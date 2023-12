Lo que necesitas saber: El líder de Green Day habló en una reciente entrevista sobre la nostalgia de la escena emo, y su comentado resurgimiento en los años recientes.

Aún cuando Green Day tiene sus raíces en el punk rock, es inevitable no relacionar a la banda como una consentida de los emo kids (que ya de ‘kids’ no tienen mucho que digamos, jeje). Y en ese sentido, se entiende que Billie Joe Armstrong tenga uno que otro comentario acerca de esta escena que vio su auge durante la primera década de los 2000.

No por nada, la banda fue headliner del festival When We Were Young en su edición 2023, que en este año apostó a un line-up más cercano al pop-punk. En el 2022, el evento llevó a cabo su primera entrega con una tendencia más emo destacando a My Chemical Romance encabezando el cartel.

Billie Joe Armstrong y Green Day tocando en el When We Were Young Festival 2023. Foto: Getty.

Esa es la esencia del festival: nostalgia para aquellos que, a pesar del tiempo, no han olvidado a esos artistas. Después de todo, la música que marca nuestra vida, nos va a acompañar siempre (ya nos pusimos cursis, lo sabemos).

Pero más allá de ese evento, lo cierto es que hemos visto un resurgimiento intenso del emo y de esas bandas pop-punk que dominaban la industria hace dos décadas. Y sí: el líder de Green Day tiene una opinión muy particular sobre todo ello.

Billie Joe Armstrong tocando con Green Day en 2023/Foto: Getty Images

Billie Joe Armstrong habla sobre el resurgimiento del emo

Todo se dio en una reciente entrevista con The Guardian, donde se le preguntó a Billie Joe Armstrong su opinión sobre cómo han renacido (de alguna manera) la música emo y punk, impulsando la realización de festivales como el ya mencionado WWWY.

A diferencia de Green Day que no se han separado y se mantienen lanzando discos, hay bandas como My Chemical Romance (a quienes vimos en el CC2022) que se reunió después de muchos años. Y también tenemos a Blink-182 (que vienen a México en el 2024), que junto a su formación clásica con Tom DeLonge incluido.

Green Day en el WWY festival 2023. Foto: Getty.

Para Billie Joe Armstrong, este tipo de nostalgia ha sido, cuando menos, un poco intempestiva. En su plática con el medio británico, dio a entender que fue algo extraño que ya se hablara de cierta nostalgia aún cuando tenía poco tiempo que Gerard Way y compañía se había separado.

“El emo estaba muerto y apenas cinco años después, celebrábamos noches emo en clubs. ¿No se supone que debes esperar otros cinco años para esto? ¡My Chemical Romance recién se separó!”, dijo el vocalista de Green Day.

El consumo musical en la actualidad, según Billie Joe Armstrong

Dentro de su respuesta, Billie Joe Armstrong dio un ejemplo de lo apresurada que es la nostalgia con ciertos artistas. La prueba para él estaba en el caso de una banda llamada The Walters, quienes se separaron apenas hace cuatro años y tienen una canción que se hizo viral (aunque no mencionó qué rola es).

“Lo mismo ocurre con Deftones: de repente, su música aparece en todos estos videos de TikTok”, agregó el líder de Green Day para luego explicar cómo ve él mismo la manera en que se consume y se redescubre música actualmente.

“Creo que el streaming y la forma en que las cosas se vuelven virales ahora [lo están alimentando]… Existe esta nueva forma algorítmica de descubrir cosas nuevas. Es muy frecuente en la música rock y muestra cómo la gente presta menos atención a la radio [y otras plataformas tradicionales]”.

Billie Joe en el video de su rola “Dilemma”. Foto: Captura de YouTube.

El nuevo disco de Green Day está cerca

¿Qué les parecen las declaraciones de Billie Joe Armstrong sobre el resurgimiento del emo? Todo esto llega a poco menos de un mes de que Green Day lance su nuevo disco, Saviors, el cual llegará el 19 de enero del año entrante. Checa aquí la lista de discos que más esperamos para el 2024.

A ver si en una de esas, se nos hace ver a la banda de regreso por acá. ¿Creen que se arme? Si sucede, por acá les actualizaremos la info. Y ya que andamos en esas, échenle ojo a la agenda de conciertos y festivales en México del año que viene.

