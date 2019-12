Varias veces hemos escuchado a muchísimas personas quejarse del pachangón que se traen sus vecinos (quizá hasta ustedes hayan estado en esa posición). Siempre pasa que te acercas con la actitud más intensa para que calmen su fiesta pero, ¿qué pasa cuando los que tienen su relajo son dos estrellas de rock? Pues a un hombre se le ocurrió ir a reclamarle a sus vecinos sin saber que con él estaban Noel Gallagher y The Edge.

Esta historia la contó el mayor de los Gallagher en una entrevista que le hizo Steve Lamacq para la BBC Radio 6 Music. Según lo que dijo el compositor principal de Oasis, él se encontraba de gira junto a U2 por Australia cuando alguien por ahí les mostró a una banda local llamada Confidence Man. De acuerdo con Noel, cuando escucho la primera canción de inmediato le volaron la cabeza, así que se puso en contacto con las personas que los manejan para conocerlos.

Después de mover todas sus influencias, Confidence Man invitó a Noel Gallagher junto a The Edge a su casa para mostrarles su estudio, escuchar algunas de las rolas en las que estaban trabajando y por qué no, echarse uno que otro trago junto a dos verdaderas leyendas del rock. “Nos mostraron su estudio, nos tocaron algunas canciones, alguien sacó tequila y la cosa se puso un poco escandalosa, con baile de por medio”, dijo el señor Gallagher.

La cosa se puso ruda cuando de repente uno de los vecinos (con todo y pijama) empezó a tocar la puerta de los Confidence Man para decirles que ya era tarde y que le bajaran a su fiesta. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, pues después de esperar un rato para recibir una respuesta, quien le abrió la puerta fue ni más ni menos que The Edge. “Resulta que el tipo era un gran fanático de U2. Y ahí estaba The Edge enfrente de él”, contó Noel. Después de esto el guitarrista de la banda irlandesa le explicó que sus vecinos eran músicos.

Por si no hubiera sido suficiente ver a The Edge, de repente y sin avisar salió Noel Gallagher para ver qué era lo que estaba pasando y resultó que el hombre también era fan de la banda de britpop. Según el cantante de “Don’t Look Back In Anger” el vecino enojado le preguntó que si él estaba en Oasis, a lo que respondió que ahora no pero antes sí.

Después de platicar con él un rato, ambos rockeros le pidieron de favor que no llamara a la policía porque la fiesta ya se estaba terminando. Aprovechando que ya estaba ahí (y abusando de la amabilidad de sus vecinos, los Confidence Man), el hombre le preguntó a The Edge y Noel que si se podía tomar una foto con ellos y así lo hizo, pasó de querer llamar a la policía a conocer a dos figuras de la música a las 2 de la madrugada con todo y pijama.

2/2 It went from “I’m calling the cops” to “can I get a photo” real quick. Sorry Andrew, but if the fellas wanna show you demos you gotta turn that shit up. Can confirm that @U2 and @NoelGallagher know how to party. pic.twitter.com/snO0ZV5c7L

— Confidence Man (@confidencemanTM) November 29, 2019