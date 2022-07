De Turn On The Bright Lights (2002) a Marauder (2018), Interpol ha sabido construir una discografía llena de clásicos instantáneos y otras piezas que, si bien no son tan populares, forman parte del patrimonio histórico de la música alternativa.

¿Evil o Leif Erikson? ¿Slow Hands o Take You On A Cruise? ¿No I In Threesome o The Lighthouse? Cada álbum de la banda presenta facetas diferentes que apelan tanto a la calma como a la locura, todo en un perfecto balance que adquiere sentido como un todo.

El nuevo álbum de la banda The Other Side of Make-Believe está producido por la legendaria dupla Flood y Alan Moulder, y fue escrito en Italia, España y en el lugar originario de la agrupación: Nueva York. Los videos de sus sencillos Toni y Something Changed llaman la atención por sus intenciones cinematográficas, así como por un Daniel Kessler que abandona la guitarra y se sienta frente al piano para darle una dirección diferente a la banda.

En la víspera del esperado lanzamiento, aprovechamos para platicar con el guitarrista y pianista sobre los ejercicios creativos que dieron forma a su nueva obra y su caótico primer concierto en la Ciudad de México en 2005, el cual como anécdota, tuvo un fuerte sobrecupo que por poco y provoca el derrumbe del piso.

Acompáñanos en esta charla sobre el emocionante presente de una de las bandas más queridas por el público mexicano: