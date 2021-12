Se viene lo bueno: Estos son los 25 discos que queremos escuchar en 2022

Se nos está acabando el 2021 e inevitablemente llegó la hora de recordar las cosas chidas que sucedieron a lo largo de estos meses. Hablando específicamente de la industria musical, no nos podemos quejar pues contra todo pronóstico, regresaron los conciertos y festivales a nuestras vidas y en gran parte del mundo. Pero sobre todo, las bandas y artistas se pusieron las pilas en todo este tiempo para darnos grandes discos que nos hicieron el año.

Durante estos casi 12 meses, escuchamos álbumes maravillosos que nos hicieron olvidarnos un ratito de todo lo que pasaba en el mundo. Sin embargo, el 2022 también suena prometedor en cuanto a materiales discográficos, pues varios músicos prefirieron guardar las rolas que compusieron el estudio para el siguiente año y en una de esas, aprovechar sus respectivos lanzamientos para dar varios conciertos y salir de gira.

Es por eso que pensando en el 2022 y gracias a que varios artistas y bandas que nos encantan han dado señales de vida o de plano anunciaron que el próximo año volverán, queremos hacer un repaso a esos discos que nos morimos por escuchar en un futuro no tan lejano. Cabe aclarar que este listado no tiene una numeración específica, simplemente los acomodamos de esta manera para que tuviera un orden, solo eso. ¿Están listos? Ahí vamos.

Los discos que ya están confirmados para 2022

Jack White

Después de casi cuatro años desde el lanzamiento de Boarding house reach y luego de estrenar un nuevo álbum junto a The Raconteurs, Jack White regresará no con uno, sino dos discos en solitario. Hace un buen rato reveló que en 2022 volverá por la puerta grande con Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive (ACÁ los detalles),los cuales podremos escuchar completitos el 8 de abril y 22 de julio respectivamente, y por supuesto que esta noticia nos tiene emocionados.

Foals

En 2020 nos quedamos con un mal sabor de boca, pues Foals anunció varias fechas en México que se tuvieron que cancelar cuando la situación con el coronavirus se salió de control. A pesar de que Edwin Congreave dejó la banda, Yannis Philippakis y compañía confirmaron que luego de las dos partes de Everything Not Saved Will Be Lost, en 2022 estrenarán un nuevo material discográfico del que ya tuvimos chance de checar el primer sencillo, “Wake Me Up”.

Charli XCX

Sin duda, una de las artistas que más activa estuvo durante la pandemia fue Charli XCX. De hecho, fue la primera en componer junto a sus fans un álbum en pleno encierro, How I’m Feeling Now; sin embargo, parece que la creatividad no deja de fluir en la cantante británica, pues anunció con bombo y platillo que el próximo 18 de marzo de 2022 presentará su nuevo disco, CRASH, y a juzgar por los sencillos, pinta para ser uno de los mejores del año.

Placebo

Para todos los que pedían a gritos el regreso de Placebo, el 2021 fue el año donde por fin pudimos escuchar música nueva de esta banda que tanto amamos. Brian Molko y Stefan Olsdal tardaron nueve años en mostrarnos rolas recién salidas del horno pero la espera valió la pena, porque todo esto fue parte del anuncio de su nuevo álbum Never Let Me Go, el cual llegará a nosotros el próximo 25 de marzo de 2022 y sin duda, es de los discos que morimos por escuchar.

Alt-J

Parece mentira, pero ya pasaron casi cuatro años desde que Alt-J estrenó su más reciente material discográfico. Sin embargo, para todos los fans que llevaban esperando un buen rato para que la banda británica soltara noticias sobre un nuevo álbum, pueden estar contentos ya que el 11 de febrero estará disponible en plataformas digitales y en formato físico, The Dream, su quinto disco y por supuesto que contamos los días para echárnoslo completito.

AURORA

Después de ver la mágica presentación de AURORA en el Corona Capital 2021 y el recibimiento que tuvo por parte del público (donde hasta le aventaron un peluche del Dr. Simi, jiar jiar jiar), nos quedamos con ganas de escuchar más de esta cantante noruega. Afortunadamente, el próximo 21 de enero estrenará un nuevo disco que nos tiene emocionados, The Gods We Can Touch, donde seguramente demostrará por qué es una de las artistas más emocionantes de la actualidad.

The Wombats

Una de las bandas que morimos porque regrese a México es The Wombats, pues han pasado ocho años desde su única presentación en la CDMX. Y quizá, el próximo año haya una oportunidad de ver a la banda de Liverpool de este lado del charco porque el 7 de enero presentarán su quinto material discográfico, Fix Yourself, Not the World. Sin duda, este será un gran regalo de Reyes Magos, pero sería increíble que anunciaran un show en tierras aztecas, ¿no creen?

