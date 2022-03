Guía rápida: Todo lo que debes saber para lanzarte al Vive Latino 2022

¡Por fin! Después de mucha espera, llegó una de nuestras fechas favoritas, ni más ni menos que el fin de semana del Vive Latino. Luego de aquella recordada edición de 2020 y tras una pausa de casi dos años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical regresa y en plan grande, porque el próximo 19 y 20 de marzo celebraremos no solo que está de vuelta este espacio tan importante para la música en nuestro país, también que estamos vivos y listos para disfrutar de nuestras bandas y artistas favoritos.

Y claro que el Vive tenía que volver al Foro Sol con un cartel espectacular. Como casi siempre, los organizadores se rifaron armando un lineup en el que hay actos internacionales y nacionales importantes, así como talento mexicano y latinoamericano que muy pronto escucharemos en todos lados. Para que se den una idea, en un solo lugar tendremos reunidos a Pixies, Maldita Vecindad, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, Limp Bizkit, Black Pumas, Gary Clark Jr., Groove Armada y hasta la Banda MS.

El Vive Latino 2022 está a la vuelta de la esquina y acá les contaremos todo lo que deben saber

Tenemos muy claro que por acá en Sopitas.com hay montón de guerreros y guerreras que se han lanzado en varias ocasiones al Vive Latino y se saben todos los hacks no solo para sobrevivir a toda la jornada, también para pasarla bomba durante ambos días de festival. Sin embargo, también pensamos en aquellos que irán por primera vez y que probablemente no tengan idea de los horarios, el mapa, el clima, qué entra o no y prácticamente todo para que tengan una experiencia inigualable.

Pero no se preocupen, que acá nos encargamos de armarles nuestra ya tradicional guía infalible para que la edición 2022 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical sea sensacional. Ahora sí, corran por algo en donde apuntar y chequen muy bien todo lo que les contaremos en esta nota porque seguramente les serán de mucha utilidad para este 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la CDMX. ¿Están listos? Vamos con la verdadera información que cura.

Antes que nada, no se les olvide su cubrebocas

OJO, antes de que entremos a la información que cura, es importante recordar que no podemos descuidar las medidas de seguridad contra el COVID. Cuidarse no es impedimento para divertirse a tope. Si bien los contagios han disminuido, no podemos bajar la guardia, por lo que dentro del festival habrá lugares donde se les dará gel antibacterial, pero aún así les recomendamos llevar con ustedes su gel de bolsillo para tenerlo listo en cualquier momento que se requiera, y por supuesto, usar correctamente el cubrebocas para disfrutar con todo de los 2 días del Vive Latino.

Vivir es increíble… y más si nos cuidamos todos.

Van los horarios del Vive

Ok, empecemos con una de las partes más importantes: los horarios. Probablemente estén pensando en todas las bandas que quieren ver en el Vive Latino 2022 y es muy normal, porque a nosotros también nos emociona checar muy bien quiénes son los artistas que nos harán vibrar durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos que ser muy claros con ustedes, debido a la organización, quizá no tengan chance de checar a todo el lineup de este año, es por eso que tendrán que tomar decisiones importantes.

¿Cantar “Pachuco” junto a Maldita Vecindad o bailar duro con Patrick Miller? ¿Aventarnos la presentación de la Banda MS o de plano irnos a saltar como si no hubiera un mañana con Groove Armada? Si van a ir con todos sus amigos, es hora de que se pongan de acuerdo y antes de llegar sepan muy bien a los artistas que verán este fin de semana. Y para que lo piensen muy bien, acá les dejamos los horarios de los escenarios Indio, Escena Indio, Claro Música, carpa VL, Intolerante, Casa Comedy y las luchas de la AAA.

Sábado 19 de marzo

Domingo 20 de marzo

Y por supuesto, tienen qué conocer el mapa

Ahora bien, después de conocer todos los horarios y elegir muy bien los actos que verás en el Vive Latino, es tiempo de familiarizarte con el mapa. El Foro Sol es un lugar enorme y es muy fácil que te pierdas si de plano no ubicas todas las zonas. Pero no se preocupen, que a continuación pueden checar donde se encontrarán todos los escenarios, pero también puntos importantes como las zonas de cashless, bebidas, baños, áreas de comida, lockers, servicio médico y hasta las firmas de autógrafos en el festival.

¿Cómo estará la onda de las medidas sanitarias?

Sabemos que a muchos todavía les preocupan los contagios de coronavirus, y por supuesto que lo entendemos a la perfección, sobre todo estando en medio de tanta gente. Es por eso que para que se lancen al Vive Latino y por seguridad de todos, para poder entrar será necesario presentar tu comprobante de vacunación o una prueba de laboratorio privado con resultado negativo a COVID-19 aplicada un máximo de 72 horas antes del festival. Así que considera esto porque sin alguna de las dos no tendrás chance de ingresar.

