The Drums nos habla del dolor y el amor propio con dos rolas nuevas

No cabe duda que el 2023 se está armando una playlist buenísima. Desde que arrancó el año hemos escuchado discos y canciones muy rifadas que nos han acompañado en situaciones específicas. Y si ustedes andan pasando por un momento sad, pongan mucha atención porque The Drums está de vuelta para hablarnos del dolor y amor propio con dos rolas nuevas.

Como recordarán, fue en 2019 cuando apareció el cuarto y más reciente material discográfico de The Drums, Brutalism. Desde entonces, Jonny Pierce ha sacado algunos sencillos y se la ha pasado dando conciertos por todos lados (incluido México). Sin embargo, parece que el músico y cantante neoyorquino tiene ganas de compartir música recién salida del horno con nosotros.

Jonny Pierce de The Drums tocando en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

The Drums regresa para hablarnos del dolor y el amor propio con dos rolas nuevas

A inicios de 2023, Jonny Pierce estrenó “I Want It All”, la primera rola de The Drums en casi tres años. Desde entonces ha estado activo en redes sociales, donde anunció que lanzaría un par de canciones más. Aunque después de mucho misterio, este 11 de mayo por fin podemos escuchar estos temazos llamados “Plastic Envelope” y “Protect Him Always”.

Y la verdad es que nos dimos cuenta que necesitábamos dos rolitas con toda la belleza de la melancolía que solo The Drums sabe expresar. Para que se den una idea, ambas canciones están unidas y tienen la vibra de los primeros años de la banda, con una melodía llena de nostalgia junto a la voz de Pierce, que nos transmite un montón de sentimientos (hasta ganas nos dieron de abrazarlo).

Jonny Pierce regresó con dos rolas melancólicas/Foto vía Facebook: The Drums

De acuerdo con Stereogum, el frontman de The Drums mencionó que estas dos rolas las compuso desde una perspectiva muy personal, tocando temas y problemáticas a las que se ha enfrentado recientemente. Y vaya que es muy fácil identificarse con Jonny Pierce.

“‘Plastic Envelope’ trata sobre el dolor que surge cuando tu confianza ha sido violada y el temor de no saber si podrías volver a abrir tu corazón de la misma manera. La segunda canción, ‘Protect Him Always’, es una disculpa al niño que hay en mí, a quien hago todo lo posible por proteger, sabiendo que cuando me lastimo, él se lastima de nuevo”. Dijo Jonny Pierce sobre estas nuevas rolas de The Drums

Hasta el momento, Jonny Pierce no ha confirmado si se viene un nuevo disco de The Drums, o como lo ha hecho en los últimos años, seguirá lanzando sencillos para calmar nuestras ansias (aunque no estaría mal que sacara otro álbum, ¿no creen?). En fin, en lo que se decide, a continuación pueden escuchar “Plastic Envelope” y “Protect Him Always”: