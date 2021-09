La gran historia de amor detrás de “7 de septiembre” de Mecano

Hay canciones que sin duda tienen un significado sumamente especial para quien las compone, aunque gracias a ese sentimiento y pasión que le ponen, logra que nosotros, los oyentes, nos identifiquemos con la situación que reflejan a través de la canción. Y uno de esos casos curiosos es “7 de septiembre”, una canción que si bien no es de las más famosas de Mecano, desde hace ya un buen rato se convirtió en un tema querido en el internet de las cosas.

Y lo decimos porque esta canción de Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano casi casi es un meme que revive en la fecha a la que hace referencia la rola, porque es el día que los fans del grupo apartan en el calendario para recordarlos. Sin embargo, más allá de eso, la historia detrás de la letra es bastante interesante porque oculta un amor que si bien no tuvo un final feliz, sí triunfó de una forma que quizá no [email protected] entendemos.

Mecano y su último disco donde incluyeron “7 de septiembre”

En 1991, Mecano se encontraba trabajando en lo que sería su sexto y álbum de estudio, el cual llamaron Aidalai. Este disco se lanzó bajo un montón de rumores respecto a la separación del trío español, pero contra todo pronóstico y a pesar de las tensiones que hubo mientras lo grababan, entregaron uno de los materiales discográficos más completos de toda su carrera, reinventándose a la hora de combinar ritmos y sonidos de todo el mundo.

Pero dentro de toda la lista de canciones que incluyeron en esa placa, hubo una especial que llamó la atención de [email protected] [email protected] romá[email protected], “7 de septiembre”. En un inicio parecía la rola de una pareja que estaba destinada a no ser, una de las tantas historias que los hermanos Cano leían y tomaban como inspiración para sus composiciones. Sin embargo, más tarde nos enteramos de que se trataba de la experiencia del propio Nacho.

La historia de amor detrás de esta canción

Resulta que una década antes, en 1981, Nacho Cano conoció en la fecha que le da título a la canción a la persona que consideró como el amor de su vida, una chica de 19 años llamada Coloma Fernández Armero, que como dato curioso, años más tarde se convirtió en una escritora muy famosa en España. Según lo que contó la propia protagonista de la historia a Vanity Fair, se encontró con ella en un bar y desde ahí supo que tenía que acercarse para hablarle.

Pero siendo honestos, su técnica no fue la más sensata para ligar con Coloma, pues decidió lanzarse e intentó robarle un beso (como dato curioso, este momento lo contó brevemente en el fragmento de un clásico del grupo, “La fuerza del destino”). Después de ese incidente comenzaron a salir e inevitablemente iniciaron una relación. Fueron ocho años los que la pareja pasó juntos, donde tuvieron que enfrentar de todo un poco pero al final, salieron adelante.

Nacho Cano y Coloma Fernández no terminaron juntos

Sin embargo, la historia de amor entre Nacho Cano y Coloma Fernández no terminó como muchos esperaban, pues para 1989 ya estaban separados y eso lo confirmó el propio músico en la rola “7 de septiembre” de Mecano dos años después. Aunque a diferencia de un montón de parejas que rompen y se eliminan prácticamente de sus vidas, por el amor que alguna vez sintieron, se reunían el día de su aniversario.

“Fue así durante muchos años, diría que otros 8 por lo menos. Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema”, comentó Coloma al respecto.

El 27 de mayo de 1991 se estrenó “7 de agosto” como sencillo de Aidalai y desde el primer momento fue un hit inmediato de Mecano. Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip el cual grabaron en una fábrica y que también se convirtió en algo icónico. Sobre esta canción, en 1992, Nacho Cano declaró en un programa español que: “Sería bonito pensar que cuando la gente lo escuche, le cree una sensación de paz o por lo menos de no violencia, es un granito en este mundo”.

Los fans del grupo festejan cada 7 de septiembre recordando la rola

Puede que la historia entre Nacho Cano y Coloma Fernández no terminara con un final de cuento como todos esperaban. Sin embargo, en “7 de agosto” el músico del trío español nos dejó muy claro que el amor no es como muchos lo pintan, no se trata de un “vivieron felices para siempre”, aunque demostró que siempre triunfará el cariño y el aprecio que sentimos por esa persona especial, aunque eso signifique reunirse en esa fecha especial para recordar los buenos tiempos.

Puede que los integrantes de Mecano ya no estén juntos –a pesar de que siempre suenan los rumores de una posible reunión–, pero [email protected] fans aprovechan la fecha del título de la canción para sacar sus mejores memes y reacciones al respecto, como si fuera el día internacional del grupo Aunque entre las risas y diversión, todos y cada uno de ellos le rinden tributo a este trío español que con su música marcó a varias generaciones, ¿a poco no?