Además de esto, los organizadores también están pidiendo que en la medida de lo posible, guarden la sana distancia y usar el cubrebocas en todo momento (obviamente esto no aplica a la hora de echarte una chela o comer algo). Por si esto no fuera suficiente, dentro de distintos puntos del Foro Sol también encontrarán zonas donde podrás tomar gel antibacterial completamente gratis, ya que es importante tener las manos sanitizadas por si las moscas.

¡Habrá regreso seguro para llegar a tu casa!

Otro punto importante a considerar a la hora de ir a un festival es cómo llegar y regresar a tu casa. Puedes llevarte tu coche y dejarlo en los estacionamientos del Palacio de los Deportes; sin embargo, si lo que menos quieres después del Vive Latino es manejar, este año una vez más contaremos con la opción de regreso seguro, que ofrecerá 10 rutas de camiones cubren prácticamente las zonas más importantes de la Ciudad de México. Pero los rockeros chilangos no son los únicos que gozarán de este transporte.

Si te vas a lanzar al Vive desde el Estado de México, también podrás contar con regreso seguro, ya que habrá una ruta especial que sale de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz, y juntará a todos los asistentes de Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Estas salidas se hará de las explanadas municipales a las 12:30 o 12:45 pm para llegar al Foro Sol cuando abran las puertas, y el regreso será al término de la última banda de cada día. Sin duda, esta es una excelente elección para volver a sus hogares sanos y salvos.

En este #VL22… ¡goza todo el festival sin preocupaciones! 😎🎶

¿Qué entra y qué no al festival?

Por supuesto que algo que deben tomar en cuenta para lanzarse al Vive Latino es todo lo que pueden ingresar y no al Foro Sol. Quizá te gustaría llevarte tu masajeador mientras esperas a que salga Limp Bizkit o llevarte tu peluche favorito para que te acompañe durante la presentación de Julieta Venegas. Sin embargo, tenemos que decir que ninguno de esos objetos entran al festival y para que no haya falla, a continuación pueden checar la lista que rockean y no tanto en el Vive:

Lo que rockea

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Bloqueador solar en crema

Lo que no rockea

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripees, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

El clima será un punto importante a considerar

Ya sabemos qué puede entrar y no al Vive Latino, pero tampoco pueden dejar de lado el clima. En estos últimos días, la CDMX ha sido muy rara en este aspecto, porque en la mañana está el solazo de los mil demonio y por la tarde noche llueve como si no hubiera mañana. Así que nuestras recomendación es que vayan más o menos frescos al festival (con unos buenos lentes de sol y bloqueador), pero también carguen con un impermeable o rompevientos porque probablemente Tláloc haga de las suyas.

Clima para el sábado 19 de marzo

Clima para el domingo 20 de marzo

¿Como con cuánto dinero la armo en el festival?

Probablemente estén pensando mucho en el dinero que necesitarán para pasarla de maravilla en el Vive Latino (sobre todo si es su primera vez en esta fiestota), haciendo cuentas y sacando dinero hasta debajo del sillón. Por supuesto que esto depende mucho de la sed y hambre con la que llegues al Foro Sol, pero si luego de tanto tiempo de no lanzarse a conciertos, ya se les olvidó cuánto cuesta la cheve, la comida y demás, no se preocupen que aquí les contamos cuánta lana necesitan para que no la sufran este 19 y 20 de marzo.

Empecemos por las bebidas, porque es muy importante mantenerse hidratados, sobre todo si el calor está a todo lo que da. Si traes sed de la peligrosa, te comentamos que la chela dentro del festival te saldrá más o menos en 120 -140 pesitos, pero si a ti no te late las cheves, puedes comprarte una agua o refresco, que costarán entre 40 -5o morlacos mexas. Ahora bien, luego de considerar lo que tomarás en el Vive, es momento de pensar en otra cosa importante.

La comida es un tema porque puedes armarte desde una pizza o tacos de canasta que traen cargando los vendedores por todo el Foro Sol, o de plano entrarle a los food trucks y oferta gastronómica que el Vive Latino ofrece en cada edición. Aquí nos aventaremos un promedio, porque para comer decentemente y terminar con la panza llena ambos días, tendrías que desembolsar unos 100 pesitos mínimo. Una vez que cubrimos las necesidades básicas, es momento de pasar a otras cosas.

Estamos seguros que quieres llevarte un recuerdito del Vive o de tu banda favorita (ya saben, la gorra, la playera y demás). Dentro del festival encontrarán un montón de stands que venden productos oficiales que van más o menos de los 200 – 1500 morlacos. Por último pero no menos importante, existe la opción de rentar un locker para que no andes cargando tus cosas entre escenarios, y por día te saldrá por día 262.50 varitos, pero si lo compras como abono solo tendrás que gastar 420 pesos.