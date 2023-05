Dentro de la industria musical, hay nombres que quizá no nos suenen, pero lo más probable es que estén detrás de algunos de nuestros artistas favoritos o las rolas que nos han marcado. Y ese es el caso de Jagwar Twin, un verdadero prodigio que por años ha estado en la escena independiente de Estados Unidos, haciendo cosas muy rifadas.

Para que se den una idea, este genio de la música ha producido canciones para Lana Del Rey y Alesso. Pero no solo eso, también ha colaborado con integrantes de Twenty One Pilots e incluso ha sido telonero de Avril Lavigne. Y si no lo conocen, no se preocupen, que nosotros nos encargamos de que se enteren quién es Jagwar Twin.

Jagwar Twin tocando en el Fonda Theatre de Los Ángeles, California/Foto: Getty Images

¿Quién es Jagwar Twin?

Jagwar Twin es el nombre artístico de Roy English, cantante, compositor, músico y productor originario de Los Ángeles, California. La carrera de este artista arrancó como integrante de la banda Dead Letter Diaries, con quienes lanzó el álbum Through The Eyes of Ruin en 2004.

Sin embargo, las cosas se complicaron y la banda se separó. De cualquier manera, Roy continuó con su carrera fundando la agrupación de indie-rock, Eye Alaska. junto a ellos, la mente detrás de Jagwar Twin salió de gira por Estados Unidos entre 2007 y 2011, estrenó el EP Yellow & Elephant y el álbum Genesis Underground en 2009.

Jagwar Twin es el nombre artístico de Roy English/Foto: Getty Images

De pensar en dejar la música a producir a Lana Del Rey

Pero como sucedió con su primera agrupación, Eye Alaska terminó. Fue ahí donde Jagwar Twin pasó por una época muy complicada, tanto así que consideró la idea de dejar su carrera musical. Afortunadamente llegó alguien que le cambió la vida y le devolvió el ánimo que necesitaba para continuar dentro de la industria.

La persona de la que hablamos es Jeff Bakher, famoso productor que ha trabajado con nombres muy grandes como Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Drake, Bruno Mars, Lady Gaga, Taylor Swift, The Rolling Stones, Madonna, Harry Styles, Katy Perry y muchos más. Bakher ayudó a Roy a mejorar sus habilidades de composición y producción.

En 2014, junto con S1 y Rick Nowels, Roy English produjo el sencillo “I Can Fly”, de ni más ni menos que Lana Del Rey, que incluso apareció el mismo año en la película Big Eyes de Tim Burton. Para 2015, este musicazo lanzó su single debut en solitario llamado “Julianne”, aunque también coescribió y apareció en la rola “Cool” de Alesso .

Roy English se convirtió en Jagwar Twin

Justo después, English lanzó una canción titulado “Julianne”, donde colabora con el productor y DJ, Michaël Brun. Pero lo más importante fue que en aquel año lanzó su EP debut, I’m Not Here Pt. 1, donde vienen tres rolas más (además de sus singles): “Wasted Youth”, “Can’t Lie” y “Oxy”. Por si esto no fuera suficiente, Roy tuvo chance de salir de gira con 5 Seconds of Summer, abriendo sus shows.

Para 2017, Roy English lanzó la rola “Hotel Pools 01101001” y también colaboró con el productor Badhabit en la canción “Outa My Head 01101110”. Sin embargo, a pesar de que su carrera como solista iba muy bien, Roy decidió que era momento de arrancar otro proyecto y para eso, empezó a usar el apodo de Jagwar Twin.

Durante 2018, Roy comenzó a trabajar con los productores S1, Linus e incluso el mismísimo Travis Barker de Blink-182. Por si esto no fuera suficiente, English viajó desde Joshua Tree y Haití hasta la costa de Irlanda y Florencia donde grabó algunas cosas. Aunque en septiembre de ese año estrenó “Loser”, su sencillo debut como Jagwar Twin.

Jagwar Twin colaboró con un integrante de Twenty One Pilots y le abrió a Avril Lavigne

A lo largo de ese año, aparecieron varios sencillos de Jagwar Twin como “Shine” y “Long Time Coming”. Finalmente, en septiembre de 2018, English sacó su primer material discográfico con este proyecto, Subject to Flooding, el cual le trajo críticas muy positivas y muchos medios especializados le echaron flores a su trabajo.

2019 fue un gran año para Jagwar Twin, ya que salió en su primera gira como artista principal, la cual se llamó Live in Close Proximity. El tour de dos meses consistió en ocho fechas, todas en Estados Unidos, comenzando en Anaheim, California, y terminó en Seattle, Washington. Además, tuvo chance de abrir las fechas del Head Above Water Tour de Avirl Lavigne.

Mientras tocaba en estos lados, Roy English siguió componiendo música y para 2020, Jagwar Twin sorprendió lanzando el videoclip oficial de su rola “Happy Face”, la cual cuenta con la participación de Josh Dun, integrante de Twenty One Pilots que participó tocando la batería… así como lo leen.

El 2023 será un año importante para Jagwar Twin

A partir de aquí, la carrera de Roy English pasó por un momento un tanto extraño, pues en 2021 sacó solo dos rolas: “Down To You” y “I Like to Party”. Sin embargo, al año siguiente el músico y productor estadounidense sorprendió sacando su segundo álbum de estudio como Jagwar Twin, 33, con el que empezó a hacer ruido en internet.

Pero como ya se habrán dado cuenta, nada detiene a este artista. Es por eso que a inicios de 2023, Jagwar Twin estrenó The Circle: The Great Jagwar Muth, un mini EP donde incluyó la rola “The Circle”, así como una versión alterna, otra acústica y hasta un remix. Por si esto no fuera suficiente, también lanzó el sencillo “Great Time To Be Human”, con el que espera conquistar a un nuevo público.

¿Qué es lo que hace especial a Jagwar Twin?

Como probablemente ya lo notaron, Jagwar Twin es todo un genio musical en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, clavándonos específicamente en este proyecto de Roy English, una de las cosas que lo hacen especial es que prácticamente hace lo que se le da la gana y suena increíble, pues gracias a su talento tiene un montón de libertado creativa.

Y es que en sus rolas podemos pasar de un pop pegajoso a melodías mucho más experimentales en cuestión de rolas, pero lo más espectacular es que gracias a su habilidad como músico y productor, Jagwar Twin logra que ambos sonidos encajen a la perfección y funcionen en un solo lugar, como un disco o EP.

Así que si a ustedes les late escuchar propuestas que se salen por completo del molde, y viajan por géneros y sonidos, deben de echarle oído al proyecto de Jagwar Twin. Y pónganle mucha atención, porque es probable que en 2023 y los siguientes años, el nombre de este artistazo suba como la espuma en todo el mundo… de nosotros se acordarán.