Eddie Vedder

A pesar de que en 2020 estrenó un nuevo disco con Pearl Jam, Gigaton, nunca es suficiente cuando se trata de Eddie Vedder. Durante este tiempo tan complicado, el líder de la banda de grunge se la pasó sacando rolas del baúl de los recuerdos e incluso colaboró con Elton John y Tom Morello entre otros. Sin embargo, lo más emocionante es que en 2022 estrenará su tercer disco como solista, Earthling, que podremos escuchar de inicio a fin el 11 de febrero.

Miles Kane

Antes de que supiéramos qué era el coronavirus y que llegara a todo el mundo, recordamos con mucho cariño los shows que Miles Kane dio por acá en El Plaza Condesa y junto a Arctic Monkeys y The Hives en 2019. Sin embargo, en todo este tiempo estuvo callado, aunque la buena noticia es que en esos meses trabajó en un nuevo disco llamado Change The Show, el cual estará disponible el próximo 21 de enero de 2022 y seguramente será espectacular.

Mitski

Sin duda, Mitski nos dio una verdadera sorpresa hace unas semanas, cuando anunció con bombo y platillo que después de casi tres años de ausencia, estaba de regreso en la industria musical. Y no solo lo hizo estrenando un par de rolas que emocionaron a los miles de fans que tiene en todo el mundo, también confirmando que el 4 de febrero de 2022 estrenará un nuevo material discográfico titulado Lauren Hell. Así que es momento de ir anotándolo en el calendario.

Band of Horses

Si hubo una banda que se ganó el corazón de los mexicanos, fue Band of Horses, ¿se acuerdan cuando grabaron una versión en español y con mariachi de “No One’s Gonna Love You” para apoyar a las víctimas del 19-S (ACÁ lo pueden checar). Es por eso y más que andamos emocionados porque luego de casi seis años sin estrenar música nueva, el 21 de enero de 2022 por fin estará disponible su sexto disco que llevará por nombre Things Are Great.

Years & Years

Olly Alexander siempre hace cosas increíbles, pero así como nosotros vivimos momentos de transición durante los últimos dos años, eso mismo pasó el líder de Years & Years. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues además de colaborar con Elton John y remezclar a Lady Gaga, el músico británico anunció que la banda se convertirá en su proyecto personal y esta nueva faceta la escucharemos el próximo 7 de enero con el estreno del disco Night Call.

Metronomy

Uno de los conciertos que más disfrutamos como nunca 2020 –antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas– fue el de Metronomy en el Pepsi Center (ACÁ les dejamos la reseña). A pesar de que Joe Mount y compañía hicieron varias cosas por su cuenta durante el encierro y el frontman estreno un EP colaborativo, como banda no habían publicado nada. Pero hace unos días nos alegraron anunciando que el 18 de febrero lanzarán un nuevo disco llamado Small World.

White Lies

Otro de los regresos que nos emocionan para el 2022 es el de White Lies. Tuvieron que pasar dos años para que la banda británica diera señales de vida, pues anunciaron que estaban de vuelta con una nueva canción y por si esto no fuera suficiente, también confirmaron que el 18 de febrero estará disponible en todos lados su nuevo material discográfico que lleva por nombre As I Try Not To Fall Apart y desde ya pinta para ser uno de los discos más emocionantes del año.

MØ

Parece mentira pero ya pasaron casi cuatro años desde que MØ estrenó su más reciente material discográfico, Forever Neverland, el cual le valió un montón de halagos por parte de la crítica y terminó por consolidarla como una de las artistas más importantes de su generación. Pero la verdad es que se extrañaba escucharla y en unas cuantas semanas –el 28 de enero de 2022 para ser exactos–, volverá con un nuevo álbum de estudio titulado Motordrome.

Spoon

¿Querían escuchar unos buenos guitarrazos el próximo año? Bueno, pues Spoon regresará en 2022 con su siguiente álbum de estudio y pinta para darnos esa dosis de rock que necesitamos. Parece mentira pero en 2019 la banda de Austin nos sorprendió presentando su primer disco recopilatorio, pero hace poco nos dejaron con la boca abierta covereando a The Beatles y anunciando que estarían de vuelta el 11 de febrero con su nuevo material discográfico, Lucifer On The Sofa.

Beach House

Quizá el regreso de Beach House fue una de las noticias más emocionantes de este año, pues desde 2018, el dúo de Baltimore no ha presentado música nueva. Afortunadamente volvieron con un enorme proyecto llamado Once Twice Melody, del cual ya hemos escuchado dos partes pero en 2022 –el 19 de enero y 18 de febrero respectivamente– cerrarán con broche de oro con los últimos dos episodios de estos discos emocionantes que seguramente estarán en lo mejor del año.

Liam Gallagher

Con Liam Gallagher no hay medias tintas, o lo amas o lo odias loques . Pero si en algo podemos estar de acuerdo es que su carrera como solista va viento en popa. Después de presentar su MTV Unplugged, el exvocalista de Oasis y Beady Eye dijo que lanzaría un nuevo disco y hace algunas semanas confirmó que el 27 de mayo por fin nos presentará su tercer álbum como solista C’MON YOU KNOW. Y claro, esperamos que con este material por fin venga a México.

Bloc Party

Sin duda, uno de nuestros momentos favoritos del Corona Capital 2019 fue ver a Bloc Party tocando completito el Silent Alarm. Sin embargo, la realidad es que ya tiene un buen rato que la banda británica no estrena música recién salida del horno, pues desde 2016 con Hymns nomás no daban señales de presentar algo nuevo. Pero la buena noticia es que recientemente dieron la sorpresa porque revelaron con la rola “Traps” que el 29 de abril nos presentarán el disco Alpha Games.

Korn

Por último pero no menos importante, para todos los chavorruqueros de corazón también les tenemos excelentes noticias. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque luego de dos años después de The Nothing, Korn confirmó que presentaría un nuevo disco llamado Requiem –que escucharemos el 4 de febrero de 2022– y que promete ser bastante potente y sobre todo tener ese sonido crudo que tanto extrañamos de Jonathan Davis y compañía.

Los que podríamos escuchar el próximo año

Gorillaz

Sabemos que Damon Albarn siempre está muy activo y se la pasa haciendo cosas para sus diferentes proyectos. Sin embargo, desde hace un buen rato mencionó que después de la primera temporada de Song Machine, ya estaba trabajando en música nueva de Gorillaz. Por ahora lo único que tenemos muy claro es que ha trabajado en el estudio, pero es probable que en 2022 podríamos tener un nuevo disco de la banda animada, crucemos los dedos.

The Cure

Sí, sí, tenemos muy claro que llevamos un buen rato esperando a que The Cure estrene un nuevo material discográfico, pues desde hace casi 13 años nomás no tenemos música recién salida del horno de esta bandota. Pero al parecer –eso creemos–, 2022 podría ser el año en el que por fin escuchemos el siguiente álbum de estudio de Robert Smith y compañía, ya que se ha mencionado que han pasado todo este tiempo grabando algunas cosas. Así que es momento de prender la veladora.

Arctic Monkeys

Otra de las bandas que extrañamos y mucho son los Arctic Monkeys. Como recordarán, en 2018, Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook nos presentaron el controversial Tranquility Base Hotel + Casino. Sin embargo, desde entonces no han dado señales de vida, pero afortunadamente hace algunos días el baterista de la banda confirmó que el nuevo disco está casi listo y hay una enorme probabilidad de que nos sorprendan lanzándolo en 2022. Todo puede pasar.

The Weeknd

Sin duda, el 2020 fue el año de The Weeknd, pues sonó por todos lados gracias a After Hours. Por si esto no fuera suficiente, también fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl en 2021 y hasta armó colaboraciones con un montón de artistas como Swedish House Mafia, Rosalía y hasta Post Malone. Pero lo que nos tiene emocionados es que lleva un buen rato soltando información sobre su siguiente disco y quién sabe, en una de esas nos deja con la boca abierta estrenándolo en 2022.

Morrissey

Sí, tenemos muy claro que el tío Morrissey no es el santo de la devoción de muchos –y la verdad es que los entendemos– aunque siendo honestos, sus últimos trabajos han sonado bastante bien y el propio Divo de Manchester ha dicho que son de los mejores discos que ha hecho a lo largo de su carrera. Es más, Moz dijo que ya tiene listo su siguiente material discográfico pero la cosa es que no hay disquera que lo quiera publicar… quién sabe, quizá alguien se apiade y decida estrenarlo.

Rage Against The Machine

Para el final dejamos una de nuestras cartas fuertes musicales para el 2022. Nos emocionamos cuando Rage Against The Machine anunció que volvería para dar una serie de presentaciones en Estados Unidos –entre ellas una como headliners en Coachella–, pero además de todo esto y pensando en que han tenido mucho tiempo luego de que se pospusieran estos shows, quizá en una de esas –y rezándole a todos los santos– hayan grabado un nuevo disco y estaría increíble escucharlo el próximo año.