Jungle nos muestra su lado más pop-rock con su nueva canción “Truth”

Continúan las sorpresas en este 2021 con el regreso de grandes actos musicales a la escena y uno de ellos, por supuesto, es Jungle. El dúo británico tiene todo preparado para lanzar un nuevo material discográfico y a unos cuantos días de su lanzamiento, ya tenemos un adelanto más para ir calentando motores.

Este miércoles, Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland se destaparon con la rola “Truth”, de la cual lanzaron su entretenido video oficial. Así, la pareja se encamina poco a poco hacia la liberación de su disco Loving In Stereo.

Jungle comparte el video oficial de “Truth”

Tuvieron que pasar tres años para que Jungle regresara a las andadas con un nuevo material. Como recordarán, este tremendo proyecto musical se ganó los elogios de la crítica en 2018 con su disco For Ever y desde entonces, se mantuvo una alta expectativa sobre lo que harían con su próximo lanzamiento musical.

Pues bien, el momento de la verdad está por llegar. El grupo pondrá a circular su tercer álbum de estudio, Loving In Stereo, el próximo 13 de agosto y claro que hemos tenido una que otra probadita de lo que vendrá en esta entrega. El pasado mes de marzo, el dúo inglés anunció su regreso con el sencillo “Keep Moving” y desde entonces, los adelantos no han parado.

La energía funk/neo-soul se sintió en la rola “Talk About It” y con “Romeo” (junto al rapero Bas), nos demostraron que también saben coquetearle al hip-hop. En ese sentido, parece que Jungle nos mostrará en su nuevo disco una diversa fusión de estilos ya que su más reciente sencillo, “Truth” mantiene una vibra cercana al indie-rock y al pop-rock en la que hasta un contagioso punteo de guitarra se hace presente por ahí.

Fieles a su costumbre, el par londinense no aparece en el video y por el contrario, permiten que el grupo de bailarines que han salido en anteriores clips vuelvan a protagonizar el audiovisual. Ahora, a este grupo de danzantes no los vemos hacer una enorme coreografía como en otras oportunidades, pero sin duda los pasos, muecas y movimientos que realizan siguen siendo bastante contagiosos y divertidos.

Pues no te entretenemos más. Checa a continuación el video de “Truth” y recuerda que el disco Loving In Stereo se lanzará el 13 de agosto… ¡Ah! Y prepárense porque tendremos entrevista con Jungle para que no se la pierdan.