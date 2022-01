Se termina una semana más de este mes de enero y en el comienzo del 2022, los lanzamientos musicales han estado con todo. Por supuesto, resulta emocionante refrescar los oídos con nuevas rolas, sobre todo si tomamos en cuenta que hay un montón de artistas que tienen material discográfico casi listos para lanzar (POR ACÁ la lista de los que esperamos más este año).

En esta ocasión, tenemos puro nombre pesado reventando la bocina con sus tracks recién salidos del horno. Desde Jack White hasta Muse y desde Placebo hasta Korn, a continuación les traemos los mejores estrenos musicales de esta semana. ¿Cuál es su favorito?

Jack White lanza “Love Is Selfish”

Empecemos con los estrenos musicales del fin de semana…. Este va a ser el año del regreso en grande de Jack White. El icónico guitarrista tiene dos discos planeados para los siguientes meses y de a poco, nos empieza a aventar algunos adelantos que nos tiene emocionados. Uno se llamará Fear of the Dawn y es descrito como un disco de rock potente, lleno de riffs frenéticos que saldrá el próximo 8 de abril.

Sin embargo, el otro material que llevará por título Entering Heaven Alive, será una entrega más calmada, emotiva y acústica que vera la luz el 22 de julio. De este último disco, este viernes 14 de enero el también productor nos da una probadita con la rola “Love Is Selfish”. Acá la puedes escuchar.

Eddie Vedder comparte “Brother The Cloud”

Otro que viene con la motivación a tope es Eddie Vedder, quien le dará vuelo a su proyecto solista con el disco Earthling en este 2022. Si no tienen el dato, apúntenle para la agenda: el nuevo material en solitario del vocalista será lanzado el 22 de febrero y acá tenemos el nuevo adelanto con una rola bien enérgica llamada “Brother The Cloud”.

Es justo decir que este disco es bastante ambicioso pues además de las canciones bastante chidas que se han liberado en los meses previos, está confirmado que escucharemos colaboraciones de la talla de Sir Elton John, Ringo Starr, Stevie Wonder, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Josh Klinghoffer. Acá el nuevo sencillo de Vedder.

Brandon Boyd se destapa con la rola “Dime in My Dryer”

¿Este es el año de los vocalistas rifados metiéndole con todo a sus proyectos solistas? Parece que sí. A la lista, se une Brandon Boyd de Incubus, quien tiene en la mira el lanzamiento de su disco ECHOES & COCOONS el próximo 11 de marzo. El buen Brandon se une a los lanzamiento de la semana con este tema misterioso y lleno de atmósfera titulado “Dime in My Dryer” que resulta bastante hipnótico. Échenle oído.

Years & Years se prepara para su nuevo disco con “Sooner or Later”

Agárrense que este lanzamiento ya está a la vuelta de la esquina: Years & Years compartirá su nuevo disco, Night Call, este 21 de enero y para meterle emoción al momento, el proyecto que comanda Olly Alexander comparte una nueva rolita con “Sooner or Later”, llena de vibra synth-pop y dance. Acá la pueden escuchar.

Bastille lanza “Shut Off The Lights”

Hace unos días, tuvimos chance de platicar con Dan Smith de Bastille sobre su MTV Unplugged y lo que se viene para la banda con su nuevo disco Give Me The Future, listo para salir al mercado el 4 de febrero (ACÁ nuestra entrevista con Dan). Pues bien, ya no falta mucho para escuchar el disco y mientras llega, tenemos nuevo adelanto con “Shut Off The Lights”, descrita por la NME como una canción ‘ridículamente divertida’. Trae buena vibra la rola, eso sí.

Avril Lavigne comparte el tema “Love It When You Hate Me”

El pop-punk volverá a sonar con fuerza en el 2022 de la mano de nada más y nada menos que Avril Lavigne, quien este 14 de enero anunció su nuevo disco Love Sux, con todo y fecha de estreno: 25 de febrero para que lo tengan en el radar. La cantante, quien firmó recientemente con el sello discográfico de Travis Barker, compartió también un nuevo sencillo llamado “Love it When You Hate Me”.

FKA Twigs comparte su nuevo mixtape ‘Caprisongs’

Ok, no es una canción la que mostramos acá, sino un material discográfico. Este viernes 14 de enero, la británica FKA Twigs regresa a la escena de manera oficial con el mixtape Caprisongs, que ella misma describió en un tuit como “tu mejor amiga que siempre llega tarde pero prende más la fiesta, es como encontrarse con un amigo en el aeropuerto, es simplemente unir mi mundo”. Ya lo encuentran en plataformas digitales y si quieren una probadita, échenle oreja al sencillo que lanzó hace unas semanas con The Weeknd.

Los mejores lanzamientos de los días previos

Muse – “Won’t stand Now”

Cerca de tres años debimos esperar para que Muse regresara con nueva música. Hace unos días, la banda lanzó “Won’t Stamd Now” con el que nos mostraron un regreso a su sonido enfurecido de antaño. Y no exageramos: suena poderosa en todos los sentidos. ¿Es esto un vistazo de algún disco que tiene preparado? No se ha confirmado, pero parece casi seguro.

Placebo – “Try Better Next Time”

Al igual que el año pasado, los regresos en grande van a estar con todo en este 2022 y uno de los más esperados es el de Placebo. La banda oficializó el lanzamiento de su nuevo disco, Never Let Me Go, para el próximo 25 de marzo y en los meses previos nos mostró las rolas “Beautiful James” y “Surrounded By Spies”. Ahora, en esta semana, Brian Molko y compañía se destaparon con “Try Better Next Time”. Rolota, si nos permiten decirlo.

Metronomy – “Things will be better”

Los tiempos son inciertos y sabemos que resulta complicado ver un mejor panorama de repente, pero Metronomy disipa un poco esas sensaciones con su rola “Things will be better”. Hay cierto sonido nostálgico que se nota en la composición, pero la letra se siente como recibir un abrazo en el momento indicado. Se rifaron los ingleses. El nuevo disco de la banda se viene el 18 de febrero, para que no se lo pierdan.

Korn – “Forgotten”

Vamos a decirlo como va: febrero tiene un montón de lanzamiento en la agenda que nadie se debe perder. Y en ese sentido, es momento de hacerle campo a los amos y señores del nu-metal… Korn regresa con nuevo disco el 4 de ese mismo mes y en estos días, soltaron la potente “Fogotten” que les volará la cabeza si no la han escuchado.

Mitski – “Love Me More”

Siguiendo la línea de los lanzamientos de febrero, también el día 4 de ese mes podremos escuchar el nuevo álbum de Mitski, Laurel Hell. La compositora de origen japonés está echando toda la carne al asador con varios sencillos y ahora, tocó escuchar la ochentera y tranquila “Love Me More” que deja muy buenas sensaciones rumbo al lanzamiento del disco.

White Lies – “Am I Really Going To Die”

¿Ya extrañábamos a White Lies? Hasta la pregunta ofende. El nuevo disco de la banda, As I Try Not To Fall Apart, verá la luz el 18 de febrero próximo y para calentar motores, en esta semana pudimos escuchar el track “Am I Really Going To Die”, que está bastante bueno. Denle acá abajito para calarla.