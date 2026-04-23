Corona Capital 2026 reveló que las fechas para su realización serán el 20, 21 y 22 de noviembre de este año.

Lo que necesitas saber: CC2026 no se hará en la mera quincena de noviembre, así que checa el dato para que vayas armando tu plan.

Llegó ese momento en el que hay que empezar a planear los conciertos y festivales hacia el fin de año. Y sí, como lo leyeron arriba, ya tenemos fechas oficiales del Corona Capital 2026.

El festiva se mantiene en noviembre… pero hubo un ajuste de los días en los que usualmente se realiza el festival.

El Corona Capital 2026 cambió sus días en los que tradicionalmente se realiza. Foto: redes sociales del festival.

Estas son las fechas oficiales del Corona Capital 2026

Vayan anotando para que preparen el plan: las fechas oficiales del Corona Capital 2026 son el 20, 21 y 22 de noviembre.

Como recordarán, el festival en sus ediciones recientes se realizaba justo en la quincena del mes. Y ahora, con el cambio de fechas, algunos fans en redes sociales han comentado la teoría de que se de debe al cruce con algunos conciertos ese mismo fin de semana.

Estas son las fechas oficiales del Corona Capital 2026. Foto: Capturas de pantalla.

Echando un ojo a la cartelera de OCESA, podemos ver que el viernes 13 de noviembre está agendado un concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros, es decir en la misma zona del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al momento, no se han anunciado más fechas de la cantante colombiana en la Ciudad de México, pero pensando en lo masiva que es, no dudamos que se abran más fechas… y justo, podrían darse en ese mismo fin de semana que tradicionalmente le corresponde al Corona Capital.

Quizá por ahí va el asunto, pero como dijimos, solo son teorías. Lo que sí es que se extrañará el puente para tener el lunes de descanso de la chamba…

¿Y cuándo la revelación del lineup?

Bueno, esa es más difícil saberla, pero seguro que estamos cerca de conocer el lineup. Con la revelación de las fechas del Corona Capital 2026, también las redes sociales del festival cambiaron imágenes y demás.

Regularmente, la revelación del lineup se da a mediados de año, por ahí del mes de junio. Estaremos atentos a la revelación y todos los detalles para que los tengan a la mano… así que no se olviden de seguir las redes de Sopitas y de Sopitas por Chilango Radio.