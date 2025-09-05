Lo que necesitas saber: Platicamos con Kamasi Washington sobre su próxima visita a México, trabajar con André 3000 y su estreno como papá.

El próximo 10 de septiembre, la Ciudad de México recibirá a uno de los grandes visionarios del jazz contemporáneo: Kamasi Washington. Con su disco más reciente, el excelente Fearless Movement (2024) que reseñamos por acá, el saxofonista angelino reafirmó por qué su música trasciende géneros y generaciones, apostando por la improvisación, el espíritu colectivo y una espiritualidad que lo ha convertido en referente global.

En esta charla exclusiva con Sopitas.com, Kamasi reflexiona sobre la inspiración que le ha dado su hija, su conexión inesperada con André 3000 y la energía de una nueva camada de músicos jóvenes que lo entusiasma tanto como sus colaboraciones con leyendas como George Clinton.

Lo que sigue es un viaje íntimo a su universo creativo, justo antes de que lo experimentemos en carne propia en su próxima presentación en la capital mexicana. Aquí nuestra plática con Kamasi Washington:

Sopitas.com: Es un honor absoluto hablar contigo. Gracias por el tiempo.

Kamasi Washington: “Oh, gracias, gracias.”

Sopitas.com: Quedé absolutamente impresionado con Fearless Movement. Quiero hablar particularmente de dos temas. Primero, Asha, que surge de una melodía que tu hija tocó en el piano antes de cumplir dos años. ¿Cómo evolucionó ese momento infantil en una composición tan compleja que mezcla jazz, rap y un solo increíble de Thundercat?

Kamasi Washington: “Pasó un día que ella estaba jugando piano, como le gusta hacerlo, y yo simplemente la dejaba experimentar. No intentaba enseñarle nada todavía. De pronto, descubrió una pequeña melodía y lo más sorprendente fue que la repitió. Era la primera vez que encontraba un grupo de notas y entendía que podía volver a tocarlas. Fue un momento de descubrimiento para ella, y yo lo grabé para recordarlo.”

“Después, en mis ratos de composición nocturna, probé acordes sobre esa melodía y ahí nació la semilla de la canción. Se lo conté a Thundercat y le dije que la canción había sido escrita por mi hija. Él respondió: ‘”Claro, quiero tocar en eso”. También invité a otros músicos jóvenes que sentí que representaban una generación a la que mi hija probablemente mirará como referentes. Así se transformó “Asha the First” en lo que ahora escuchan.”

Sopitas.com: Otra canción que me atrapó fue “Dream State”. Al escucharla “a ciegas” pensé: “¿Quién colaborará aquí con Kamasi?”. Después descubrí que era André 3000. Es como un encuentro entre dos visionarios que entienden la música como un viaje espiritual. ¿Qué te reveló esa colaboración sobre el jazz como lenguaje en evolución y cómo transformó tu visión del tema?

Kamasi Washington: “Él me invitó primero a grabar en su música. Yo no sabía bien qué estaba haciendo y me encontré con un sonido muy vanguardista, experimental y libre. Fue hermoso. Al final me dijo: “Si alguna vez me necesitas, avísame”. Justo estaba trabajando en mi disco, así que lo invité. Llegó al estudio con un arsenal de flautas. El ingeniero pidió que probara los instrumentos y André empezó a tocar esa línea que terminó convirtiéndose en el corazón de Dream State. Descartamos la canción que teníamos lista y creamos algo nuevo en ese instante, junto a Brandon Coleman y Tony Austin.”

Sopitas.com: Fearless Movement suena diferente: más festivo, lleno de invitados. Siempre fuiste introspectivo en tus discos, pero aquí hay una apertura colaborativa. ¿Cómo surgió esa visión y cómo refleja tu papel como líder de banda

Kamasi Washington: “Acababa de convertirme en padre, mi vida estaba cambiando. Y siempre digo: la vida es más grande que la música. Ese cambio vital me hizo querer mover mi música hacia otro lado. Además, las colaboraciones surgieron de manera orgánica. Conocí a George Clinton en una exposición de arte, y al poco tiempo estábamos grabando. Con André fue igual. Muchas canciones encontraron su rumbo porque esas personas aparecieron en el momento justo.”

Sopitas.com: Has descrito este disco como tu “álbum de baile”, no en sentido literal, sino como un movimiento vital. ¿Qué emociones buscabas transmitir?

Kamasi Washington: “Para mí, ser alguien sin miedo no se trata de enfrentarse al miedo, sino de alcanzar la calma y la alegría de sentirse libre. La música puede darte esa libertad incluso en medio del caos, como cuando en un concierto el mundo afuera parece desmoronarse, pero por unas horas todo está bien. Mi vida cambió: pasé de definirme como músico a definirme como padre. Al principio me asustó, pero descubrí que en realidad me encontré a mí mismo. Y mi música se volvió más fuerte con esa revelación.”

Sopitas.com: En vivo, ¿cómo ha cambiado el álbum desde que lo grabaste?

Kamasi Washington: “Mucho. Con The Epic o Heaven and Earth ya habíamos tocado esas canciones durante años antes de grabarlas. En Fearless Movement era lo opuesto: todo era nuevo, los músicos llegaron al estudio sin haber escuchado nada antes. Ahora que las hemos tocado en vivo, las piezas han crecido, tienen su propia vida, como si fueran mis hijos y ya hubieran crecido.”

Sopitas.com: Perfecto. Pues gracias por tu tiempo y estamos emocionados de verte en México en septiembre.

Kamasi Washington: “Sí, ahí nos vemos. Muchas gracias.”

Estamos ansiosos de presenciar la visita de Kamasi Washington para presenciar cómo el jazz contemporáneo se expande hacia territorios impredecibles, fusionando generaciones, géneros y emociones. Fearless Movement no es un disco más, sino una declaración de vida y libertad que seguramente cobrará otra dimensión sobre el escenario.

Con esta charla queda claro que para Kamasi, la música es tan poderosa como íntima: desde la primera melodía de su hija hasta la experimentación con André 3000, todo está dentro de un lenguaje universal en la música. Su show en México promete ser un viaje colectivo hacia esa misma revelación, y aún quedan boletos para su show el próximo 10 de septiembre por acá.