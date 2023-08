Sabemos que es muy triste cuando tu banda o artista favorito cancelan el concierto donde esperabas verlos en vivo. Aunque eso sí, debemos entender que hay situaciones en las que es imposible continuar con el show. Sin embargo, hay quienes de plano no agarran la onda y eso es justo con lo que se enfrentó Hayley Williams, pues tuvo que aguantar las críticas de los señores rockeros.

Como recordarán, después de un buen rato sin trabajar con la banda y luego de lanzarse como solista, Hayley Williams se reunió con Taylor York y Zach Farro desde 2022 para dar unos shows –incluido el Corona Capital– y lanzar This Is Why, el sexto álbum de estudio de Paramore. Para promocionar este álbum, armaron una gira para 2023 en Norteamérica, la cual tuvieron que parar por un problema grave.

Hayley Williams en un show con Paramore/ Foto: Getty Images

Hayley Williams tuvo que cancelar algunos conciertos de Paramore

Resulta que Paramore tuvo que posponer algunas fechas de su tour debido a lo que en un principio describieron como una “enfermedad dentro de la gira”. Sus fans en San Francisco, Seattle, Portland y Salt Lake City tendrán que aguantar un poquito para ver a la banda, pero más adelante, Hayley Williams tomó sus redes sociales y compartió un comunicado donde revelaba que ella era la que estaba enferma.

“Con toda seriedad, la semana pasada ha sido realmente difícil”, escribió Hayley Williams en un mensaje que apareció en el canal oficial de Discord de Paramore, de acuerdo con Stereogum. Más adelante, la vocalista dijo que aunque pensó que era algo que se le quitaría en cuestión de días, la infección que tuvo la obligó a mover los conciertos programados.

“Nadie sabría esto, pero comencé a enfermarme en Houston (nada contagioso) y me abrí camino a través de Los Ángeles. ¡La adrenalina es una maravilla! Pero cuando la emoción y los nervios de todas las travesuras de Los Ángeles se disiparon, mi cuerpo simplemente se rindió”.

a new message from hayley regarding the postponed shows and sickness ♥️ pic.twitter.com/YtlPPjp38W — jen (@YELYAHG00N) July 28, 2023

Hayley Williams respondió a las críticas que encontró en internet

A pesar de este pequeño inconveniente, Paramore ya retomó su gira. Sin embargo, varios usuarios comenzaron a atacar a Hayley Williams en redes sociales por posponer estos shows. Pero con lo que nadie contaba era que la vocalista le iba a responder a la mayoría de sus haters… así como lo leen.

En sus historias de Instagram, Hayley Williams contestó a algunas críticas en Internet que vio sobre las fechas de la gira de Paramore que se pospusieron, que en su mayoría fueron de señores rockeros. La vocalista publicó una captura de pantalla donde una persona dice que tanto Metallica como Iron Maiden se las hubieran arreglado para seguir con los shows, a pesar de que “son mucho mayores” que ella.

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022/Foto: David Barajas

Y es que Hayley Williams se les fue con todo, pues a esto respondió que: “Ni James [Hetfield] ni Bruce [Dickinson] te van a chupar el p*to por esto”. Más adelante, la líder de Paramore contestó a la crítica de alguien que mencionó lo que pasó en 2015, cuando Dave Grohl se cayó del escenario y se rompió una pierna, pero regresó para terminar el show.

A esta situación, Hayley Williams declaró lo siguiente: “¡Tengo una infección pulmonar, blando de mi**da! No un miembro roto. Uno con el que puedes cantar durante 2 horas, otro con el que no puedes. ¡Pero no te preocupes! Los shows no fueron cancelados, simplemente pospuestos una semana. Tal vez deberías venir a uno de ellos… como lo hizo Dave”.

La vocalista de Paramore le mandó un mensaje a los señores rockeros

Por si esto no fuera suficiente, Hayley Williams escribió un mensaje más largo con especial dedicatoria para los señores rockeros que la criticaron por posponer algunas fechas con Paramore. Sobre todo, les recordó a sus haters que muchas de las bandas que les gustan, han demostrado respeto y admiración por ella y su banda.

“Los hermanos de internet han estado presionados por mi proximidad a la música rock y todos sus subgéneros desde 2005. Lo único que ha cambiado es la plataforma desde la que arrojan su ignorancia. No pienses ni por un segundo que tus bandas favoritas, metal o punk o de otro tipo, respaldan tu extraño estilo de vida inceloso. Muchas de estas bandas han estado al lado del escenario en nuestros shows y nos tratan con respeto. ¿Por qué? Porque no están amenazados por una mujer fuerte al frente de una gran banda en un género musical completamente diferente”.

Ahora sí que se vale sobarse, porque Hayley Williams les dio con todo a los que la juzgaron y le tiraron gacho en redes sociales. ¿Pero cómo ven este asunto? ¿Creen que estuvo bien que la líder de Paramore respondiera a las criticas en su contra o mejor se hubiera ahorrado sus palabras? Hagan equipos de tres y debatan…

