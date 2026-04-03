Lo que necesitas saber:
A dos años del 'No Name', Jack White lanza estas dos nuevas canciones que, esperemos, sean parte de un álbum próximo.
Mientras U2 se nos pone celestial con su nuevo EP, Jack White dice “chin%&/( su mauser que sean días santos” y estrena dos canciones con aires demoniacos. Rolotas que rezamos con total devoción para que sean parte de un disco.
“G.O.D and the Broken Ribs” y “Derecho Demoniaco” (así, en español) son las canciones que el buen Jack White tuvo a bien lanzar este viernes santo, cuando el Jesus, según las creencias, murió en la cruz. ¿Algún mensaje dirigido al hijo del Hombre?
Quién sabe, pero lo importante: qué pin%&/s canciones nos regala el exWhite Stripe. Las dos, ya disponibles en plataformas y a disposición de quien quiera adquirirlas en LP de 7”… sólo en Third Man Records (ya sea en la tienda física o en la virtual).
“G.O.D. And The Broken Ribs”
Claro que White hace sagradas referencias en estas nuevas canciones. Aunque se pone sucio y dice en esta canción que, ya que tú y yo estamos solos en este Jardín del Edén, ¿por qué no hacemos lo que necesitamos hacer? Puro rock para renovar al nuevo mundo imaginado por el que fue de los White Stripes.
“Derecho Demoniaco”
Rolota en la que Jack White hace llorar a su guitarra en un tremendo solo para acompañar al Viernes Santo. ¿De qué habla exactamente en esta canción? Quién sabe, pero lo hace con total desparpajo y está muy fregón así: “Pero lo que hago, y cómo lo hago, y por qué lo hago / No es asunto tuyo. Mmm, sí”.
Graaaaaaaaaan regreso de Jack White, luego de un tremendo disco No Name de 2024. Y a ver si toca alguna (o las dos) durante su participación en Saturday Night Live, donde compartirá cuadro con Jack Black.