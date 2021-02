Pa’l coqueteo: Aquí algunas canciones para ‘echar pasión’ el 14 de febrero

Una rica cena, algo de vinito, tal vez ver una película y a ponerse coquetos. Suena a un buen plan para San Valentín ¿no creen? Oh sí… El 14 de febrero es la fecha que muchos aprovechan para preparan una velada perfecta con su pareja y -digámoslo sin pena- rematar echando pasión.

Desde luego, cualquier buen plan de San Valentín siempre es mejor con algo de música. Y más cuando se trata de ponerle placer al momento. Es por eso que te traemos acá algunas rolitas bastante buenas para que tú y tu amante le pongan sazón a la noche (o al día entero, si se lo van a aventar completo).

“Hot Hot Hot” – The Cure

Lejos de toda la estética gótica y esa ‘lúgubre’ atmósfera en la mayoría de sus canciones, The Cure también tiene rolitas coquetas. “Hot Hot Hot” es uno de los temas de la banda que se sale del molde con su exquisita textura funky, donde la voz de Roberth Smith es más enérgica y jadeante de lo que normalmente conocemos.

La canción es extraída como sencillo del exitoso Kiss Me Kiss Me Kiss Me de 1987 y sin duda es una canción ideal para pasar el rato con tu pareja, pegados, bailando… y que pase lo que tenga que pasar. Es momento de cantar “Yes, i like it a lot”….

“Canción Animal”/”Entre Caníbales” – Soda Stereo

En esta ocasión, hemos decidido escoger dos canciones del disco Canción Animal. Al momento de escribir sobre temas del placer y la lujuria, Gustavo Cerati era bastante ingenioso con las analogías y las connotaciones. La prueba de ello está en “Entre Caníbales” y ese estremecedor línea que dice “Come de mí, come de mi carne”. La versión del MTV Unplugged es bastante más erótica que la de estudio -honestamente-.

Por otro lado, “Canción Animal” es la evocación pura del éxtasis: un comienzo suave que poco a poco se convierte en un momento frenético. “Nada más dulce que el deseo en cadenas” dice Cerati en un verso con el que se dice prácticamente todo…

“I Feel You” – Depeche Mode

Depeche Mode es otra de esas bandas que tiene un compilado enorme de canciones sensuales para ponerte en el mood. Una de ellas, sin pensarlo, es “I Feel You” del disco Songs Of Faith And Devotion de 1993…. Y el título de la rola lo dice todo.

La exploración del blues, la profunda voz de David Gahan, la siempre bendita producción del grupo y el genio lírico de Martin Gore son la magia completa de la canción. Si hubiera que definir la canción en un solo verso, sería este: “Te siento, tu corazón que canta… la alegría que trae, donde el cielo aguarda y las puertas del oro se abren”. Que más podemos decir.

“Love To Love You Baby”- Donna Summer

La música disco de la década de los 70 tiene en Donna Summer a una de las más grandes reinas de la música. En este caso en particular, fue complicado escoger alguna canción para ‘echar pasión’, pero “Love To Love You Baby” es la indicada sin lugar a dudas.

Y es que parece que con cada segundo que pasa, los contrastes en la canción nos dejan boquiabiertos y con ganas de experimentar el amor con alguien. En el background del track la cantante gruñe, jadea y parece explotar en tremendo éxtasis mientras en el plano principal de la rola, sale a relucir la dulce voz de Donna.

“Tear You Apart” – She Wants Revenge

Si bien esta canción se desenvuelve entre un mar de melodías tenebrosas bastante pegadizas, es imposible negar que hay algo de atmósfera sexy en su composición llena de guitarras siniestramente deliciosas. She Wants Revenge cimentó la mayoría de su éxito en esta canción y ahora entendemos por qué. La característica esencial del track es, desde luego, su explícito coro con el que cualquiera sucumbiría a ‘las ganas’.

