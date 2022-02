Guía rápida: Todo lo que debes saber para entrarle al EDC México 2022

Después de mucha espera, estamos a nada de que arranque el EDC México 2022 y eso nos tiene muy emocionados. Ha pasado más de un año –casi dos– desde que vivimos esta espectacular experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la verdad es que aunque algunos no lo crean, extrañamos mucho esa sensación de ver a nuestros DJ’s y productores favoritos junto a miles de personas que como nosotros, también les late echar el baile por horas hasta que nos duelan los pies.

Desde que se anunció el lineup de esta edición, encabezada por Deadmau5, Zedd, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso y hasta Grimes, le traemos ganas al Electric Daisy Carnival, y afortunadamente falta muy poco para que esta fiestota regrese a la capital chilanga. Sin embargo, a la hora de considerar ir a un festival, no todo se trata de la música, porque es importante tener en cuenta ciertos factores para que sean días completamente inolvidables.

Es por eso que para que no lleguen en blanco al Autódromo y se la pasen de maravilla durante este fin de semana, el tío Sopitas les trae una guía con todo lo que necesitarán para vivir una experiencia única en el EDC México 2022. Aquí encontrarán desde los horarios y mapas del festival, hasta las medidas sanitarias que se tomarán los tres días y hasta con cuánto dinero la pueden armar (ya saben, precios de chelas, comida y mucho más).

Pero OJO, antes de que entremos a la información que cura, es importante recalcar que aunque la fiesta esté a tope, no podemos descuidar las medidas de seguridad contra el COVID. Siempre lleva contigo gel antibacterial y usa correctamente el cubrebocas para disfrutar de los 3 días del EDC México 2022 con todo, porque…Vivir es increíble… ¿a poco no?

Ahora sí tomen nota, porque esta es información valiosa.

Antes que nada, los horarios del EDC México 2022

Ahora sí que primero lo primero. Por supuesto que el mayor atractivo del EDC México son los artistas que prenderán cada uno de los escenarios repartidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y los horarios son vitales a la hora de armar el plan para que este fin de semana lleno de baile sea espectacular. Es por eso que antes de que se lancen, chequen muy bien a qué hora y en dónde se presentarán sus actos favoritos, y también deberán decidir a quiénes verán porque siempre pasa que se empalman sí, te hablamos a ti, Deadmau5 y Carl Cox

Por supuesto que en la aplicación oficial de EDC podrán revisar a cada rato los horarios desde su celular (la cual les recomendamos descargar porque también les manda una notificación antes de que empiece su DJ favorito y está disponible para dispositivos iOS y Android). Pero de cualquier manera, acá les dejamos la distribución de actos por día:

Es importante conocer el mapa del lugar

Ahora bien, ya que tenemos los horarios y el plan de todo el fin de semana, es momento de conocer dónde estarán ubicados los escenarios y demás actividades que encontrarán en EDC México 2022, como las zonas de comida, la zona de recarga de las pulseras cashless, cajeros automáticos, los puntos de venta de chela, las estaciones de gel antibacterial, baños, merch y mucho más. Ya saben, todas esas cosas que complementan la experiencia de ir a un festival de música.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un espacio enorme y no queremos que pierdan a sus amigos y después no los vuelvan a ver durante todo el fin de semana. Y si ustedes todavía no saben dónde encuentran cada uno de esos puntos importantes para pasársela bomba, a continuación pueden checar muy bien el mapa oficial:

El Fast Pass será necesario para entrar

Por supuesto que estamos contentos por el regreso de EDC México, porque la verdad ya extrañamos los festivales. Sin embargo, a pesar de que la situación con el coronavirus ha mejorado y nos permite volver a reunirnos para vivir la música en vivo, es importante mencionar que habrá que tomar medidas para poder entrar a la fiestota este 25, 26 y 27 de febrero. Para empezar, tendrán que presentar su Fast Pass, con el que demuestran que están libres de COVID-19 con su certificado de vacunación o una prueba negativa.

Si todavía no saben cómo tenerlo, por acá les dejamos paso a paso lo que deben hacer para que al momento de llegar a la entrada del Autódromo, no los agarren en curva. Pero si ustedes no tienen el certificado y quieren hacerse la prueba de coronavirus, también les dejamos algunos laboratorios oficiales donde podrán realizársela a un precio especial. Ojo, esto deberán tenerlo en cuenta porque si no lo muestran, no los dejarán entrar al Electric Daisy Carnival y no habrá excepciones:

Además de esto, en la entrada del Autódromo Hermanos Rodríguez les tomarán la temperatura y revisarán que todo esté a la orden con su fast pass. Pero hablando dentro del EDC, en todo momento tendrán que traer puesto el cubrebocas (a menos de que sea hora de entrarle a la comida o echarse una chela) y en la medida de lo posible, intentar mantener la sana distancia. Los organizadores recomiendan llevar gel antibacterial, pero si se te pasó por completo, en el festival encontrarás zonas donde podrás tomar gel sin ningún problema.

¿Qué rockea y qué no en el EDC 2022?

Después de conocer los horarios, los mapas y hasta las medidas sanitarias que se tomarán en el EDC México 2022, es momento de pasar a los objetos que pueden entrar y no al festival. Sabemos que quisieras llevarte hasta a tu perro para ver a Deadmau5 o tu botarga de T-Rex para bailar duro con Zedd, pero lamentablemente hay cosas que te quitarán en los accesos. De cualquier manera y para que lo prevengan, acá va la lista de las cosas que están permitidas y otras que de plano no vale la pena llevar.

