy activo este año, pues además de regalarnos Music to be Murdered By, su onceavo disco de estudio, también nos dio una canción llamada “The Adventures of Moon Man & Slim Shady”, donde le tiró duro a quienes se niegan a seguir las medidas de prevención ante el COVID-19.