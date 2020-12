¡Julian Casablancas y The Voidz regresan con “Alien Crime Lord”, su nueva rola!

El año se acaba y Julian Casablancas quiere cerrarlo con broche de oro. El vocalista tuvo un año bastante activo a pesar de la pandemia con el lanzamiento del más reciente disco de The Strokes. Ahora, con toda la vibra navideña de este mes, el neoyorquino nos regala una nueva rolita junto a The Voidz.

“Alien Crime Lord” es el nuevo temazo que el proyecto alterno de Casablancas acaba de lanzar en este día y con ella, el grupo rompe una ausencia de dos años sin nuevos lanzamientos. La nueva entrega también aparece en la nueva actualización del Grand Theft Auto Online.

Julian Casablancas y The Voidz lanzan nueva rola

Este fue el año de los regresos para Julian Casablancas, sin duda. A principios de abril pasado, The Strokes lanzó por fin su esperado sexto material de estudio The New Abnormal, uno de los álbumes que -debemos decirlo- salvó el pandémico momento de encierro con nueve rolitas producidas por el mítico Rick Rubin.

Pero eso no era suficiente para el buen Julian. Parece que el cantante quiso aprovechar las fechas decembrinas para regalarle a los fans otro increíble regreso, esta vez cortesía de The Voidz. La banda acaba de liberar el tema “Alien Crime Lord” con el que oficialmente rompen un periodo de dos años sin lanzar material nuevo, esto tras la salida de su álbum Virtue (2018).

La nueva rolita tiene de todo: un ambiente siniestro de garage rock que pronto se convierte en una pieza electrónica llena de guitarras y omnipotentes sintetizadores. La canción abre con un potente riff que desaparece sin titubeos para dar paso a un beat bastante pegadizo sobre el que Casablancas canta haciendo uso de un vocoder.

“Queríamos hacer una canción que sonara como Jean Claude Van Damme de pie en una motocicleta a alta velocidad mientras dispara balas perfectas a través del parabrisas de un enemigo que se le acerca”, dijo la banda en un comunicado recogido por Consequence of Sound. Échale oído a la rola a continuación.

Julian le entra a ‘Grand Theft Auto Online’

La nueva canción de Julian Casablancas junto a The Voidz forma parte de The Cayo Perico Heist, una nueva actualización de Rockstar Games liberó este 15 de diciembre para Grand Theft Auto Online. En este nuevo paquete de datos para el videojuego, hay muchas novedades musicales.

Esta actualización incluye el desbloqueo de un nuevo club nocturno llamado The Music Locker además de nuevas estaciones de radio como Lower Power Beach Radio, la cual fue curada y es presentada por el propio Julian con canciones de Joy Division, The Velvet Underground, The Voidz por supuesto, además de que tendrá apariciones de el comediante David Cross y Mac DeMarco, entre otras personalidades.