Lo que necesitas saber: Desde 2022, fans y familia del Príncipe de la Canción decretaron al 20 de abril como "Día Internacional de José José"

Aunque la banda pachecota ya se agarró este día como “su día”, aquellos que le pegan al bacacho también levantan la mano para hacer del 20 de abril una fecha especial… y todo en honor a uno de sus máximos ídolos: José José.

José José / Foto: facebook.com/OficialJoseJose

Mejor dicho, por uno de los rolones enfermos que dejó para la posteridad el legendario Príncipe de la Canción: “Me vas a echar de menos”. Seeee, quizás es un tema que no figura en la lista de “verdaderas joyas” del intérprete de “Ya lo pasado, pasado”, sin embargo tiene un detalle que no pasó desapercibido por sus fans.

Compuesta por María Enriqueta Ramos y Rafael Pérez Botija, “Me vas a echar de menos” es una canción que figura en el tracklist del álbum Promesas (1985)… discazo recordado por su portada –con José José echando estilo con trajecito azul, camisa y pañoleta negra (¡ay, papá!)– y por canciones como “Más”, “Lástima”, “Amantes” y, claro, “Me vas a echar de menos”.

José José, ‘Promesas’ / Imagen: Especial

El track que abre Promesas es, precisamente, el que hace que cada 20 de abril los fans de José Rómulo Sosa Ortíz amanezcan con sed de la mala… y por el que celebran la vida y obra de José José cada que llega la fecha en el calendario. Y la razón es muy sencilla.

¿De qué habla “Me vas a echar de menos”?

Como el título lo previene, “Me vas a echar de menos” es una canción más de José José que va directo al playlist de “Despechadas Vol. II”. En ella, el que canta está más que seguro que la persona que decidió abandonarlo se acabará arrepintiendo…

Aunque ya sea cuando esté sola, con otro güey… cuando le comience a ir mal (porque mucho la quiere, pero le desea el mal). En todo momento se va a acordar de él… y muy especialmente, el 20 de abril, fecha en la que le entrarán ganas de marcar (y marcará) pero él va a decir “nostoy”.

“Y me estarás llamando cada veinte de abril / Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí / Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste /Y no podrás fingir”, canta el gran José José.

¿Qué pasó el 20 de abril? Nunca lo explicaron los compositores, así que eso ya se le deja a la imaginación del escucha. “Algo de gran relevancia para una pareja, ¿no?”, podría ser… pero ahora, sólo por ese verso es que fans y familia de José José establecieron la fecha como el Día Internacional de José José.

No es una fecha “oficial”, pero desde 2022 los fans decretaron que el 20 de abril sea el día del gran José José. No se hace nada en especial, sólo disfrutar de la hermosa música que dejó el Príncipe de la Canción… y claro, una de las obligadas a ponerle play es “Me vas a echar de menos”.