Los grandes regresos no paran en este 2023 y uno más se prepara, cortesía de un artista muy querido en México. Sí, ya se anunció Jonny, el nuevo disco de The Drums que está listo para lanzarse dentro de unos cuantos mes.

De esta manera, el proyecto liderado por Jonny Pierce volverá tras cuatro años de ausencia desde su último materia discográfico… Y lo mejor: tenemos una rola adelanto para ir calando de que va esta nueva etapa.

Jonny Pierce de The Drums. Foto: vís Instagram.

Todo lo que sabemos sobre ‘Jonny’, el nuevo disco de The Drums

Fecha de lanzamiento

Fue en 2019 cuando The Drums, convertido prácticamente en el proyecto solista del talentoso Jonny Pierce, lanzó Brutalism. Y sí, lo sabemos; no se siente como si hubieran pasado cuatro años desde entonces (pero se nos atravesó una pandemia y pues ya saben…).

Pero ese periodo que ha parecido una eternidad está por terminar. Jonny, el nuevo disco de The Drums, llegará a nuestras vidas el próximo 13 de octubre. Ya entre mayo y junio, Jonathan Pierce nos dio una probadita del material con las rolas “Plastic Envelope”, “Protect Him Always” y “Obvious”. Y para seguir con ese ritmo, tenemos un nuevo tema para disfrutar.

Portada de ‘Jonny’, el nuevo disco de The Drums. Foto: Anti-Records.

La banda lanzó la canción “Better”

Junto con el anuncio de Jonny, el nuevo disco de The Drums, llegó una nueva rola titulada “Better”. Fiel a su estilo, la banda nos trae un tema con una musicalización nostálgica y con un mensaje muy interesante.

En esta canción, el vocalista nos habla sobre el lado positivo de estar solo, haciendo constantes comparaciones entre estar con una pareja a la que le guarda cariño, aunque quizá estar juntos no sea lo mejor al final. “Cómo te amo, cómo te extraño, pero mi soledad me ama mucho más de lo que tú lo hacías“, canta Pierce. Aquí les dejamos la rola.

Tracklist de ‘Jonny’, el nuevo disco de The Drums

¿Qué les pareció la nueva rola con la que se anuncia Jonny, el nuevo disco de The Drums? Como se comenta en un comunicado, este álbum tendrá un fuerte componente personal del vocalista (no por nada lleva su nombre real en el título).

El material se inspira en la infancia de Jonny Pierce y en cómo él afronta el trauma infantil de haber crecido en una comunidad religiosa en Nueva York, y cómo eso marco su vida y sus relaciones a medida que crecía. “Cuando terminé ‘Jonny’, lo escuché y oí mi alma reflejada…“, menciona Jonny.

“Encerrar todo nuestro ser en un álbum, honrar todas y cada una de nuestras partes, incluso las que están en desacuerdo entre sí, es hacer algo profundamente humano, y como mi religión es el humanismo, el álbum se convierte para mí en un lugar sagrado donde rendir culto“, agregó. Aquí abajito les dejamos el tracklist del material.

I Want It All Isolette I’m Still Scared Better Harms Little Jonny Plastic Envelope Protect Him Always Be Gentle Dying Green Grass Obvious The Flowers Teach My Body Pool God I Used to Want To Die

La banda regresará a México para el Tecate Coordenada

Jonny, el nuevo disco de The Drums, no es lo único que nos emociona del regreso de la banda. Jonny Pierce y compañía hace este anuncio tan solo unos días después de que se confirmara que serán uno de los actos principales del Tecate Coordenada 2023 en Guadalajara, donde comparten cartel con Queens of the Stone Age, Siddhartha, Jumbo y más.

Ese es el cartel oficial de Tecate Coordenada 2023/Foto: OCESA

