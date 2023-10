¡Sopitas.com te lleva al festival Heineken Silver Live Out 2023 con vuelo, hospedaje y boleto VIP!

Parece mentira, pero aunque aún no lo podamos creer, está por terminar el 2023, el cual no nos ha dado tregua en cuanto a conciertos y festivales en México. Sin embargo, el cierre del año estará bastante cargadito, con eventazos en gran parte de nuestro país y por supuesto que Monterrey no se quedará atrás, ya que se está preparando para el Heineken Silver Live Out 2023.

Desde hace varios años, este festival se ha posicionado como uno de los más importantes no solo del norte, sino también de todo México. Y entendemos por qué el Live Out tiene este lugar, pues a lo largo de varias ediciones han reunido en sus carteles a grandes nombres tanto internacionales como nacionales, ofreciendo una experiencia musical completamente única e imperdible enfocándose en bandas anglo, con un poco de rock, electrónica, e indie.

Definitivamente, este festival es uno de los más rifados que tenemos en el país/Foto vía Facebook: Heineken Silver Live Out 2023

En Sopitas.com te llevamos a Monterrey con experiencia VIP del Heineken Silver Live Out 2023

Para este 2023, el Heineken Silver Live Out se rifó con un lineup lleno de artistas y bandas para todos los gustos, encabezados por Odesza, Cigarettes After Sex, Bizarrap, LANY, The Blaze, Bob Moses, Claptone, Melanie Martínez y más, que seguro armarán una fiestota en Monterrey.

¿Quieres lanzarte el próximo 21 de octubre al Parque Fundidora para vivir la experiencia de Heineken Silver Live Out? quédate en esta nota porque traemos la meeeega experiencia VIP, hdtpm.

Este es el cartel oficial del Heineken Silver Live Out 2023/Foto: Apodaca Group

En Sopitas.com los queremos mucho y nos encanta consentirlos, es por eso que nos rifaremos regalándoles no solo boletos VIP para el Heineken Silver Live Out 2023, también les daremos vuelos redondos de CDMX a Monterrey para una persona más su acompañante. Lo único que deben hacer para ganar es entrarle a esta (no tan) sencilla dinámica que dividiremos por partes. Acá les dejamos la primera etapa.

Primera etapa de la dinámica

1. Sigue en todas las redes sociales a Sopitas (Facebook, Twitter, Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter Instagram). Este paso es indispensable para participar.

2. Suscríbete a nuestro Newsletter. Si aún no te suscribes, aquí te dejamos el link, pues es importante para continuar en la dinámica.

3. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué rola de Cigarettes After Sex pensamos que es buena para “echar pasión”?

¿En qué número de sesión colaboró Peso Pluma con Bizarrap?

Menciona uno de los videos que consideramos importantes para la historia audiovisual de The Blaze.

**Si quieres tener las respuestas antes que todos, AQUÍ encuentras el dato de la primera pregunta, DE ESTE LADO el de la segunda y POR ACÁ la info de la tercera pregunta.

Por ahora, esta es la primera parte de la dinámica para el Heineken Live Out 2023 (guarden muy bien sus respuestas, porque después las necesitarán). Pero si quieren llevarse el combo completo de boletos, el viaje y hospedaje, deberán estar muy atentos, porque lanzaremos las siguientes preguntas (segunda parte de la dinámica) este viernes 13 de octubre a través de nuestro Newsletter y ahí les daremos las indicaciones para continuar. Así que pónganse al tiro, porque no queremos que les den baje, quedan advertidos.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas las redes de Sopitas y Sopitas FM como se indica en las instrucciones de la dinámica.

– Al momento de participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro Newsletter.

– Notificaremos al ganador de la dinámica por correo electrónico. Pero también pondremos su nombre al final de esta nota. No se hacen envíos de boletos.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a algunos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