“Quiero abrazarte

Tu piel pegada con fuerza sobre mí

Quédate quieta y cierra los ojos

Eres tan encantadora y se siente tan bien…”

“Whole Lotta Love” – Led Zeppelin

Que pasen los años de deban; Led Zeppelin será siempre una de las bandas más geniales de todos los tiempos. No solo eran una máquina de riffs y canciones poderosas, también tenían una facilidad increíble para expresar sexualidad con su música. De entre todo su magnífico trabajo, la clásica “Whole Lotta Love” recoge esa característica antes mencionada.

Canalizar la pasión desde esta composición es interesante: todo es enérgico y poderosos hasta el interludio donde solo se escuchan algunos arreglos psicodélicos, momento en que la voz de Robert Plant se desata con algunos jadeos.

“Apocalypse”- Cigarettes After Sex

Los sonidos melancólicos de Cigarettes After Sex son un arma de doble filo capaces de llevarnos a la nostalgia, los buenos momentos, el placer y más allá. En 2017, la banda fundada por Greg González le entregó al mundo una de las baladas dream-pop más espectaculares de los últimos años.

Seguro que varias parejas tienen este track contemplado en sus playlist románticos y por eso lo incluimos ahora. Bueno, el trabajo completo del grupo es un compendio exquisito de sensualidad sonora, pero este track tiene ese toque diferente de romanticismo y pasión que lo hace diferente. “Your lips, my lips… Apocalypse”.

“Do Ya Think I’m Sexy?” – Rod Stewart

Un clásico de la música en toda la extensión de la palabra. Rod Stewart le entró con esta tremenda pieza a la música disco y una raíz funk que supo aprovechar a la perfección. La canción te invita a bailar pegado junto a esa persona especial y si son un poco más aventurados, podrían actuar a los personajes sobre los que el británico canta.

Aquí Stewart retrata a una pareja en pleno coqueteo. Ambos están nerviosos, pero la química se siente y transpira a través de la voz del compositor. Ese es el encanto de este tema lanzado en 1978: dejar atrás la pena y aventurarse a un momento salvaje. “If you want my body and you think I’m sexy … Come on, sugar, tell me so“.

“Colours To Life” – Temples

De unos años para acá, la neo-psicodelia ha visto despertar a increíbles bandas alrededor del mundo y los británicos Temples son una parte sustancial de este renacer. Por ahí de 2014, el grupo lanzó el álbum Sun Structures que la rompió en su país y fue encaminándolos hacia un público más internacional.

En esa placa discográfica encontramos “Colours To Life”, una canción llena alegorías sobre los placeres de la vida, entre ellos la lujuria. Y es que debemos ser honestos: un poco de pecado y el amor siempre le da color a nuestra existencia. Este 14 de febrero será así para ti y tu pareja con esta rola.

“Love, lust, spaces in time bringing colours to life…”

“Blue Jeans” – Lana Del Rey

La música de Lana Del Rey siempre ha roto con los estándares del pop más convencional de la industria. A ella le gusta jugar con lo vintage en cuanto a la estética, un aspecto que complementa extraordinariamente sobre su profunda voz y elegante textura musical. Podría ser la femme fatale de nuestra época.

Con “Blue Jeans” del disco Born To Die (2012) nos muestra ese equilibrio perfecto entre elegancia, romance sensualidad. La canción, además, es tan hipnótica que aquellos escépticos del amor querrán encontrar con quien disfrutar del mismo track.

“Sweet Emotion” – Aerosmith

El boom del hard rock y la imagen de chico malo se le debe totalmente a Aerosmith. Sin ellos, Guns N’ Roses, Skid Row, Mötley Crue y todas esas bandas de apariencia sleaze no habrían tenido punto de referencia. Por supuesto, una de las constantes en las canciones del grupo comandado siempre fueron las insinuaciones sexuales y las referencias ‘candentes’.

Hay mucho de donde escoger si se trata de ponerle sabor al momento sexy de San Valentín, pero sin duda “Sweet Emotion” de 1975 es la canción indicada. Es traviesa y salvaje en todos los aspectos; una canción para divertirse en una romántica y apasionada velada del 14 de febrero.

“Ojos Claros, Labios Rosas” – Ely Guerra

En 2004, Ely Guerra nos dejó uno de los mejores disco del rock nacional de los últimos años. Sweet & Sour, Hoy & Spicy de 2004 es un disco lleno de guitarras geniales y sofisticación pop de primer nivel que merecería mucha más relevancia de la que ya tiene.

