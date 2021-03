Ah, prro: Kirk Hammett aparecerá en el nuevo disco de Carlos Santana

Constantemente, la industria musical nos regala colaboraciones que no esperábamos pero que nos interesan y mucho. De vez en cuando, los artistas se unen y juntan su talento para crear cosas espectaculares, y eso es justo lo que está haciendo el legendario Carlos Santana, quien a pesar de todo lo que está sucediendo continúa trabajando y no solo eso, si no que lanzará varios discos con algunas participaciones muy especiales.

Como recordarán, en 2019 el guitarrista mexicano estrenó su más reciente material discográfico, Africa Speaks, que contó con la producción del mismísimo Rick Rubin. Tras el lanzamiento de este álbum, se dedicó a dar varios shows por todo el mundo, incluida su épica presentación en el Vive Latino 2019. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo, pero ahora sabemos que todo este tiempo se la pasó componiendo y planeando un montón de cosas.

Carlos Santana y… ¿Kirk Hammett?

Resulta que Carlos Santana recientemente tuvo una entrevista con ABC News Radio, además de platicar cómo ha vivido durante la pandemia y si eso lo afectó como compositor, reveló que tiene en mente publicar tres discos con rolas totalmente nuevas. Sin embargo, lo que llamó la atención durante esa charla fue que confirmó que el nombre de uno de esos álbumes es Blessing and Miracle y cuenta con la participación de ni más ni menos que Kirk Hammett.

Advertisement



De acuerdo con Consequence of Sound, Santana mencionó que el encierro le ha permitido trabajar en múltiples proyectos de grabación, pues todos los conciertos que tenía programados se encuentra en pausa, y entre esas cosas se encuentra esta colaboración. “Mi hermano Kirk Hammett de Metallica está tocando (en él). Lo está destrozando”, dijo el legendario guitarrista mexicano, sin dejar muy claro cómo se llamará la rola en la que tocaron.

Por otro lado, Carlos Santana también declaró que Steve Winwood y el vocalista de Living Colour, Corey Glover, también podrían aparecer en Blessing and Miracles, que está completado en un 90 por ciento. Por ahora no soltó más información sobre este álbum de estudio, pero seguramente podemos esperar que tanto él como el guitarrista de Metallica grabaron una canción con riffs y solos espectaculares –y que muchos querrán imitar–.

Mientras esperamos a que Santana confirme los detalles de este material discográfico, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos hace unos meses con el mismísimo Kirk Hammett, quien nos contó sobre el S&M 2 de la banda de thrash metal, el legado de Ennio Morricone, su percepción del rock actual y hasta el amor que siente por Mexicali: