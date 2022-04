Jim Carrey y el elenco de ‘Sonic 2’ nos cuentan todo sobre esta nueva aventura

Las adaptaciones de videojuegos en la pantalla grande han dejado mucho qué desear, sobre todo porque es necesario decirlo: no a todos los gamers le han gustado. Hollywood simplemente no encontraba la manera de llevar estas historias que muchos hemos jugado en nuestras consolas a la pantalla grande. Sin embargo, hay algunas excepciones, como las películas de Sonic the Hedgehog, que han sido una gran sorpresa y que sin duda son un golpe de nostalgia para los que crecimos con este personajazo.

Fue en 2020 cuando llegó la primera cinta del erizo azul favorito de la mascota de SEGA. A pesar de las críticas por el diseño, que debemos recordar que generó polémica en redes sociales y que obligó a que Paramount Pictures lo cambiara para que se pareciera un poco más al de los juegos, fue todo un éxito en taquilla. Antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, miles de personas se lanzaron a las salas a ver este proyecto lleno de acción y mucha comedia, dejando a la mayoría con un gran sabor de boca.

‘Sonic’ regresa con una secuela más divertida y llena de acción

Sin embargo, los planes no eran dejar a Sonic con una sola película y eso nos quedó muy claro al final de esta. Meses más tarde nos enteramos que ya estaba en producción una secuela, la cual debido a la situación mundial, retrasaron varias veces su fecha de estreno. Finalmente, confirmaron que en 2022 lo veríamos de vuelta con una nueva aventura que prometía ser más grande y explosiva que la anterior, y la verdad es que lo cumplieron, porque en esta ocasión hay una misión más importante.

En esta segunda parte vemos a Sonic adaptándose por completo en la Tierra y junto a su nueva familia conformada por Tom y Maddie, aunque el erizo quiere usar sus poderes para hacer el bien, es por eso que decide convertirse en un superhéroe al estilo de Batman. Pero mientras todo esto pasa, regresa ni más ni menos que el malvado Robotnik, quien luego de aliarse con Knuckles, buscan vengarse de nuestro protagonista y encontrar una esmeralda que les dará un poder nunca antes visto.

Pero eso sí, en esta ocasión nuestro querido Sonic no estará solo, pues para detener a los villanos además de contar con la ayuda de su familia, también tendrá el apoyo del mismísimo Tails, que trabajarán en conjunto para evitar que los enemigos obtengan esta gema tan preciada. Y esto no es un spoiler, pero si les gustó la primera entrega, les aseguramos que esta les volará la cabeza, porque tiene más acción, escenas espectaculares, mucha comedia y a personajes entrañables de la franquicia.

Por acá platicamos con Jim Carrey, el elenco y el director de la película

Para la secuela de Sonic the Hedgehog, regresó el elenco original. Sí, Jim Carrey, Ben Schwartz (quien presta la voz al erizo azul), James Marsden, Tika Sumpter y Natasha Rothwell están de vuelta en esta aventura que los mantendrá al filo del asiento y claro, también les sacará muchas risas. Y por acá tuvimos chance de platicar con todos ellos y el director de la cinta, Jeff Fowler, quienes nos contaron todos los detalles de esta historia y sobre todo, la evolución que sufrieron sus personajes y más.

Si quieren conocer más detalles sobre la película y mucho más, a continuación les dejamos nuestra entrevista con la mente maestra detrás de la trama y el reparto. Ah, y claro que no se pueden perder esta cinta, que llega a las salas de cine de México y otras partes de Latinoamérica este 7 de abril, porque les aseguramos que pasarán un buen rato en familia.