En esta entrega destaca “Ojos Claros, Labios Rosas”, un sube y baja de emociones total. Empieza con una guitarra demoledora y en el coro se vuelve un dulce suspira para erizar la piel. “Tengo el corazón herido, solo pienso en tus cariños… Ojos claros, labios rosas. Déjame que te haga cosas”: una frase que val al grano sobre lo que la persona desea.

“Warm On A Cold Night” – Honne

Esta canción de Honne es todo lo que un amante necesita para despertar las pasiones con su pareja. El título lo dice todo, sin rodeos y sin escalas. Todavía se sienten en estas épocas algunas noches de frío y que mejor que mantenerse caliente en compañía del ser amado.

La canción empieza con una suave interpretación vocal llena de estremecedores versos como “I want to take you to paradise”, pero al mismo tiempo es una carta de amor ideal para dedicar con otras líneas que dicen “Girl, you could be with anyone, so thanks for making me your number one” (podrías estar con quien quisieras, así que gracias por hacerme tu número uno). No hay manera de escapar al amor con algo así.

“It Ain’t Over Till It’s Over” – Lenny Kravitz

A veces se nos pasa por alto la legendaria figura de Lenny Kravitz como uno de los compositores de rock más importantes de los últimos tiempos. Para 1991, el músico lanzó el disco Mamma Said que además está lleno de influencia soul… Así que más sexy que eso, pocas cosas.

De ese tremendo álbum debemos hacer mención especial de “It Ain’t Over Till It’s Over”, un track tan suave como placentero con el que comenzarán lo cariñitos y luego lo ‘delicioso’. Que la voz de Kravitz haga lo suyo y los transporte lejos, lejos, leeeeejos.

“Need You Tonight” – INXS

La magia de INXS no podía faltar en este conteo y menos con una de sus canciones más emblemáticas. La banda liderada por el gran Michael Hutchense se alzó como una de las más grandes de finales de los 80 con el disco Kick y el sencillo “Need You Tonight”.

Con sus estilo funky y new wave, los australianos le dieron al mundo una rola precisa para romancear día y, sobre todo, la noche. “Te necesito esta noche porque no estoy durmiendo… Hay algo en ti que me hace sudar”… ¿Así o más candente el asunto?

“Pour Some Sugar On Me” – Def Leppard

“Love is like a bomb”… Con ese verso abre la estupenda “Pour Some Sugar On Me” de Def Leppard con la que se demostró que el hard rock y el heavy metal británico también tenía pinta sensual. Y es que el riff de este tema es tan duro como exquisito.

Tan solo imagínalo: ponerle azúcar a tu persona especial -o cualquier otro ingrediente que quieras- es la invitación perfecta a ponerse traviesos un 14 de febrero todo el día. Vaya canción. Ahora sí que como dice la canción, “el amor es un bomba” y es hora de explotarla.

“Acquainted” – The Weeknd

En 2015, The Weeknd seguía en el camino a convertirse en la super estrella del pop que es hoy. El canadiense, de acuerdo con diversos medios, comenzó a revolucionar la industria del R&B con su propuesta llena de melodías un tanto melancólicas, pero sin dejar la textura sensual propia del género.

El disco Beauty Behind The Madness de aquel año es la prueba de ello y “Acquainted” es el mejor ejemplo de lo que puede ser un track de composición densa pero sexy. “You got me touching on your body…”. No hay más que agregar.

“Let’s Dance” – David Bowie

Una buena velada romántica del 14 de febrero estaría bien complementada con algo de baile y David Bowie sonando en el fondo. Acá también resultó complicado escoger alguna canción pues el Starman tiene grandes melodías para romancear a lo largo de su discografía.

Sin embrago, aunque esta es una de las más conocidas, no deja de ser un clásico que dispara el ánimo en la gente. La voz elegante de Bowie llena de eco, los arreglos disco-funky y el ritmo semi-lento son el ingrediente perfecto para alentar la pasión. La canción ideal para sudar.