Objetos permitidos

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Botellas oficiales de Insomniac (deberá estar vacía al ingreso)

Mochila hidratante con no más de dos compartimentos principales y uno adicional (deberá estar vacía a tu ingreso)

Celulares y cargadores/pilas portátiles (cuídenlos mucho y guárdenlos en las bolsas frontales del pantalón)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Líquido para vaporizadores/e-liquid en una botella nueva y sellada de máximo de 60ml

Medicinas de prescripción (es necesario llevar receta de un médico)

Tapones para oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo

Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Banderas o pancartas hechas a mano (no con mástiles duros)

Tótems de festival o palos suaves de alberca decorados (entra cualquier material como mástil de tótem mientras no tenga un diámetro de más de 3 cm. Cualquier objeto peligroso no podrá ingresar).

Cámaras no profesionales de flash y cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y palos de GoPro extensibles o Selfie sticks.

Sillas o sofás inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Desinfectante de manos -pequeño, no más de 60ml

Cinturones/Correas simples (Sin objetos prominentes peligrosos como picos)

Líquido para lentes de contacto (debe estar nuevo y sellado. Diferente a las gotas para ojos)

Máscaras —estilo Deadmau5 o Marshmello con materiales suaves y componentes de iluminación pequeños– (debes entrar sin usar la máscara)

Bloqueador solar en crema

Baterías externas recargables

Objetos no permitidos

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Maquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Máscaras de polvo

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido

Perfumes

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Desodorantes (liquido, pasta o aerosol)

Tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Paquetes de cigarros abiertos

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sillas o cobijas

Sombrillas o paraguas

Odres, bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Cámaras de fotos profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripíes, zooms grandes etc.)

Mascotas

Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías

Hebillas muy grandes con picos, o estoperoles

Habrá regreso seguro y estacionamiento

Ahora bien, si ustedes no llegarán en carro al EDC 2022 y tampoco quieren pagar un taxi (de sitio o aplicación), les tenemos una buena noticia. Los organizadores del festival junto con el Gobierno de la Ciudad de México implementarán una vez más el operativo de “Ruta segura a casa”, con el que podrán tomar camiones que pasarán por distintas zonas de la CDMX para que lleguen sanos y salvos a sus hogares. Todos los camiones saldrán del estacionamiento 2 del Palacio de los Deportes, y acá les dejamos las rutas:

Pero… si ustedes decidieron llevar su nave al festival y no saben dónde dejarlo, no se preocupen que también tendrán la posibilidad de usar el estacionamiento oficial que se ubicará en la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Eso sí, si quieren tener un lugar, deberán llegar temprano porque se llena y ya no hay más espacio para que dejen su coche, están advertidos.

¿Y qué tal el clima para el fin de semana?

Otro punto importante a considerar si te quieres lanzar al EDC México 2022 es el clima, porque como dicen nuestras tías, en la CDMX tenemos todas las estaciones en un solo día. La buena noticia es que según los pronósticos meteorológicos de algunos sitios en internet, para el 25, 26 y 27 de febrero reportan que en general, el cielo estará despejado y por momentos nublado.

Eso sí, también mencionan que hará mucho calor y alcanzaremos temperaturas de hasta 25º centígrados, así que más vale que estén hidratados, usen ropa cómoda, bloqueador y unos buenos lentes porque los necesitarán. Como tip, llévense una chamarra ligera –y que no les de tanta flojera cargar–, porque en la noche, el frío dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez se siente fuerte.

Clima para el viernes 25 de febrero

Clima para el sábado 26 de febrero

Clima para el domingo 27 de febrero

¿Con cuánto dinero la armo dentro del EDC México?

Este es un tema un tanto complicado, porque depende de la sed y hambre que tengas dentro del festival. De cualquier manera, si es la primera vez que asistirán al EDC México o después de tanto tiempo sin shows en vivo ya se les olvidaron los precios, acá les contaremos más o menos con cuánto dinero necesitan para armarla chido durante todo el fin de semana.

De entrada, cuando entren al Autódromo tendrán que conseguir su pulsera cashless y cargarle una lana con la que podrán comprar y consumir de todo en el EDC. Si van armar una cerveza, el precio desde hace un buen rato pasa los 100 pesitos, entre los 130- 150 aproximadamente. Si a ustedes no les late la chela, una botella de agua les saldrá más 40 o 50 pesos. Esto solo es en cuanto a bebidas, porque la comida va aparte.

Si quieren comer bien y traer la panza contenta por un día, tendrán que desembolsar unos 100 pesitos mínimo para entrarle a algo sabroso. Por supuesto que les recomendamos llegar bien comidos al festival, pero si no tuvieron chance de aplacar la tripa antes de llegar o si eres de los que tienen que picar algo para cargar fuerzas, deberás tenerlo en cuenta. A esto habría que sumarle la merch –ya saben, la playera o el recuerdo del evento–, cuyos precios van desde 300 hasta unos 1500 pesos.

Por último pero no menos importante, si de plano no quieres andar cargando tus cosas por todo el EDC, también tienes la posibilidad de rentar un locker, que te costará 315 varitos por día. Así que ya lo saben, estos son los precios de todo lo que pueden consumir y comprar en el Electric Daisy Carnival, y dependerá de ustedes cuánto quieran gastar. Es momento de hacer cuentas y juntar la morralla para este fin de semana.

Ahora sí, después de toda esta información, lo único que queda es pasarla bomba en EDC México 2022 y bailar hasta que les duelan los pies.