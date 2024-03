Lo que necesitas saber: La banda canadiense Godspeed You! Black Emperor se presentó en el Frontón Bucareli, como parte del Pitchfork Music Festival.

Por segunda ocasión, Godspeed You! Black Emperor (GY!Be) se presentó en México, ofreciendo un show contrastante con el del 2017. De hecho, podría decirse que el concierto que la banda canadiense dio como parte del cartel del Pitchfork Music Festival se basó en eso: contrastes que inclinan la balanza hacia un luminoso presente.

Godspeed You! Black Emperor tocó temas de un posible nuevo disco

Hace siete años (¡siete años!), GY!Be ofreció un show desolador. Potente, pero desolador. No podía ser de otro modo: llegaron para presentar su –en ese entonces– más reciente albúm, Luciferian Towers, el cual se percibe como una suerte de reconstrucción-destrucción de una humanidad condenada a valer gorro. Y con esa sensación salió uno del concierto (¡conciertazo!) que dieron meses después del terrible sismo que azotó la CDMX en 2017. Sí, con la emoción de haber visto a una gran banda, pero también con ese trancazo de realidad que sólo puede dar la música de estos canadienses.

En contraste, ahora Godspeed You! Black Emperor tocó de una manera en la que, si bien hubo música del Luciferian Towers y el no menos desesperanzador G_d’s Pee at State’s End! (2021), se terminó con una sensación de ¿optimismo? Contrastes dentro del contraste: la oscura música de sus dos últimos discos fue opuesta con dos (algunos dicen que fueron tres) composiciones nuevas que, al parecer, serán parte de un próximo álbum.

Se inició con “Hope Drone”, un tema que retumbó en las paredes del Frontón Bucareli, como si las estructuras melódicas creadas por los ocho músicos en escena se incorporaran a las arquitectónicas, reforzándolas para lo que que sucedería más adelante: no una devastación sonora, como se puede imaginar con lo que hace GY!Be, sino algo tan emocionante como reconfortante. Una nueva composición que puede describirse con las imágenes que se proyectaron mientras era ejecutada: el campo abierto, la naturaleza aún vigorosa pese a la mano del hombre y las hojas marchitas del maple alejándose con el fluir del río.

Música que incendia los oídos

Los hacedores de movimientos que sonorizan y se retroalimentan de la cruda realidad haciendo música que suena al paraiso perdido, porque éste existe… así como lo otro: lo que se dibujó en “First of the Last Glaciers” y “Bosses Hang”, donde las guitarras, bajos, violín y baterías, suenan a devastación de todo lo que huela a civilización. Y, en medio de estos dos temas, los amos del post rock ejecutaron otra composición nueva dividida en dos partes: la primera, para insinuar hacia donde se dirigen los nuevos intereses de la banda. Ya no la corrupción de la sociedad, las empresas y el Estado. Todo eso importa poco (su permanencia y destrucción) cuando el mundo arde (literalmente).

Imágenes de llamas consumiendo bosques fueron proyectadas mientras la banda sacaba de sus instrumentos música que ardía en los oídos. Especialmente Efrim Menuck y Mike Moye, quienes posicionados del lado izquierdo del escenario azotaban con distorsiones lo que del lado derecho creaban violín y la otra guitarra. Todo sostenido por la columna central de bajos y baterías. Y luego, la segunda parte de la nueva composición: música que acompañaba las imágenes de plataformas petroleras abandonadas, quizás en alusión a que hasta éstas se consumirán por el fuego que se han encargado de crear… y, pese a toda esa destrucción, algo quedará.

Con una precisión que impresiona por el aparente caos que caracteriza a la música de Goodspeed You! Black Emperor, cada una de los temas duró 15 minutos, dejando espacio –para casi cumplirse dos horas de concierto– para un extra tocado después de un breve “encore”, algo extraído de su primer álbum, F#A#∞: “The Sad Mafioso”.

Antes de esta presentación como parte del Pitchfork Music Festival, se hizo un repaso de la obra de GY!Be, llegándose a la conclusión de que la banda estaba peligrosamente cerca de repetirse, debido a su vocación de crear música a partir de la realidad, una realidad estancada y que, pese a adelantos tecnológicos, poco ha cambiado en los 30 años que la banda tiene de carrera.

Pero la nueva música presentada da señales de que Goodspeed You! Black Emperor no sólo no se repetirá, sino que puede estar por presentar una obra que mostraría una nueva cara de la banda, una más luminosa. GY!Be ya musicalizó la oscuridad y devastación de nuestros, ahora podría estar por rescatar su luminosidad, porque también existe, aunque cada vez es menos visible: las Intermitencias de un luminoso presente.

Setlist Godspeed You! Black Emperor

Hope Drone Nuevo tema 1 First of the Last Glaciers Nuevo tema 2 Bosses Hang The Sad Mafioso

